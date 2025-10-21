Prima pagină » Actualitate » Joe Biden a încheiat un tratament cu radioterapie împotriva cancerului

21 oct. 2025, 10:35, Actualitate
Joe Biden a încheiat un tratament cu radioterapie împotriva cancerului / Sursa FOTO: Profimedia

Fostul președinte american Joe Biden a finalizat un tratament cu radioterapie în lupta sa împotriva cancerului de prostată, a declarat un purtător de cuvânt al lui Biden pentru CNN.

Deocamdată, nu se știe ca vor fi următorii pași de tratament ai lui Biden.

Biden s-a tratat la Penn Medicine Radiation Oncology

Purtătorul de cuvânt nu a oferit detalii despre opțiunile de tratament viitoare pentru fostul președinte, care va împlini 83 de ani luna viitoare.

Fiica lui Biden, Ashley, a postat un scurt videoclip cu tatăl ei sunând clopoțelul, o tradiție pentru mulți pacienți cu cancer după finalizarea unei runde de tratament, la Penn Medicine Radiation Oncology din Philadelphia.

La începutul acestei luni, un purtător de cuvânt al lui Biden a confirmat că acesta a început radioterapia, ca parte a tratamentului său pentru cancerul de prostată. De asemenea, la începutul lui 2025, el începuse un tratament cu pastile pentru a trata cancerul.

Biroul personal al lui Biden a anunțat, în luna mai, că fostul președinte a fost diagnosticat cu o „formă agresivă” de cancer de prostată, care s-a răspândit la oase.

În altă ordine de idei, fostul președinte al Statelor Unite Joe Biden a fost văzut recent pentru prima dată în public după ce a început tratamentul împotriva cancerului. Potrivit The New York Post, Biden, „vizibil slăbit”, a participat la o slujbă într-o biserică catolică din statul Delaware.

El a fost fotografiat părăsind slujba, care a durat o oră, mergând încet și ținându-se de o femeie. Biden, îmbrăcat într-un costum închis la culoare, a discutat cu mai mulți participanți la slujbă timp de aproximativ zece minute înainte de a pleca fără soția sa, Jill Biden, care nu l-a însoțit la slujbă.

Fiul lui Joe Biden, răpus de cancer

Familia Biden s-a confruntat cu cancerul în repetate rânduri de-a lungul anilor. Fiul lui Biden, Beau, a murit din cauza unei tumori cerebrale, iar soția sa, Jill, a suferit două intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea unor leziuni canceroase.

De când a părăsit Casa Albă în ianuarie, fostul președinte Joe Biden s-a retras în mare parte din atenția publică și a avut puține apariții publice. Familia Biden a fost mult timp o susținătoare fermă a prevenirii și vindecării cancerului. Fiul lor, Beau, a murit în 2015 din cauza unui cancer la creier.Acum câteva luni, Joe Biden a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer de prostată, potrivit unui comunicat al Casei Albe transmis publicului în luna mai a acestui an.

Joe Biden, operat pentru îndepărtarea celulelor CANCEROASE de pe piele. Anterior a fost diagnosticat cu cancer la prostată

