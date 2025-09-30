Prima pagină » Actualitate » Ion Țiriac își extinde IMPERIUL imobiliar. Locul de care magnatul este îndrăgostit iremediabil: „Aș vrea să fug de tot” / Urmează investiții uriașe

30 sept. 2025, 14:19, Actualitate
Ion Țiriac este îndrăgostit de ani buni de Africa, acesta fiind și motivul pentru care, ori de câte ori are ocazia, magnatul merge merge pe continentul negru, acolo unde deține un conac. Fostul jucător de tenis anunță că cel mai probabil săptămâna viitoare își va mai cumpăra încă două proprietăți în această zonă care îl fascinează. Resortul ar avea două vile pentru oaspeți, opt bungalouri și piscină.

Omul de afaceri, cu o avere estimată la 2,5 miliarde de dolari, povestea în trecut că și-a donat toți banii fundației care îi poartă numele și care este condusă de fiul său, Alexandru Țiriac.

„Vânătorul Țiriac” mai vrea proprietăți în Africa

Ion Țiriac recunoștea că și-ar dori să se retragă acolo, dar deocamdată este obișnuit cu un ritm de viață mult mai alert.

”În Africa merg des pentru că am fost vânător de la vârsta de 17 ani. Înainte să cumpăr proprietatea din Namibia. Și mai cumpăr încă una, se pare, săptămâna viitoare. Și mai cumpăr încă una probabil în Botswana. Sunt lucruri care vor dispărea în următorii 50-70 de ani. Din păcate, în următorii 50-70 de ani eu nu mai văd un animal în Africa. La cum merge viața…”, a declarat Ion Țiriac, potrivit iamsport.ro.

Peste 5 milioane de euro plătite pentru conacul din Africa

Ion Ţiriac a plătit unei familii de elvețieni 5.5 milioane de euro pentru proprietatea pe care o deține în Namibia. A achitat alte 2 milioane de euro pentru extinderea unui lac natural din zonă.

”Singurele mele plăceri sunt cele cu Africa acum, pentru că stau acolo la mine acasă, în Namibia. Acum mă duc și iar stau probabil două-trei săptămâni acolo. Aș vrea să fug de tot: și de fundație, și de construcții și de absolut tot, dar este foarte greu dacă te-ai obișnuit în ritmul ăsta”, a spus Țiriac pentru Antena3.ro.

