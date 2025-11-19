Jobul dominat de bărbați în care o femeie poate CÂȘTIGA chiar și 10.000 de euro, muncind doar 8 luni pe an

Mulți tineri caută joburi care să le ofere libertate, dar și mulți bani, însă nu toți sunt dispuși să facă și unele sacrificii pentru asta. Însă, Amalie Lundstad, o tânără în vârstă de 29 de ani, a găsit „reţeta succesului”, lucrând ca inginer pe o platformă petrolieră în largul coastei Norvegiei, aproape de orașul Bergen.

Ea câştigă 10.000 de euro pe lună şi lucrează doar 250 de zile pe an, potrivit denoffentlige.dk. Doar că jobul său nu este unul ideal, necesitând multe sacrificii. Postul cere multă disciplină și disponibilitatea de a sta departe de familie.

Și programul este unul intens, pentru că lucrează în ture de câte două săptămâni, iar zilele ei încep la 6:45 dimineața sau, uneori, seara.

O zi de muncă începe cu predarea de tură, apoi sunt împărțite și planificate sarcinile. Se lucrează mereu în echipă de câte doi, iar fiecare verifică dacă celălalt și-a făcut treaba cum trebuie. Toate activitățile sunt strict reglementate pentru a reduce la minimum erorile și accidentele.

Amalie, ca și coordonator, trebuie să se asigure că toate lucrările sunt făcute corect și în siguranță, mai ales că această muncă implică riscuri destul de mari, iar siguranța pe platformă este o prioritate absolută.

„În teorie poate fi periculos, pentru că vorbim despre cantități enorme de energie în conducte”, explică Amalie, subliniind cât de importante sunt munca în echipă și precizia.

Totuși, există și timp liber pentru relaxare după terminarea turelor extrem de solicitante. În acest sens, pe platformă există sală de sport, simulator de golf și chiar un simulator de vânătoare, unde întreg echipajul se poate destinde.

„Chiar ai destul de multe de făcut când nu lucrezi”, spune ea.

Deși este una dintre puținele femei de pe platformă, s-a obișnuit cu asta și apreciază colaborarea cu toți colegii săi de sex masculin.

Este un job solicitant, dar cu beneficii financiare pe măsură

Jobul este solicitant, din punct de vedere fizic și mental, dar vine și cu beneficii financiare mari. Salariul anual poate ajunge între 900.000 și 1,3 milioane de coroane norvegiene, adică aproximativ 112.000 de euro, cu toate sporurile de tură.