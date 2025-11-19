Prima pagină » Actualitate » JD VANCE, condamnat la închisoare pentru amenințări cu moartea transmise președintelui Donald Trump

JD VANCE, condamnat la închisoare pentru amenințări cu moartea transmise președintelui Donald Trump

19 nov. 2025, 12:36, Actualitate
JD VANCE, condamnat la închisoare pentru amenințări cu moartea transmise președintelui Donald Trump
JD Vance, condamnat la închisoare pentru amenințări cu moartea transmise președintelui Donald Trump / Sursa FOTO: Mediafax

Știrea zilei din Statele Unite este următoarea: JD Vance a fost condamnat la închisoare pentru că l-a amenințat cu moartea pe președintele SUA, Donald Trump. Amenințările au fost publicate pe rețelele de socializare.

Însă, cel condamnat nu e vicepreședintele SUA, ci un bărbat din statul Michigan care are același nume ca al doilea om din America.

Condamnare la 2 ani de închisoare

Un bărbat din Michigan cu același nume ca vicepreședintele Statelor Unite a fost condamnat în această săptămână pentru că a lansat amenințări cu moartea la adresa lui Donald Trump și a lui JD Vance însuși pe rețelele de socializare.

Americanul, în vârstă de 67 de ani, pe nume JD Vance, a fost condamnat la doi ani de închisoare de către un tribunal din Michigan pentru că i-a amenințat cu moartea pe cei doi politicieni, dar și pe unul dintre copiii președintelui pe rețeaua de socializare Bluesky.

Amenințările au fost publicate între martie și aprilie 2025. James Donald Vance Jr., rezident în Grand Rapids, a postat mai multe mesaje de amenințare pe platforma Bluesky sub pseudonimul „Diaperjdv”.

Într-unul dintre cele mai virulente mesaje, citat de New York Times, bărbatul în vârstă de 67 de ani a scris: „Dacă Trump, Vance sau Musk vor veni vreodată în orașul meu, vor pleca într-un sac mortuar”. El a adăugat că nu-i pasă că ar putea fi „împușcat de un lunetist al Serviciului Secret sau să-și petreacă restul vieții în închisoare”, specificând că oricum mai are doar aproximativ 10 ani de trăit.

Bărbatul condamnat l-a amenințat și pe Donald Trump Jr. într-o postare separată din 7 martie intitulată „Donald Trump Jr. se gândește să candideze la președinție în 2028”. Astfel, el a anunțat că îl va ucide pe Trump înainte de a obține protecția Serviciului Secret.

Argumentul judecătorului: „Conduită gravă”

Judecătorul federal Paul L. Maloney a numit aceste acte „conduită gravă” care justifică o pedeapsă cu închisoarea pentru a-i descuraja pe alții să facă amenințări similare.

La rândul său, Vance a pledat vinovat în iulie la două acuzații: amenințări cu moartea sau amenințări la adresa președintelui și vicepreședintelui și comunicări amenințătoare. Fiecare acuzație se pedepsește cu maximum cinci ani de închisoare și o amendă de 250.000 de dolari.

„Apariția Internetului ne oferă tuturor oportunitatea de a ne angaja în schimbul sănătos de idei, care este atât de important pentru o democrație. Însă unii preferă să folosească acest instrument pentru a amenința și intimida”, a declarat procurorul american Timothy VerHey, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul Departamentului de Justiție al SUA.

El a adăugat că, „atunci când Vance a spus că plănuiește să-i omoare pe președintele și vicepreședintele nostru, pur și simplu pentru că nu era de acord cu ei, a depășit limita și, prin urmare, a trebuit să fie pedepsit”.

