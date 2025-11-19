Prima pagină » Actualitate » Jobul dominat de bărbați în care o femeie poate CÂȘTIGA chiar și 10.000 de euro, muncind doar 8 luni pe an

Jobul dominat de bărbați în care o femeie poate CÂȘTIGA chiar și 10.000 de euro, muncind doar 8 luni pe an

19 nov. 2025, 10:54, Actualitate
Jobul dominat de bărbați în care o femeie poate CÂȘTIGA chiar și 10.000 de euro, muncind doar 8 luni pe an
Amalie Lundstad / FOTO - Instagram

Mulți tineri caută joburi care să le ofere libertate, dar și mulți bani, însă nu toți sunt dispuși să facă și unele sacrificii pentru asta. Însă, Amalie Lundstad, o tânără în vârstă de 29 de ani, a găsit „reţeta succesului”, lucrând ca inginer pe o platformă petrolieră în largul coastei Norvegiei, aproape de orașul Bergen.

Ea câştigă 10.000 de euro pe lună şi lucrează doar 250 de zile pe an, potrivit denoffentlige.dk. Doar că jobul său nu este unul ideal, necesitând multe sacrificii. Postul cere multă disciplină și disponibilitatea de a sta departe de familie.

FOTO – Caracter ilustrativ

Și programul este unul intens, pentru că lucrează în ture de câte două săptămâni, iar zilele ei încep la 6:45 dimineața sau, uneori, seara.

O zi de muncă începe cu predarea de tură, apoi sunt împărțite și planificate sarcinile. Se lucrează mereu în echipă de câte doi, iar fiecare verifică dacă celălalt și-a făcut treaba cum trebuie. Toate activitățile sunt strict reglementate pentru a reduce la minimum erorile și accidentele.

Amalie, ca și coordonator, trebuie să se asigure că toate lucrările sunt făcute corect și în siguranță, mai ales că această muncă implică riscuri destul de mari, iar siguranța pe platformă este o prioritate absolută.

„În teorie poate fi periculos, pentru că vorbim despre cantități enorme de energie în conducte”, explică Amalie, subliniind cât de importante sunt munca în echipă și precizia.

Totuși, există și timp liber pentru relaxare după terminarea turelor extrem de solicitante. În acest sens, pe platformă există sală de sport, simulator de golf și chiar un simulator de vânătoare, unde întreg echipajul se poate destinde.

„Chiar ai destul de multe de făcut când nu lucrezi”, spune ea.

Deși este una dintre puținele femei de pe platformă, s-a obișnuit cu asta și apreciază colaborarea cu toți colegii săi de sex masculin.

Este un job solicitant, dar cu beneficii financiare pe măsură

Jobul este solicitant, din punct de vedere fizic și mental, dar vine și cu beneficii financiare mari. Salariul anual poate ajunge între 900.000 și 1,3 milioane de coroane norvegiene, adică aproximativ 112.000 de euro, cu toate sporurile de tură.

„Este un job fantastic pentru cei cărora le place să călătorească și își doresc o carieră plină de adrenalină”, spune ea, avertizează – însă – că trebuie să fii pregătit să sacrifici timp cu familia și prietenii ca să poți prospera în acest domeniu.

Citește și

HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
NEWS ALERT Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
13:49
Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
13:47
Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
NEWS ALERT Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București, de către o femeie
13:45
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București, de către o femeie
FLASH NEWS Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
13:14
Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Oamenii cu pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie, sugerează o cercetare
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
FLASH NEWS Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
13:42
Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
JUSTIȚIE Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
13:07
Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
FLASH NEWS Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
13:00
Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”