Prima pagină » Actualitate » Ioana State, dezvăluiri din viața sentimentală. ”Pentru că nu eram pregătită, m-am uitat doar la persoane nepotrivite pentru mine”

Ioana State, dezvăluiri din viața sentimentală. ”Pentru că nu eram pregătită, m-am uitat doar la persoane nepotrivite pentru mine”

26 dec. 2025, 13:30, Actualitate
Ioana State, dezvăluiri din viața sentimentală. ”Pentru că nu eram pregătită, m-am uitat doar la persoane nepotrivite pentru mine”
Galerie Foto 15
Ioana State, dezvăluiri din viața sentimentală

Ioana State a oferit amănunte din viața sa sentimentală. ”Pentru că nu eram pregătită, m-am uitat doar la persoane nepotrivite pentru mine” , a spus aceasta.

Ioana State s-a născut în comuna Dascălu din județul Ilfov. A ajuns în București după ce a intrat la liceu. Și-a dorit să devină cântăreață, însă a ajuns să facă stand-up comedy, fiind apreciată pentru umorul ei.

Ioana State a participat la ”Asia Express 2024” alături de colegul și prietenul ei Mane Voicu.

În ultima perioadă, Ioana State a trecut printr-o transformare de look. Aceasta a reușit să slăbească 17 kilograme în cinci luni.

Ioana State a vorbit despre viața sa sentimentală într-un interviu pentru revista Unica. Aceasta a afirmat că nu prea a avut relații, însă încercări au existat.

Ioana State, dezvăluiri din viața sentimentală. ”Am avut încercări. Adică am fost deschisă să cunosc oameni”

”Nici nu vreau să sune greșit, ca și cum aș aluneca în clișeul acela că mă ocup de carieră și nu… Nu. Viață personală am avut. Am avut încercări. Adică am fost deschisă să cunosc oameni. Dar, probabil, pentru că nu eram pregătită, m-am uitat doar la persoane nepotrivite pentru mine. Nu că erau oamenii răi sau nașpa, ci nepotrivite pentru mine. Știi? Adică am avut, am fost, să zic așa, îndrăgostită de cineva. Un început de relație, o încropeală. A fost totul ok, a părut aparent ok, după care, de fapt, acea persoană era într-un moment nou cu o altă relație și s-a împăcat cu fosta”, a declarat Ioana State.

”Și atunci nu era că eram eu problema, că nu sunt suficient de bună. Mi-am pus întrebări dacă el era suficient de bun pentru mine. N-a fost ceva public, nu m-am expus niciodată, deci nu e ca și cum mi-e aiurea să vorbesc despre asta, pentru că nu nominalizez, nu e vreo relație. Da, e o experiență, dar nu e o relație de care să știe oamenii sau ceva. Nu prea știu oamenii despre vreo relație a mea, pentru că n-am avut. Și atunci am înțeles, apropo de te sperii de om sau de situație. Da, poate că el n-a fost destul de sincer încât să-mi spună: Știi, am sentimente care mocnesc pentru o persoană și nu sunt total disponibil emoțional”, a adăugat aceasta.

Recomandarea video

Mediafax
Când ospățul duce la spital. Medic chirurg: „Colecistul primește rapid nota de plată. Credeți-mă pe cuvânt, va durea tare”
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Mesajele subtile ale ambasadelor străine pentru România: amenințări din Rusia, prietenie din SUA, solidaritate din Franța
Mediafax
Premiu uriaș la loterie de Crăciun. Biletul câștigător, în valoare de 1,8 miliarde de dolari, a costat 2 dolari
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Lui Soloviov îi dau lacrimile când primește un premiu de la Putin: „E clar, omule, că ai fost făcut pentru război”
Cancan.ro
Ce mâncau Nicolae și Elena Ceaușescu în prima zi de Crăciun. Meniul strict era făcut cu o zi înainte
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
15 lucruri mai puțin știute despre Chris Rea
EXCLUSIV Cum a ajuns fostul ginere al Elenei Merișoreanu să petreacă sărbătorile într-un penitenciar federal american
14:00
Cum a ajuns fostul ginere al Elenei Merișoreanu să petreacă sărbătorile într-un penitenciar federal american
FLASH NEWS Stațiunile din Bulgaria, în topul european al celor mai ieftine destinații, pentru vacanța de iarnă. România are de tarife cu peste 20% mai mari
13:55
Stațiunile din Bulgaria, în topul european al celor mai ieftine destinații, pentru vacanța de iarnă. România are de tarife cu peste 20% mai mari
GALERIE FOTO Kim Jong Un anunță continuarea creşterii şi modernizării producţiei de rachete în 2026
13:23
Kim Jong Un anunță continuarea creşterii şi modernizării producţiei de rachete în 2026
FLASH NEWS Paisprezece cetățeni străini, care ar fi intrat ilegal în România, au fost prinși la frontieră cu Bulgaria
13:22
Paisprezece cetățeni străini, care ar fi intrat ilegal în România, au fost prinși la frontieră cu Bulgaria
FLASH NEWS Bolojan a oferit miniștrilor, de Crăciun, cozonac de lux, produs de o firmă din Oradea. Prețul preparatului, mai scump decât ajutoarele de încălzire
13:19
Bolojan a oferit miniștrilor, de Crăciun, cozonac de lux, produs de o firmă din Oradea. Prețul preparatului, mai scump decât ajutoarele de încălzire
ECONOMIE Controversă în Elveția pe renunțarea la plata cu numerar. Clienții cer revenirea la plata cash
13:06
Controversă în Elveția pe renunțarea la plata cu numerar. Clienții cer revenirea la plata cash

Cele mai noi