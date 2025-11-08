JD Vance este văzut de Rubio și familia președintelui SUA moștenitorul lui Trump la Casa Albă

Potrivit Politico, secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că îl va susține pe vicepreședintele J.D. Vance dacă acesta va decide să candideze în 2028.
Donald Trump i-a considerat pe JD Vance și pe Rubio drept posibilii săi succesori.
Vance a subliniat că între ei „nu există rivalitate”, iar în administrație sunt „cei mai buni prieteni”.
„Marco a fost foarte clar că JD va fi candidatul republican nominalizat dacă dorește”, a spus o persoană apropiată de Marco Rubio sub anonimat.
„Va face tot ce-i stă în putere să sprijine eforturile vicepreședintelui”, a mai spus „sursa” către Politico.
Din tabăra republicană mai sunt și alte personalități care și-au exprimat interesul pentru a candida la președinția SUA:
Prin presa americană s-a speculat că ar candida Greg Abbot, Guvernatorul Texasului, fosta ambasadoare ONU Nikky Haley și Ron DeSantis, Guvernatorul Floridei.
Din tabăra adversă, Kamala Harris, fosta vicepreședinte a SUA între 2021 și 2025, își vrea și ea revanșa. Ea nu exclude posibilitatea să candideze în 2028, după ce a pierdut în fața republicanului Donald Trump anul trecut.
Alți potențiali candidați democrați sunt Gavin Newsom, Guvernatorul Californiei, Pette Buttigieg, fost Secretar al Transportului, și s-ar specula că și-ar putea juca șansa reprezentanta Alexandria Ocasio-Cortez.
Cei mai populari candidați potrivit ultimului sondaj realizat de Emerson College (între 3-4 noiembrie 2025) sunt:
Potrivit acestui sondaj, dacă americanii și-ar vota președintele marțea viitoare, majoritatea l-ar alege pe vicepreședintele actual din partea Partidului Republican.
