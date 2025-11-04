Ionuț Costea și Sebastian Vlădescu au fost eliberați în urma unei decizii a instanței supreme. De ce rămâne Darius Vâlcov în închisoare

Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană și fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu au fost eliberați marți pe prescripție. Decizia a fost luată în urma unei decizii a Instanței Supreme condusă de Lia Savonea, pe o procedură extraordinară de atac. În aceasta speță apare și numele lui Darius Vâlcov, fost ministru al Finanțelor, iar surse judiciare au explicat pentru GÂNDUL de ce acesta rămâne în închisoare.
„Instanța a admis azi că pentru fapta de trafic de influență intervenise prescripția. Or, Vâlvov a fost condamnat pentru doua capete: prima, spălarea de bani – pentru care primise cinci ani de pedeapsă și trei ani pentru a doua faptă, traficul de influență. Astfel că, i s-a dat pedeapsa cea mai mare, 5 ani, plus un an de la a doua fapta, de trafic de influență. Acum, prin decizia ICCJ, judecătorii au constatat prescripția în privința traficului de influență, deci se scade acel an adaugat la pedeapsă. Așadar, rămâne cu 5 ani de ispășit, nu cu șase ani cât era maxima dată”, au explicat sursele Gândul.
Cu majoritate: Admite recursul în casaţie declarat de inculpatul Vâlcov Darius Bogdan împotriva deciziei penale nr. 38 din data de 2 mai 2023, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 Judecători în dosarul nr. 790/1/2019.
Casează, în parte, decizia penală recurată şi, în rejudecare: Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare, aplicată inculpatului, în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor, astfel:
Cumnatul lui Mircea Geoană, Ionuț Costea, fost președinte al Eximbank, dat în urmărire internațională, a fost localizat în luna februarie 2025 de reporterii GÂNDUL în Istanbul, acolo unde nici Interpolul nu a reușit să-l repereze, în urma unei investigații desfășurate. (Articolul integral AICI)
Tribunalul București a emis un mandat de executare a pedepsei pentru Costea, după ce a fost prins la Istanbul, pe 5 februarie 2025. Autoritățile române au colaborat cu cele turce pentru a-l localiza și a începe procedurile de extrădare.
Reamintim că, în luna mai 2023, Ionuț Costea a fost condamnat pentru complicitate la luare de mită într-un dosar de corupție legat de lucrările la calea ferată București-Constanța. În același dosar a fost condamnat și fostul ministru al Finanțelor, Sebastian Vlădescu.
„Deciziile de astăzi prin care Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț Costea au fost puși în libertate în urma constatării prescripției răspunderii penale sunt o consecință a aplicării Deciziei nr.50/2025 a Curții Constituționale, care reafirmă principiul conform căruia legea procesual penală trebuie să respecte dreptul la apărare, egalitatea de șanse și accesul efectiv la Justiție.
În același timp, decide clar că modificările procedurale nu compromit responsabilitatea civilă sau măsurile patrimoniale existente. Instanțele sunt obligate să aplice legea și Constituția, chiar și atunci când efectele pot fi percepute ca nepopulare. Este important de subliniat că decizia CCR afectează doar aspectul penal al cauzelor vizate, obligațiile civile și măsurile de confiscare dispuse rămânând
valabile, astfel încât interesul public în repararea prejudiciilor este asigurat”, se arată în comunicatul transmis de Instanța Supremă pe această speță. (Comunicatul integral AICI)
1. În dosarul nr. 1946/1/2023* – inculpații Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț Costea rămân să plătească:
a) sumele de 3.990.248,60 lei și de 65.000 Euro, prejudiciu reținut în sarcina lui Sebastian Vlădescu, și confiscarea specială a sumei de 2.177.000 euro de la același inculpat;
b) sumele de 3.121.328,41 lei și de 1.919.900 Euro, prejudiciu reținut în sarcina lui Mircea Ionuț Costea;
Totodată, au fost menținute măsurile asiguratorii instituite până la concurența sumelor confiscate, rezultând că masurile civile dispuse totalizează 7.111.577,01 RON și 4.161.9000 Euro.
2. În dosarul nr. 1783/1/2023* – inculpatul Darius Vâlcov rămâne să plătească suma de 6.200.000 lei, reprezentând prejudiciu reținut în sarcina sa. Au fost menținute măsurile asiguratorii instituite în vederea recuperării prejudiciului. (Sursă foto: Comunicat Intanța supremă)
