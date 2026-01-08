Prima pagină » Actualitate » Jennifer Garner a vorbit pentru prima oară despre divorțul de Ben Affleck. Cei doi au fost căsătoriți 10 ani

08 ian. 2026, 23:12, Actualitate
sursa foto: colaj Hepta

Jennifer Garner a vorbit pentru prima data despre divorțul de Ben Affleck. Cei doi actori au fost căsătoriți vreme de 10 ani și au împreună trei copii. Astfel, după mulți ani de la separarea lor, actrița a făcut dezvăluiri despre impactul emotional al divorțului de Ben Affleck și despre pierderea vieții e familie, așa cum o știa, dar și procesul de refacere a propriei persoane, scrie publicația spaniolă Quien

După ani de discreție în ceea ce privește viața personală, Jennifer Garner a făcut o dezvăluire despre unul dintre cele mai dureroase momente din viața sa: separarea și ulterior divorțul de Ben Affleck.

Într-un interviu recent acordat revistei Marie Claire UK, vedeta serialului 13 Going on 30 și-a deschis sufletul despre ce a însemnat cu adevărat acel proces, departe de titluri și speculații din mass-media.

Jennifer Garner a explicat că cea mai dificilă parte nu a fost expunerea publică sau zvonurile, ci sfârșitul unei familii așa cum o știa ea. Partea cu adevărat grea a fost accept o familie a încetat să existe așa cum o știam”, a comentat actrița, care a fost căsătorită zece ani de zile cu Ben Affleck.

Artista a subliniat că cea mai mare provocare a fost pierderea unei dinamici comune, a unui noi” care depășea romantismul, incluzând și o prietenie și un parteneriat construite în timp.

Partea dificilă a fost realitatea. Destrămarea unei familii a fost partea dificilă. Pierderea unei relații și a unei prietenii adevărate a fost partea dificilă”, a adăugat ea.

sursa foto: Hepta

sursa foto: Hepta

Acest proces de „doliu, a spus ea, a necesitat spațiu și sprijinul cercului său apropiat: prieteni și familie care au susținut-o în cele mai dificile momente.

Garner a vorbit, și despre cum s-a schimbat rolul ei de mamă acum, când copiii ei sunt adolescenți. Ea a subliniat importanța de a le permite crească autonomi, de a observa fără a interveni excesiv și de a învăța aibă încredere în deciziile lor.

„Nu-mi face niciun bine să ascult bârfe despre mine sau despre oricine altcineva, cu atât mai puțin despre copiii mei, așa nu o fac”, a spus ea.

Din fericire însă, Ben Affleck și Jennifer Garner au reușit construiască o relație cordială și respectuoasă și după divorț, devenind un exemplu de maturitate emoțională. În ciuda încheierii căsniciei lor în anul 2018, ambii actori au spus clar că prioritatea lor absolută este bunăstarea celor trei copii ai lor, sprijinindu-se reciproc.

Actrița a declarat în mai multe rânduri că, deși despărțirea a fost dureroasă, în timp au învățat să-și transforme legătura într-o relație solidă.

La rândul său, Ben Affleck a recunoscut public rolul fundamental pe care fosta sa soție l-a avut în viața sa, descriind-o ca fiind o figură cheie în stabilitatea sa personală și familială. Această dinamică le-a permis amândurora să-și continue viața fără conflicte publice, menținând respectul și responsabilitatea comună.

Ben AFFLECK ar fi făcut o pasiune pentru actrița cu 25 de ani mai tânără, Sydney Sweeney. Actorul a divorțat de Jennifer Lopez în urmă cu câteva luni

