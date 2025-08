Ion CRISTOIU: „Moartea lui Ion Iliescu pune societatea românească în fața unui examen dramatic”

Jurnalistul Ion Cristoiu a comentat, pe scurt, un prim aspect, referitor la moartea lui Ion Iliescu, mai exact modul în care atât opinia publică, cât și scena politică, vor reacționa față de dispariția fostului președinte, „o personalitate contestată de o parte a societății românești”.

Ion Cristoiu a subliniat că, odată cu moartea lui Ion Iliescu, societatea românească se află „în fața unui examen dramatic”, având în vedere „această antipatie care s-a păstrat și după ce s-a retras din viața politică și din viața publică”.

La 28 de ani distanță, odată cu dispariția fostului președinte Ion Iliescu, revin în atenție declarațiile sale dintr-un interviu memorabil acordat jurnalistului Marius Tucă, în 1997, la care a participat și publicistul Ion Cristoiu.

În 1997, la câteva luni după ce pierduse alegerile prezidențiale în fața lui Emil Constantinescu, Ion Iliescu a vorbit deschis despre rolul său, despre structura PDSR și despre cum își vede viitorul politic.

Unul dintre subiectele centrale ale interviului a fost lupta anticorupție, temă care începea să capete o tot mai mare importanță în spațiul public. Ion Iliescu a avut o poziție fermă: acțiunile nu trebuie transformate în spectacol mediatic.

Iliescu a explicat că „a început această curățenie încă din faza anterioară alegerilor. A fost partidul care și-a înnoit cel mai mult structura parlamentarilor” și a subliniat că procesul de selecție continuă „de jos în sus”, fiind „filtrul cel mai sănătos”.

„Eu am fost întotdeauna un tip nu foarte comod. Mi se par întotdeauna importante punctele de vedere deschise. Nu mi-am făcut scrupule că am să pierd anumite avantaje și mi-am păstrat verticalitatea. Nu am umblat după avantajele pe care ți le dă puterea”, mai spunea Ion Iliescu.