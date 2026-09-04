Cât plătește, de fapt, FCSB pentru transferul lui Korenica de la CFR Cluj. Patronul Ioan Varga face dezvăluiri de la negocierile cu Gigi Becali

Meriton Korenica a ajuns, deja, la București și urmează să semneze contractul cu FCSB. Potrivit PROSPORT, mijlocașul kosovar s-a înțeles cu Gigi Becali, iar ultimele detalii ale tranzacției vor fi finalizate azi, 4 septembrie.

ProSport are toate detaliile afacerii și știe cât plătește, de fapt, FCSB pentru transferul acestui jucător.

„Nu e 700.000”

Inițial, se știe că Gigi Becali a oferit 500.000 de euro pentru fotbalist. De altfel, latifundiarul din Pipera și l-a dorit de multă vreme pe Korenica, iar acum a apărut și oportunitatea încheierii tranzacției.

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Însă, de unde până în urmă cu câteva luni Ioan Varga spera să primească peste 2 milioane de euro pentru „vedeta” CFR-ului, acum s-a mulțumit cu mai puțini bani. Iar dificultățile financiare ale clubului său au cântărit mult în luarea deciziei de a accepta oferta FCSB-ului.

Sursa citată scrie că finanțatorul din Gruia i-ar fi cerut lui Gigi Becali 1,5 milioane de euro pentru Meriton Korenica. Până la urmă, cei doi oameni de afaceri au bătut palma pentru 700.000 de euro, după cum s-a speculat.

„Eu nu am participat la negocieri. Le-am spus să mă sune doar când totul este rezolvat. Nu e 700.000. Se va ajunge la mai mult”, a spus Ioan Varga, pentru ProSport. Se pare că patronul CFR-ului va primi și procente și bonusuri de performanță în urma acestui transfer, pe lângă suma agreată. Există trecute în contract și bonusuri pentru titlu sau pentru calificările în cupele europene din sezonul viitor.

Astfel, se va ajunge la minimum 1 milion de euro pentru transferul lui Korenica, dacă FCSB va câștiga titlul și va ajunge în grupele cupelor europene. În plus, CFR va păstra și un procent de 20% din viitorul transfer al fotbalistului ajuns la vârsta de 29 de ani.

În 2024, CFR Cluj a plătit 400.000 de euro pentru transferul mijlocașului kosovar de la FK Ballkani. El a marcat 27 de goluri și a dat 17 pase decisive în 110 partide jucate pentru „feroviari”.