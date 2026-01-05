Prima pagină » Actualitate » Jorge, despre revenirea la TV. ”Au existat discuții cu mai multe posturi”

05 ian. 2026, 17:30, Actualitate
Jorge, în vârstă de 43 de ani, a făcut declarații despre revenirea sa la TV. ”Au existat discuții cu mai multe posturi”, a dezvăluit artistul.

Jorge, pe numele său real George Papagheorghe, fost căsătorit cu Alina Laufer, împreună cu care are o fetiță, Karina. După divorțul de Alina Laufer, Jorge s-a căsătorit cu Ramona Prodea, împreună cu care are un băiețel, David.

Jorge a scris recent o carte – ”Ceapa sufletului”, în care povestește, printre altele, și experiențele sale personale.  Artistul a dezvăluit, pentru libertatea.ro, că după ce a lansat cartea a primit mai multe oferte pentru a reveni pe micile ecrane, de la mai multe televiziuni.

Jorge, despre revenirea la TV. ”Mi-ar plăcea un proiect în care fie sunt prezentator, fie să fac spectacol”

”Da, au existat discuții cu mai multe posturi, propuneri pentru reality sau divertisment. Nu pot intra în detalii, dar ce pot spune e că sunt deschis la noi începuturi. Dumnezeu le aranjează cum e cel mai bine. Mi-ar plăcea un proiect în care fie sunt prezentator, fie să fac spectacol. Un format care atinge ceva real din oameni”, a declarat Jorge.

”Dacă ar fi să fiu prezentator, mi-aș dori să conduc un show în care participanții nu concurează pentru premii, ci pentru familie și pentru păstrarea valorilor și tradițiilor românești. Cred că televiziunea are puterea de a crea ceva de genul”, a adăugat acesta.

