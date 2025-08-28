Prima pagină » Actualitate » Javier Milei, ATACAT cu pietre și sticle în Buenos Aires! Președintele Argentinei, evacuat în grabă de ofițerii de securitate

Incident neplăcut pentru președintele Argentinei. Javier Milei a fost atacat cu pietre și sticle în provincia Buenos Aires, bastion al opoziției peroniste. S-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de alegerile provinciale.

Convoiul electoral al șefului statului a fost atacat de o mulțime furioasă de argentinieni, notează presa locală.

Milei, ascuns pe bancheta din spate a limuzinei

Milei a scăpat nevătămat, dar incidentul a tensionat și mai mult scena politică din Argentina.

Atacul s-a petrecut miercuri, 27 august, în timp ce președintele participa la un miting electoral în Lomas de Zamora, un oraș din provincia Buenos Aires, considerată inima opoziției peroniste.

Potrivit purtătorului său de cuvânt, Milei a scăpat nevătămat după ce protestatarii au aruncat cu pietre, sticle și alte obiecte în convoiul său. În timpul haosului, șeful statului s-a adăpostit în vehicul, în timp ce agenții de securitate încercau să-l protejeze.

Incidentul a dus la întreruperea marșului electoral, care trebuia să arate forța politică a partidului său, Liberty Advances, înaintea alegerilor provinciale din 7 septembrie și a scrutinului legislativ național din 26 octombrie.

Sora lui Milei, acuzată de corupție

Atacul survine pe fondul unor scandaluri de corupție care amenință cercul apropiat al lui Milei, inclusiv pe sora sa și șefa sa de cabinet, Karina Milei, prezentă și ea în vehiculul prezidențial în momentul incidentului.

Potrivit AP, în ultimele zile, au apărut în presă înregistrări audio care sugerează plăți de mită către consilieri apropiați.

După incident, Milei a publicat o fotografie pe rețeaua X, alături de sora sa și de un aliat politic, afișând un gest de sfidare și acuzând mișcarea kirchneristă, condusă de fosta președintă Cristina Fernández de Kirchner, de orchestrarea atacului. „Kirchnerism, niciodată din nou!”, a scris liderul argentinian.

Ministrul Securității, Patricia Bullrich, a susținut aceeași poziție, afirmând că mișcarea peronistă a pus în pericol viața președintelui și a susținătorilor săi.

Cristina Fernández de Kirchner, lider influent al peronismului, se află în prezent sub arest la domiciliu după ce a fost condamnată de justiția din Buenos Aires, însă rămâne o figură centrală a opoziției.

