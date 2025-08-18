🚨 Ion Cristoiu – Scenariu-Șoc! Se va retrage Trump din ecuația Europeană? | „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”

„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 18 august, de la ora 15.00, live pe Gândul.

Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.

