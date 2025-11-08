Prima pagină » Știri externe » JD Vance este văzut de Rubio și familia președintelui SUA moștenitorul lui Trump la Casa Albă

Potrivit Politico, secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că îl va susține pe vicepreședintele J.D. Vance dacă acesta va decide să candideze în 2028.

Donald Trump i-a considerat pe JD Vance și pe Rubio drept posibilii săi succesori.

Vance a subliniat că între ei „nu există rivalitate”, iar în administrație sunt „cei mai buni prieteni”.

„Marco a fost foarte clar că JD va fi candidatul republican nominalizat dacă dorește”, a spus o persoană apropiată de Marco Rubio sub anonimat.

„Va face tot ce-i stă în putere să sprijine eforturile vicepreședintelui”, a mai spus „sursa” către Politico.

Din tabăra republicană mai sunt și alte personalități care și-au exprimat interesul pentru a candida la președinția SUA:

  • Eric Trump, fiul președintelui, care a declarat într-un interviu pentru Financial Times că „o cale politică de a clădi o dinastie de familie ar fi una ușoară”;
  • Senatorul Rand Paul din Kentucky;
  • Don Bacon, membru al Casei Reprezentanților;

Prin presa americană s-a speculat că ar candida Greg Abbot, Guvernatorul Texasului, fosta ambasadoare ONU Nikky Haley și Ron DeSantis, Guvernatorul Floridei.

Kamala Harris își vrea revanșa, dar este întrecută de Guvernatorul Californiei

Din tabăra adversă, Kamala Harris, fosta vicepreședinte a SUA între 2021 și 2025, își vrea și ea revanșa. Ea nu exclude posibilitatea să candideze în 2028, după ce a pierdut în fața republicanului Donald Trump anul trecut.

Alți potențiali candidați democrați sunt Gavin Newsom, Guvernatorul Californiei, Pette Buttigieg, fost Secretar al Transportului, și s-ar specula că și-ar putea juca șansa reprezentanta Alexandria Ocasio-Cortez.

Cei mai populari candidați potrivit ultimului sondaj realizat de Emerson College (între 3-4 noiembrie 2025) sunt:

  • JD Vance: 53,6%  
  • Gavin Newsom: 34,7% 

Potrivit acestui sondaj, dacă americanii și-ar vota președintele marțea viitoare, majoritatea l-ar alege pe vicepreședintele actual din partea Partidului Republican.

