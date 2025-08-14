Prima pagină » Actualitate » Doru Bușcu – OANA ȚOIU ARUNCĂ BOMBA ÎNTR-UN STUDIO DE TELEVIZIUNE! | „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”

Luiza Dobrescu
14 aug. 2025, 14:34, Actualitate
Doru Bușcu - OANA ȚOIU ARUNCĂ BOMBA ÎNTR-UN STUDIO DE TELEVIZIUNE! |
16:05

Corlățean e o glumă la care nu râde nimeni

Corlățean e o glumă la care nu râde nimeni. E un om din siajul lui Adrian Năstase care n-ar strânge voturi nici cât Cazanciuc. E un membru onorabil al partidului. Ei par să fie în orizontul de idei și de schema lui Victor Ponta. Sunt apropiați de Victor Ponta. Are încă o influență și o atractivitate pentru membrii PSD.

15:51

O economie n-are cum să crească dacă tai consumul

E o formă de prostie sau de mediocritate care nu înțelege; fenomenele macro sunt destul de vizibile. O economie n-are cum să crească dacă tai consumul.

Incompetența a mutat finanțarea aproape exclusiv la banii publici.

15:49

Vreau să aud un președinte care spune când și când un citat

Vreau să aud un președinte care spune când și când un citat, o glumă. Are o povestire.

15:45

Eu nu vreau să vândă modestie președintele meu

Nu cred că ajută prestația lui Nicușor acolo. Dacă Republica Moldova ar fi RDG, mă gândeam că România ar trebui să fie RFG și sprijinul ar trebui să vină de la fratele puternic care este reprezentat de un fel de Superman. Nicușor afișează o imagine modestă, de la apariție, ăână la limbaj. Ar trebui ceva mai mult. Eu nu vreau să vândă modestie președintele meu.

15:42

Dacă se va ajunge la pace, pentru noi este rău

Dacă se va ajunge la pace, pentru noi este rău. Putin va înțelege că a câștigat războiul. Are un nou aliniament pe care să-și așeze pretențiile geografice.

Nu știu dacă americanii se vor grăbi să intre în Rusia, dar eu zic că investitorii care s-ar putea să vină în România ar putea să aibă multe ezitări.

15:37

Nicușor Dan are nevoie de un examen oftalmologic

Cred că cineva ar trebui să înțeagă că președintele Nicușor Dan are nevoie de un examen oftalmologic ca să vadă realitatea obiectiv.

Dacă SUA se ve retrage din negocieri, va fi un semnal pentru Rusia să dea drumul la bombardamente.

Dacă s-ar face o formulă de încetare a focului, urmată de o pace ulterioară, nu se va face fără cedare de teritorii.

15:34

Un om ca Mircea Geoană ar fi fost foarte potrivit

Diplomația este cu totul altceva decât aparițiile la tv și ședințele de la partid.

Este o combinație de abilități de logistică de rețea, de experiență pe care nou-veniții n-o pot compune din nimic.

Un om ca Mircea Geoană ar fi fost foarte potrivit, pentru că deschidea uși. Primul lucru este să-ți răspundă cineva la telefon.

15:27

Avem de-a face cu o nouă garnitură de oameni fără personalitate

Aș fi vrut să aibă un pachet de 3 enunțuri care să-i ridice o sprânceană lui Donald Trump.

Acest președinte dobândit de 2 luni; acum avem de-a face cu o nouă garnitură de oameni fără personalitate care să poată fi interesanți pentru interlocutorii lumii.

Oana Țoiu, mă bucur că este femeie, dar este singura calitate. Avem această garnitură nouă care nici măcar un oftat interesant nu scoate.

15:24

El lipsește când este esențial

Noi, care suntem cel mai aproape, cei mai expuși, noi nu suntem acolo. Dacă noi nu suntem acolo este un atentat la siguranța națională. Nicușor Dan, cu toate olimpiadele lui matematică, în loc să-și bage capul în poză, se duce să-și facă concediul, cu lavalieră, în Republica Moldova.

El lipsește când este esențial, când se joacă soarta într-un loc. Tusk este un om politic cu 3-4 categorii de valoare peste oamenii noștri politici.

15:21

E un atentat la siguranța națională

Ea a spus niște proștii, cu toată considerația pentru dna Țoiu. Nimeni nu te poate reprezenta pe tine. Mai mult, ce este grav atitudinea asta, care este o atitudine defensivă, arată o lipsă totală de activitate diplomatică. După părerea mea, e un atentat la siguranța națională.

15:16

De cine ascunzi realitatea?

Cred că acești miniștri care dau aceste declarații seci încearcă să apere SRI. De cine ascunzi realitatea? Europenii, Departamentul de Stat o știe.

15:13

Sunt, în continuare, ocolite căi mai personale, mai adecvate

Sunt, în continuare, ocolite căi mai personale, mai adecvate momentului în relația cu Donald Trump. Prețuiește relațiile personale și de relații familiale și mai puțin instituționale.

Vrea să știe ce i se cere și ce primește. Acestea, care sunt la dispoziția statului român, nu sunt folosite cu înverșunare.

15:08

Deja 2 promisiuni fundamentale au fost lovite de nulitate

Nici nu s-a încălzit bine, că deja 2 promisiuni fundamentale au fost lovite de nulitate. Cea cu TVA și cu dezvăluirea legată de anularea alegerilor.

Să ne mutăm puțin atenția: am avut o discuție cu premierul de atunci, Marcel Ciolacu. Am aflat că, peste câteva zile, a fost suspendat programul Visa Waver. Semnătura pe anularea Visa Waver încă n-a fost pusă. Eu am fost pus în contact cu cineva care putea, după aceste discuții, să amâne pe termen nelimitat semnătura care definitiva anularea programului. Am transmis această poveste și contra soluția a fost nu ți bate capul cu soluția asta, trimitem noi pe cineva de la Departamentul de Stat. A fost cineva de la PSD, împreună cu dl Sprînceană, care au dat cu oiștea-n gard.

Asta este trista poveste.

14:34

Ar trebui anchetată la nivelul cauzelor

Înainte de suspendarea Programului Visa Waver, mai mulți oficiali ai SUA s-au pronunțat în favoarea unui  anume candidat și unei anume ideologii, pe față. De bună seamă că acest lucru a produs nemulțumire.

Un stat care conduce planeta și care-și poate permite să ia orice decizie, a luat această decizie. Că o recunoaște e foarte bine. Problema este că rămân alte lucruri necunoscute, de atunci.

Ar trebui anchetată la nivelul cauzelor.

„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, de joi, 14 august, a fost live pe Gândul, de la ora 15.00.

Invitatul emisiunii a fost jurnalistul Doru Bușcu.

Emisiunea a putut fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.

