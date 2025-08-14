Prima pagină » Emisiuni » Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 15 august, de la ora 15.00

Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 15 august, de la ora 15.00

14 aug. 2025, 19:43, Emisiuni
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache - vineri, 15 august, de la ora 15.00

 Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în BEST OF Ai aflat! Cu Ionuț Cristache!

Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele importante ale săptămânii 11 – 14 august, dezbătute de invitații lui Ionuț Cristache: Ion Cristoiu, Adrian Cioroianu, Ștefan Popescu și Doru Bușcu.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul.

Mediafax
Prințesa Kate stârnește îngrijorări în Regatul Unit, din cauza pierderii masive în greutate
Digi24
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Cancan.ro
Cum se simte soția lui Alexandru Raicea, după ce a fost bătuta în supermarket. Cine sunt agresorii ei
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Mediafax
Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească o datorie de aproape un milion de euro
Click
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
Wowbiz
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Antena 3
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
Digi24
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
Cancan.ro
Imagini șocante cu vedeta care a albit peste noapte în lupta pentru custodia copilului: 'Karma vine, nu-ți face griji!'
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Cum arată acum Cristina, fosta Bebelușă de la Cronica Cârcotașilor. Are o meserie total diferită
observatornews.ro
ANIMAȚIE. Gafele comise de polițistul care-l supraveghea pe deținutul evadat din Botoșani
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele ei au fost găsite inconștiente, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un TIR și a luat foc
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este mașina perfectă de familie?
Descopera.ro
10 lecții de viață de la azteci
Capital.ro
Al doilea Război Rece al omenirii. Conflictul va rupe Vestul în două. Europa nu va mai conta fără SUA
Evz.ro
Filtre la podul Giurgiu–Ruse. Șoferii români, ținta operațiunilor speciale
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o orcă? A făcut înconjurul lumii!
RadioImpuls
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2025. Idei de urări și felicitări pentru sărbătoriții zilei: „La mulţi ani! Sper ca astăzi să nu simți decât bucurie și iubire, în timp ce eşti copleşită de daruri și binecuvântări”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Oasele dintr-o peșteră din Norvegia dezvăluie soarta animalelor din Era Glaciară
EXTERNE Platforma X a lui Elon Musk a picat la nivel global. Miliardarul nu a raportat niciun incident, fiind mai preocupat de explorarea spațială
22:03
Platforma X a lui Elon Musk a picat la nivel global. Miliardarul nu a raportat niciun incident, fiind mai preocupat de explorarea spațială
VIDEO Doru Bușcu: „Incompetența a mutat finanțarea aproape exclusiv la banii publici”
21:55
Doru Bușcu: „Incompetența a mutat finanțarea aproape exclusiv la banii publici”
ULTIMA ORĂ Trump speră să îl convingă pe Putin să accepte PACEA /„Mai importantă va fi a doua întâlnire, poate vom aduce și lideri europeni sau poate nu”
21:27
Trump speră să îl convingă pe Putin să accepte PACEA /„Mai importantă va fi a doua întâlnire, poate vom aduce și lideri europeni sau poate nu”
ACTUALITATE Voyo a picat. Drita – FCSB, returul din turul III al Europa League e în direct la TV
21:24
Voyo a picat. Drita – FCSB, returul din turul III al Europa League e în direct la TV
VIDEO Programul RABLA, redus/ Buzoianu: Ar trebui să se axeze mai ales pe mașini produse măcar în Europa, dar în niciun caz în China
21:09
Programul RABLA, redus/ Buzoianu: Ar trebui să se axeze mai ales pe mașini produse măcar în Europa, dar în niciun caz în China
VIDEO Doru Bușcu: „Noi acum avem de-a face cu o nouă garnitură de oameni fără personalitate, fără prezență de spirit”
21:03
Doru Bușcu: „Noi acum avem de-a face cu o nouă garnitură de oameni fără personalitate, fără prezență de spirit”