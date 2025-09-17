Prima reacție a AUR după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu: „Trăim într-un stat polițienesc”

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) au transmis miercuri o primă reacție după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu. „Vocea opoziției este redusă la tăcere prin dosare”, au precizat reprezentanții formațiunii politice.

„Trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu arată încă o dată că trăim într-un stat polițienesc, în care vocea opoziției este redusă la tăcere prin dosare, amenințări și manipulări. Noi rămânem alături de președintele ales de popor și luptăm până la capăt pentru adevăr”, se arată într-un comunicat al AUR.

Reamintim că fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată, marți, pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Alături de acesta au mai fost trimise în judecată alte 22 de persoane, printre care și Horațiu Potra. Procurorii îi acuză pe aceștia că au încercat să dea o lovitură de stat, după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Călin Georgescu este trimis OFICIAL în judecată. Ancheta e gata. Fostul candidat la președinție este acuzat de COMPLICITATE la instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale

RECHIZITORIU. Călin Georgescu era CONVINS din 2019 că va fi președintele României / Ce i-a propus unei judecătoare celebre: „Accepți să fii ministrul Justiției?”

STENOGRAME incendiare din rechizitoriul Georgescu/Potra. “Ce facem, ieșim dacă se anulează ăstea? Și tu ai zis: «Așteaptă ce decide CG»”