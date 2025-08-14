🚨 Doru Bușcu – OANA ȚOIU ARUNCĂ BOMBA ÎNTR-UN STUDIO DE TELEVIZIUNE! | „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”

Nici nu s-a încălzit bine, că deja 2 promisiuni fundamentale au fost lovite de nulitate. Cea cu TVA și cu dezvăluirea legată de anularea alegerilor.
Să ne mutăm puțin atenția: am avut o discuție cu premierul de atunci, Marcel Ciolacu. Am aflat că, peste câteva zile, a fost suspendat programul Visa Waver. Semnătura pe anularea Visa Waver încă n-a fost pusă. Eu am fost pus în contact cu cineva care putea, după aceste discuții, să amâne pe termen nelimitat semnătura care definitiva anularea programului. Am transmis această poveste și contra soluția a fost nu ți bate capul cu soluția asta, trimitem noi pe cineva de la Departamentul de Stat. A fost cineva de la PSD, împreună cu dl Sprînceană, care au dat cu oiștea-n gard.
Asta este trista poveste.