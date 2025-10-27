FOTO. Ioana State a SLĂBIT 17 kilograme în cinci luni. ”Cel mai mult am avut 110. La 16 ani”

Ioana State a reușit să slăbească 17 kilograme pe durata a cinci luni. Aceasta a trecut printr-o spectaculoasă transformare de look.

Ioana State s-a născut în comuna Dascălu din județul Ilfov. A ajuns în București după ce a intrat la liceu. Și-a dorit să devină cântăreață, însă a ajuns să facă stand-up comedy, fiind apreciată pentru umorul ei.

Ioana State a participat la ”Asia Express 2024” alături de colegul și prietenul ei Mane Voicu.

În ultima perioadă, Ioana State a trecut printr-o transformare de look. Aceasta a reușit să slăbească 17 kilograme în cinci luni. Ioana State a explicat, la podcastul ralizat de Jorge, cum a reușit, dar și care a fost cea mai mare greutate pe care a avut-o.

Ioana State a slăbit 17 kilograme în cinci luni. ”Nu aveam frâna de mâna trasă”

”Cel mai mult am avut 110. La 16 ani, apoi n-am mai atins acea bornă. (…) Am fost foarte aproape de a o atinge anul acesta când m-am cam panicat. După ce m-am întors din Asia Express aveam 95-56 kg, apoi revenind la alimentația de acasă, mult mai diversificată decât ce ni se oferea acolo, am început să mă îngraș. Nu aveam frâna de mâna trasă. M-am întors acasă și am mâncat gogoșele, chestii…”, a mărturisit Ioana State, cittă de click.ro.

”De pe la final de aprilie, început de mai, am zis: «hai să o iau treptat. Să încerc să mănânc sănătos. Care sunt chestiile cele mai rele? Zahărul, făinoasele…». Mai auzisem și pe la prietene de gluten. Am început să evit și glutenul, neavând o intoleranță. Știam că este responsabil de balonare. Am căutat să mănânc cât mai sănătos, (…). Oricum eu nu eram cu pâinea, cu alcoolul nu am avut niciodată o rutină în care să consum în fiecare weekend sau seara, nu îmi place… Am băut mai multă apă decât beam. Chiar și când îmi comandam de pe aplicațiile de delivery prânzul, mă gândeam «de ce să îmi iau pizza sau paste, mai bine îmi comand edamame cu somon»”, a adăugat aceasta.

”A fost un proces greoi. Am pierdut vreo 17 kilograme în cinci luni și jumătate, dar sănătos. Niciodată de când mă știu nu am slăbit atât de sănătos. Se simte cumva și la piele. E un rezultat de care sunt mulțumită prin prisma modului cum l-am obținut… Nu m-am înfometat. Procesul nu apare peste noapte”, a încheiat ea.