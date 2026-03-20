Istvan Kovacs a arbitrat Roma – Bologna, cel mai așteptat meci din Europa League. Ce a spus presa italiană despre cele 2 penalty-uri

Partida AS Roma – Bologna, din faza optimilor de finală ale UEFA Ligii Europa, a fost condusă de o brigadă românească de arbitri internaționali, cu Istvan Kovacs la centru. Presa italiană a reacționat, după cele 2 penalty-uri aplicate de arbitrul român.

După 1-1 în tur, partida AS Roma – Bologna a fost așteptată de întreaga Italie, seara trecută. Meciul a avut loc pe Stadio Olimpico, iar scorul final a fost de 3-4. Bologna a condus detașat în teren. Meciul din faza optimilor de finală ale UEFA Ligii Europa a fost arbitrat de o brigadă din România, cu Istvan Kovacs la centru, notează ProSport.

Ce a scris presa italiană

În cadrul partidei, arbitrul Istvan Kovacs a aplicat două penalty-uri, iar cei de la Gazzetta dello Sport au apreciat deciziile românului. După ce a învins-o pe AS Roma pe Olimpico, cu 4-3, Bologna o va întâlni pe Aston Villa pe 9 aprilie 2026.

Șase goluri au fost marcate în cele 90 de minute regulamentare. Două au fost înscrise de la 11 metri. Arbitrul român Istvan Kovacs a acordat lovitura de la 11 metri oaspeților, în minutul 45+1, la un atac al formației vizitatoare. Decizia a fost confirmată de VAR.

Arbitrul român a aplicat două penalty-uri. Primul a fost aplicat în minutul 45: „El Shaarawy îl faultează pe Zortea în careu, și e penalty! VAR confirmă”. Al doilea penalty a fost aplicat în minutul 68.

„Freuler îl faultează pe Vaz, fără îndoială. E penalty”, a notat publicația Gazzetta dello Sport.

