Nicolae Oprea
20 sept. 2025, 12:48, Actualitate
Trei cetăţeni iranieni au fost depistaţi la Aeroportul „Henri Coandă” din Bucureşti în timp ce încercau să intre în spaţiul Schengen cu documente false.

„În data de 18.09.2025, la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, s-au prezentat pentru a intra în ţară, cu o cursă din direcţia Istanbul – Turcia, trei persoane de sex masculin. La controlul de frontieră persoanele au prezentat două cărţi de identitate cu însemnele autorităţilor din Ungaria şi una cu însemnele autorităţilor olandeze”, informează sâmbătă Poliţia de Frontieră.

Potrivit sursei citate, existând suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor prezentate, poliţiştii de frontieră au efectuat verificări suplimentare şi au constatat că acestea nu îndeplinesc condiţiile de formă şi fond ale unor acte autentice, fiind false.

Trimiși în aceeași zi de unde au venit

În cadrul verificărilor, cei trei bărbaţi au declarat că sunt cetăţeni iranieni şi au vârste cuprinse între 23 şi 24 de ani.

„Având în vedere aspectele constatate, poliţiştii de frontieră au dispus măsura interzicerii intrării în spaţiul Schengen pentru cele trei persoane. Tinerii au fost înapoiaţi în aceeaşi zi de către compania transportatoare în direcţia Istanbul – Turcia”, mai arată sursa citată.

