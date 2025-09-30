Jandarmi chemați să dea înapoi o parte din salariile mărite. Un calcul greșit a iscat o situație fără precedent

Jandarmeria Capitalei se confruntă cu o situație fără precedent. Aproximativ 3.000 de subofițeri și ofițeri au fost puși să restituie o parte din măririle salariale, pe care le-au primit în primăvara anului trecut.

Din cauza unui calcul greșit a procentelor cuvenite, șefii Direcției anunță că ți alți 700 de jandarmi vor lua retroactiv bani în plus. Cei care refuză să restituie suma vor fi daâi în judecată.

Jandarmi chemați să dea înapoi o parte din salariile mărite

Jandarmii, dar și întreg personalul din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională au primit în luna martie 2024 o majorare de până la 30% a salariului. Guvernul a adoptat atunci o ordonanță de urgență dedicată viitorilor operatori de drone Bayraktar. Aceeași ordonanță, cu acceptul CAST, a pus Executivul să acorde măririle salariale de teama demisiilor și pentru a îi fideliza pe subofițeri și ofițeri.

„În considerarea faptului că acest factor, cumulat cu un acut deficit de personal (…) generează o vulnerabilitate a sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, astfel încât principala sarcină (…) riscă să nu poată fi îndeplinită la standarde de performanță reale.”, scrie Ordonanța de Urgență nr. 26/2024.

Jandarmii contestă somațiile

La un an și jumătate distanță, 2.857 de jandarmi din București, ofițeri și subofițeri, au primit vestea că sunt datori și că trebuie să restituie o parte din banii primiți înapoi. Totul după ce un calcul de procente majorate a fost făcut greșit, iar sumele, în medie 1.200 de lei ar fi fost încasate necuvenit.

„Cadrul militar care a condus structura cu atribuții în acordarea acestui drept și care se face responsabil pentru eroarea în cauză a fost mutat pe o altă funcție.”, a spus Alexandru Iacob, Jandarmeria Capitalei, potrivit PRO TV.

„Cauza se va soluționa în lipsă, potrivit dispozițiilor procedurale în vigoare și sunteți de acord cu suma datorată.”, se arată în documentul emis de Comisia de Cercetare administrativă.