Prima pagină » Sport » Gafeur în Superliga, printre cei mai buni în Europa! Istvan Kovacs a fost delegat la un meci italian din Europa League

17 mart. 2026, 13:51, Sport
Galerie Foto 4
Sursa FOTO: Profimedia

O brigadă românească de arbitri internaționali va conduce partida AS Roma – Bologna, din faza optimilor de finală ale UEFA Ligii Europa.

Istvan Kovacs, la centru, îi va avea alături de el pe asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi şi pe al patrulea oficial Szabolcs Kovacs. În camera VAR se vor afla Tiago Martins (Portugalia) şi Bram Vam Driessche (Belgia).

Partida este programată joi, de la ora 22:00, pe Stadio Olimpico din Roma. În tur, scorul a fost 1-1.

Istvan Kovacs a fost acuzat că a greșit validând golul 2 al echipei Rapid în victoria cu 3-2 din derby-ul cu Dinamo.

Totuși, în opinia lui Răzvan Burleanu centralul din Carei este „cel mai bun arbitru român din istorie”.

„Din punctul meu de vedere, și înainte de acest derby Rapid – Dinamo, și după el, Istvan Kovacs rămâne cel mai bun arbitru român din istorie. El este primul care a arbitrat trei finale de competiții europene intercluburi. Dacă a greșit? Depinde pe cine întrebi. Când se termină un meci, de fiecare dată cei care pierd se consideră dezavantajați și dau vina pe arbitru. Iar ceilalți ori tac, ori nu spun nimic, ca să mă exprim așa.

Avem VAR-ul care este o plasă de siguranță pentru arbitri. Nu trebuie să uităm de la ce am plecat. Când l-am implementat ne-am dorit să aducem un plus în ceea ce privește integritatea competiției.

Dar nu vreau să vorbesc despre un meci sau despre evoluția unui arbitru pentru că asta ar presupune o imixtiune în arbitrajul românesc. Așa că acesta este atributul exclusiv al Comisiei Centrale a Arbitrilor’, a spus președintele FRF.

Atac la Ionuț Lupescu, cel deranjat de partida Rapid – Dinamo

„Din păcate, persoanele care își dau acum cu părerea despre arbitrajul lui Istvan Kovacs sunt chiar cele care făceau în trecut delegările în fotbalul românesc.

Este vorba despre o perioadă marcată de foarte multă corupție în arbitraj. Și mă refer aici direct la domnul Ionuț Lupescu. Și acum o să îi vedem pe cei care au făcut parte din acel sistem cum o să sară în apărarea acestuia”, a încheiat Burleanu.

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe