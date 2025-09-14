JOBUL din România pentru care nu se cere diplomă de facultate, iar salariul poate fi mai mare decât al unui medic

România asistă la o revenire a meseriilor tradiționale, iar o diplomă universitară aproape că nici nu mai comtează… când vorbim de venituri consistente.

De exemplu, acum, un instalator poate câștiga mai mult decât un medic, fără ca nimeni să realizeze acest lucru.

Costul mare pentru studii, stagnarea salariilor și procesul obositor de a găsi un job corporatist de debutant a dus la o scădere a numărului de înscrieri la universitate.

Această situație de dificilă i-a dus la disperare, mai ales pe tinerii din Generația Z (născute, în general, între mijlocul anilor 1990 și începutul anilor 2010), care se pregătesc să își înceapă viața și cariera.

Dar dacă scopul îl constituie succesul financiar și confortul, există meserii – precum cea de instalator – care sunt plătite adesea mai bine decât orice job pentru începători și, în unele cazuri, chiar mai bine decât cea de medic, scrie yourtango.com.

Podcasterul Jered Williams, cunoscut ca @thejeredshow pe TikTok, a făcut calculele într-un videoclip postat pe celebra rețea de socializare, în care a arătat nu doar cât durează pentru un doctor din SUA să ajungă la salariile râvnite de peste 200.000 de dolari, ci și cât de puțin rămâne de fapt după ce scazi datoriile uriașe din împrumuturile pentru facultatea de medicină.

Astfel, potrivit acestuia, instalatorii încep de obicei cariera cu aproximativ 60.000 $ pe an — cam cât câștigă un doctor rezident, doar că acesta mai plătește și sute de mii de dolari datorii.

Iar pentru mulți, chiar și atunci când ajung la salariile mari de doctor, trebuie să achite lunar datorii de sute sau chiar mii de dolari.

În schimn, instalatorii pot câștiga 40–50 $ pe oră, încă de la debut, fără să aibă nevoie de diplomă universitară.

Meseriile au fost mult timp stigmatizate ca fiind „inferioare”, rezervate celor care nu sunt suficient de „deștepți” pentru un job de birou sau nu au educația necesară.

Estimarea lui Williams de 60.000 $/an nici măcar nu mai este actuală pentru că salariile pentru meseriași precum instalatorii, electricienii, tâmplarii și alți meseriași au explodat în ultimii ani… dintr-un motiv foarte important, notează sursa citată.

Există un deficit masiv de muncitori calificați, în parte pentru că, timp de zecci de ani, s-a predicat ideea că diploma de facultate este singura cale spre succes și au fost privite de sus aceste meserii, ca fiind lipsite de prestigiu.

Acesta este rezultatul a câteva decenii de reforme în sistemul educațional, care au împins elevii către facultate, nu către meserii.

Cele mai multe licee nici măcar nu mai au cursuri de pregătire practică, care pe vremuri erau standard, iar valoarea reală a unei diplome universitare scade rapid exact în momentul în care salariile meseriașilor cresc.

Și chiar dacă, statistic, absolvenții de facultate câștigă mai mult decât cei fără diplomă, acest avantaj este acum anulat, dacă nu chiar complet șters, de datoriile uriașe acumulate pentru obținerea diplomei.

Și asta dacă reușești să îți găsești un job decent după absolvire pentru că un studiu din 2022 a arătat că aproape jumătate dintre absolvenții recenți au încetat să mai aplice pentru joburi entry-level, deoarece descrierile posturilor îi considerau „necalificați”.

Mai mult, un alt factor a început să șteargă avantajul diplomei: salariile pentru cei cu diplomă au început să scadă în ultimii ani, în timp ce plata pentru meseriași precum instalatorii a crescut vertiginos, în mare parte din cauza lipsei acute de lucrători, care a ridicat prețurile.

Toate acestea explică de ce, pentru prima dată în ultimele decenii, aproape jumătate dintre părinți spun că nici nu își mai doresc ca copiii lor să meargă la facultate.

Care e situația din România

În România, meseriile calificate oferă oportunități diferite în funcție de statutul lucrătorului, scrie Fanatik.

De exemplu, un instalator, electrician sau alt meseriaș angajat într-o companie primește un salariu fix, care în medie se situează între 2.800 și 4.500 de lei net pe lună, în funcție de experiență, industrie și regiune.

Asta le oferă stabilitate financiară și beneficii precum concediu sau contribuții sociale, dar veniturile sunt limitate la grila salarială a angajatorului.

În schimb, meseriașii care lucrează pe cont propriu, ca PFA sau microîntreprindere, pot avea venituri mult mai mari, uneori depășind salariile unor profesii cu studii superioare.

Dar veniturile lor depind de mai mulți factori:

experiența și reputația în domeniu;

numărul de clienți;

complexitatea lucrărilor și costurile materiale și administrative.

De exemplu, un instalator independent, bine cotat, poate câștiga lunar sume comparabile cu un inginer sau medic aflat la început de carieră. Doar că… acestea nu sunt garantate și pot varia de la lună la lună.

Sursa foto – caracter ilustrativ: Envato