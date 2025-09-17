Jandarmii au dat amenzi simpatizanților lui Călin Georgescu adunați în fața poliției din Ilfov: „S-a impus intervenția forțelor de ordine”

Doi simpatizanți ai lui Călin Georgescu, care l-au așteptat în fața sediului de poliție din Ilfov a fost amendați de jandarmi din cauza „comportamentului recalcitrant”. A fost forțat cordonul de jandarmi și dispozitivele de protecție, anunță Inspectoratul General al Jandarmeriei, într-un comunicat.

Oamenii legii au încercat să dialogheze cu persoanele recalcitrante, aflate în fața sediului Inspectoratului Județean de Poliție Ilfov, însă a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine.

„În cursul zilei de astăzi, pe timpul desfășurării unei adunări publice organizate în proximitatea sediului Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, jandarmii au acționat pentru extragerea a două persoane care au manifestat un comportament recalcitrant. Deși echipele de dialog au intervenit în primă instanță pentru detensionarea situației și menținerea ordinii publice, o parte dintre participanți au continuat să manifeste atitudini agresive, forțând cordonul de jandarmi și dispozitivele de protecție. Ca urmare a acestor acțiuni, s-a impus intervenția forțelor de ordine. O primă persoană, care a încercat să forțeze cordonul de jandarmi, a fost extrasă din mulțime și sancționată contravențional cu amendă în valoare de 2.000 lei, conform prevederilor Legii nr. 61/1991 republicată, pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. O a doua persoană, care a intervenit pentru a împiedica acțiunea forțelor de ordine, a fost de asemenea extrasă și sancționată contravențional cu amendă de 3.000 lei, pentru obstrucționarea intervenției jandarmilor. Menționăm că situația a fost rapid restabilită, iar efectivele de ordine publică au continuat să asigure măsurile necesare prevenirii producerii altor incidente”, au transmis jandarmii, printr-un comunicat.

