Ionuț Costea și Sebastian Vlădescu au fost eliberați în urma unei decizii a instanței supreme. De ce rămâne Darius Vâlcov în închisoare

Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană și fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu au fost eliberați marți pe prescripție. Decizia a fost luată în urma unei decizii a Instanței Supreme condusă de Lia Savonea, pe o procedură extraordinară de atac. În aceasta speță apare și numele lui Darius Vâlcov, fost ministru al Finanțelor, iar surse judiciare au explicat pentru GÂNDUL de ce acesta rămâne în închisoare.

„Lui Darius Vâlcov i s-a dat pedeapsa cea mai mare, 5 ani, plus un an de la a doua faptă, de trafic de influență”

„Instanța a admis azi că pentru fapta de trafic de influență intervenise prescripția. Or, Vâlvov a fost condamnat pentru doua capete: prima, spălarea de bani – pentru care primise cinci ani de pedeapsă și trei ani pentru a doua faptă, traficul de influență. Astfel că, i s-a dat pedeapsa cea mai mare, 5 ani, plus un an de la a doua fapta, de trafic de influență. Acum, prin decizia ICCJ, judecătorii au constatat prescripția în privința traficului de influență, deci se scade acel an adaugat la pedeapsă. Așadar, rămâne cu 5 ani de ispășit, nu cu șase ani cât era maxima dată”, au explicat sursele Gândul.

Minuta deciziei penale

Cu majoritate: Admite recursul în casaţie declarat de inculpatul Vâlcov Darius Bogdan împotriva deciziei penale nr. 38 din data de 2 mai 2023, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 Judecători în dosarul nr. 790/1/2019.

Casează, în parte, decizia penală recurată şi, în rejudecare: Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare, aplicată inculpatului, în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor, astfel:

pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, prevăzută de art. 291 alin. (1) din Codul penal, cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi art. 19 din OUG nr. 43/2002;

pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prevăzută art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 187/2012 şi art. 19 din OUG nr. 43/2002;

sporul de 1 an închisoare. În baza art. 448 alin. (1) pct. 2 lit. a) raportat la art. 396 alin. (1) şi (6), art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală şi art. 154 alin. (1) lit. c) din Codul penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Vâlcov Darius Bogdan pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, prevăzută de art. 291 alin. (1) din Codul penal, cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi art. 19 din OUG nr. 43/2002, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale.

Menţine pedeapsa de 5 ani închisoare, aplicată inculpatului Vâlcov Darius Bogdan pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 187/2012 şi art. 19 din OUG nr. 43/2002. Înlătură aplicarea dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) din Codul penal.

Înlătură aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul penal, pe o perioadă de 3 ani şi a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării aceloraşi drepturi, în ceea ce priveşte infracţiunea de trafic de influenţă.

Menţine pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul penal, pe o perioadă de 3 ani şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării aceloraşi drepturi, în ceea ce priveşte infracţiunea de spălare a banilor. Anulează formele de executare emise în baza deciziei recurate şi dispune emiterea unui nou mandat de executare pentru pedeapsa de 5 ani închisoare.

Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Vâlcov Darius Bogdan durata reţinerii, a arestului preventiv şi a arestului la domiciliu, începând cu data de 25.03.2015 până la 23.06.2015, inclusiv şi durata pedepsei executate, de la data de 14 august 2023 la zi.

Menţine dispoziţia privind confiscarea sumei de 6.200.000 lei de la inculpatul Vâlcov Darius Bogdan.

Menţine măsurile asigurătorii dispuse faţă de inculpatul Vâlcov Darius Bogdan prin ordonanţele din datele de 27 martie 2014, 31 martie 2015, 30 aprilie 2015 şi 11 mai 2015, emise în dosarul nr. 378/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei, până la concurenţa sumei de 6.200.000 lei.

Ionuț Costea, localizat de jurnaliștii Gândul în Istanbul

Cumnatul lui Mircea Geoană, Ionuț Costea, fost președinte al Eximbank, dat în urmărire internațională, a fost localizat în luna februarie 2025 de reporterii GÂNDUL în Istanbul, acolo unde nici Interpolul nu a reușit să-l repereze, în urma unei investigații desfășurate. (Articolul integral AICI)

Tribunalul București a emis un mandat de executare a pedepsei pentru Costea, după ce a fost prins la Istanbul, pe 5 februarie 2025. Autoritățile române au colaborat cu cele turce pentru a-l localiza și a începe procedurile de extrădare.

„Instanțele sunt obligate să aplice legea și Constituția, chiar și atunci când efectele pot fi percepute ca nepopulare”

Reamintim că, în luna mai 2023, Ionuț Costea a fost condamnat pentru complicitate la luare de mită într-un dosar de corupție legat de lucrările la calea ferată București-Constanța. În același dosar a fost condamnat și fostul ministru al Finanțelor, Sebastian Vlădescu.

„Deciziile de astăzi prin care Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț Costea au fost puși în libertate în urma constatării prescripției răspunderii penale sunt o consecință a aplicării Deciziei nr.50/2025 a Curții Constituționale, care reafirmă principiul conform căruia legea procesual penală trebuie să respecte dreptul la apărare, egalitatea de șanse și accesul efectiv la Justiție.

În același timp, decide clar că modificările procedurale nu compromit responsabilitatea civilă sau măsurile patrimoniale existente. Instanțele sunt obligate să aplice legea și Constituția, chiar și atunci când efectele pot fi percepute ca nepopulare. Este important de subliniat că decizia CCR afectează doar aspectul penal al cauzelor vizate, obligațiile civile și măsurile de confiscare dispuse rămânând

valabile, astfel încât interesul public în repararea prejudiciilor este asigurat”, se arată în comunicatul transmis de Instanța Supremă pe această speță. (Comunicatul integral AICI)

Cât trebuie să plătească Vlădescu, Costea și Darius Vâlcov

1. În dosarul nr. 1946/1/2023* – inculpații Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț Costea rămân să plătească:

a) sumele de 3.990.248,60 lei și de 65.000 Euro, prejudiciu reținut în sarcina lui Sebastian Vlădescu, și confiscarea specială a sumei de 2.177.000 euro de la același inculpat;

b) sumele de 3.121.328,41 lei și de 1.919.900 Euro, prejudiciu reținut în sarcina lui Mircea Ionuț Costea;

Totodată, au fost menținute măsurile asiguratorii instituite până la concurența sumelor confiscate, rezultând că masurile civile dispuse totalizează 7.111.577,01 RON și 4.161.9000 Euro.

2. În dosarul nr. 1783/1/2023* – inculpatul Darius Vâlcov rămâne să plătească suma de 6.200.000 lei, reprezentând prejudiciu reținut în sarcina sa. Au fost menținute măsurile asiguratorii instituite în vederea recuperării prejudiciului. (Sursă foto: Comunicat Intanța supremă)

Sursă foto: Colaj Gândul

