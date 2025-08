Ion Cristoiu îl acuză pe Ilie Bolojan că ar fi pus la cale o DIVERSIUNE pentru a nu-i face funeraliile lui Ion Iliescu: „PSD-ul e la înghesuială”

Ion Cristoiu a criticat atitudinea lui Ilie Bolojan, referitoare la funeraliile fostului președinte al României, Ion Iliescu. Jurnalistul s-a declarat revoltat, deoarece, joi 4 iulie, guvernul a solicitat întrunirea Comitetului pentru funeraliile de stat ale lui Ion Iliescu, deși acesta nu murise. Fostul președinte al României a încetat din viață, marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, după două luni de spitalizare.

„Din punct de vedere creştinesc elementar, omul numai când a murit… când vine medicul şi constată că a murit… până atunci el trăieşte, chiar dacă, să ziceam, medicii spun că nu are nicio şansă. Bun, şi cum să discuţi funeraliile unui om când el n-a murit? Ce face familia?

M-am întrebat, băi, ce i-a apucat pe ăştia? Băi, Bolojan ăsta nu e creştin? Ce dracu e? E, nu ştiu, sălbatic? Nu ştiu, ateu? Bolşevic?

Şi m-am uitat în zilele următoare acestui anunţ. A pornit o campanie în presă împotriva funeraliilor de stat, naţionale, ce vreţi, în legătură cu acest fost şef de stat.

Sigur, primul a fost celebrul Vladimir Tismăneanu, Volodea Tismăneanu, nu are nicio rost să discut, care chiar că este un gunoi, pentru că el este autorul unui interviu de o carte cu Iliescu, care la vremea respectivă, Iliescu era preşedinte, a fost o ordinărie, era un lins în fund al lui Iliescu. Eu am scris împotriva acelei cărţi, eu într-una din culegerile mele se eseuri am publicat. Se numea, nu ştiu cum, Dialoguri la sfârşit de secol. L-am făcut…