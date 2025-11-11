Prima pagină » Actualitate » Ioana Dogioiu sare în apărarea vicepremierului lui Bolojan, după acuzațiile lui Uscatu: „Din punct de vedere legal, nu știu să existe vreo incompatibilitate”

Ioana Dogioiu sare în apărarea vicepremierului lui Bolojan, după acuzațiile lui Uscatu: „Din punct de vedere legal, nu știu să existe vreo incompatibilitate”

11 nov. 2025, 13:07, Actualitate
Ioana Dogioiu sare în apărarea vicepremierului lui Bolojan, după acuzațiile lui Uscatu: „Din punct de vedere legal, nu știu să existe vreo incompatibilitate”

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a reacționat după ce cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, Carmen Uscatu, acuză că numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier afectează activitatea ONG-ului, pentru că deține în continuare funcții cu drept de decizie în cadrul organizației.

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, susține că din punct de vedere legal nu există vreo incompatibilitate între fucția de vicepremier și rolul pe care Oana Gheorghiu îl are în continuare în cadrul ONG-ului.

„Din punct de vedere legal, nu știu să existe vreo incompatibilitate”, a declarat Ioana Dogioiu pentru Digi24.  

Oana Gheorghiu respinge acuzațiile cofondatoarei Asociației „Dăruiește Viață” și spune că a respectat toate procedurile legale și că și-a clarificat statutul în cadrul ONG-ului înainte de a prelua funcția de vicepremier.

„Respect întru totul legislația. M-am autosuspendat înainte să preiau funcția de vicepremier. Am comunicat în interiorul asociației. Am transmis toate documentele înainte. Fiecare pas a fost făcut în consultare cu avocații,” a declarat vicepremierul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Partenera de ONG a vicepremierului Oana Gheorghiu îi cere DEMISIA din organizație și o acuză că-i periclitează activitatea din cauza INCOMPATIBILITĂȚII: „Am semnat contracte de sponsorizare în care am spus că nu avem membri în Guvern. Ne sună sponsorii, unii donatori s-au retras în ziua anunțului”/ Reacția Oanei Gheorghiu

