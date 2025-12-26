Ioana State, dezvăluiri din viața sentimentală. ”Pentru că nu eram pregătită, m-am uitat doar la persoane nepotrivite pentru mine”

Ioana State a oferit amănunte din viața sa sentimentală. ”Pentru că nu eram pregătită, m-am uitat doar la persoane nepotrivite pentru mine” , a spus aceasta.



Ioana State s-a născut în comuna Dascălu din județul Ilfov. A ajuns în București după ce a intrat la liceu. Și-a dorit să devină cântăreață, însă a ajuns să facă stand-up comedy, fiind apreciată pentru umorul ei.

Ioana State a participat la ”Asia Express 2024” alături de colegul și prietenul ei Mane Voicu.

În ultima perioadă, Ioana State a trecut printr-o transformare de look. Aceasta a reușit să slăbească 17 kilograme în cinci luni.

Ioana State a vorbit despre viața sa sentimentală într-un interviu pentru revista Unica. Aceasta a afirmat că nu prea a avut relații, însă încercări au existat.

”Nici nu vreau să sune greșit, ca și cum aș aluneca în clișeul acela că mă ocup de carieră și nu… Nu. Viață personală am avut. Am avut încercări. Adică am fost deschisă să cunosc oameni. Dar, probabil, pentru că nu eram pregătită, m-am uitat doar la persoane nepotrivite pentru mine. Nu că erau oamenii răi sau nașpa, ci nepotrivite pentru mine. Știi? Adică am avut, am fost, să zic așa, îndrăgostită de cineva. Un început de relație, o încropeală. A fost totul ok, a părut aparent ok, după care, de fapt, acea persoană era într-un moment nou cu o altă relație și s-a împăcat cu fosta”, a declarat Ioana State.

”Și atunci nu era că eram eu problema, că nu sunt suficient de bună. Mi-am pus întrebări dacă el era suficient de bun pentru mine. N-a fost ceva public, nu m-am expus niciodată, deci nu e ca și cum mi-e aiurea să vorbesc despre asta, pentru că nu nominalizez, nu e vreo relație. Da, e o experiență, dar nu e o relație de care să știe oamenii sau ceva. Nu prea știu oamenii despre vreo relație a mea, pentru că n-am avut. Și atunci am înțeles, apropo de te sperii de om sau de situație. Da, poate că el n-a fost destul de sincer încât să-mi spună: Știi, am sentimente care mocnesc pentru o persoană și nu sunt total disponibil emoțional”, a adăugat aceasta.