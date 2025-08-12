Joburile plătite chiar și cu 6.000 de lei în România. Experiența nu e neapărat necesară

Se pare că, acum, tinerii nu se mai angajează pentru distracție, ci pentru supraviețuire, astfel că cei mai mulți își ajută familiile să facă față cheltuielilor. În orașele mici, fenomenul este deja o normalitate, iar elevii și studenții se orientează adesea către joburi din HORECA, construcții sau curățenie, unde salariile ajung și la 5.000 de lei, iar patronii nu au neapărat pretenția să găsească angajați cu experiență.

Dacă acum ceva timp, tinerii se angajau ca sezonieri pentru bani de vacanță sau pentru distracție, o fac acum de nevoie. Astfel, un studiu realizat de o platformă de recrutare indică faptul că aproximativ 60% dintre tinerii care își caută un job o fac deoarece traiul e tot mai scump.

„Plănuiesc să mă angajez în următoarele zile. Chiar acum mă duc la un interviu de angajare. Aş alege la început part time, şi dacă mă descurc, eventual full time”, spune un tânăr. „O să îmi iau un job ca să mă întreţin şi să îi ajut şi pe părinţi. Ei îmi plătesc momentan facultatea şi întreţinerea la facultate. Aş lucra ceva part time, de exemplu ca barista, sau la un restaurant”, a spus o tânără, potrivit observatornews.ro. „Sunt tineri care nu au loc de muncă şi îşi doresc un salariu stabil, alţii care vor să schimbe locul de muncă în dorinţa de a avea un salariu mai mare, sau o altă categorie, persoane care îşi doresc un al doilea job pentru un venit substanţial mai mare”, a declarat Eduard Ancuţa, angajator, potrivit sursei citate.

Cele mai căutate domenii sunt deci construcțiile, curățenia, îngrijirea vârstnicilor, agricultura și HoReCa. În construcții, salariul mediu este în jur de 4.500 de lei pentru muncitorii necalificați, 4.000 lei pentru electricieni sau instalatori, iar inginerii pot câștiga între 5.000 și 6.000 lei. În curățenie, salariile ajung și la 5.000 de lei. Iar acesta este un sector accesibil și tinerilor fără experiență.

„S-a observat o creştere vizibilă a interesului tinerilor față de joburi sezoniere ocazionale, part-time, mai ales acum, în perioada de vară, în care ei nu merg la studii și își permit să aibă un job care să le asigure flexibilitate, independență financiară, dar care să le lase și suficient timp pentru activitățile lor personale„, a declarat Corina Diaconu, specialist în Resurse Umane, conform sursei citate.

De asemenea, în ultimul an au crescut căutările și pentru retail sau call center-uri, unde programul este flexibil și munca se poate face de la distanță. În retail, salariile sunt între 3.000 și 3.500 de lei, iar în call center, salariile se apropie de 4.000 de lei, cu bonusuri și bacșișuri ocazionale. Totodată, 7 din 10 tineri care își caută job vor să muncească de acasă sau dacă merg la birou nu vor să lucreze prea mult, o oră, cel mult două ore pe zi. Scumpirile, creșterea taxelor și reducerea burselor sunt printre motivele pentru care tinerii vor să se angajeze.

Însă presiunea economică implică și riscuri:



„Se observă un oarecare trend, poate că e mult spus fenomen social în ceea ce îi priveşte pe o parte din oamenii activi din punct de vedere profesional, care îşi caută câteva locuri de muncă suplimentare. Aş zice că aceste tendinţe nu ar trebui privite în 2 tabere distincte, să punem în conflict faptul că unii aleg să îşi continue studiile, iar alţii aleg să se angajeze„, a declarat Antonio Amuza, sociolog.

Acest fenomen este și mai vizibil în orașele mici, acolo unde mulți tineri muncesc pentru că familia nu îi mai poate susține.

