Jos cu perdeluţa! Noul şef al AEP vrea cabine de vot transparente şi proces electoral la vedere

La următoarele alegeri, românii îşi vor oferi votul la vedere. Noul şef al Autorităţii Electorale Permanente, Adrian Ţuţuianu, spune că vrea să schimbe logistica electorală şi va începe prin a da jos învechita perdeluţă de pe cabina de vot.

Acesta are în vedere un sistem electoral şi o logistică mai transparente şi chiar îndeamnă românii să ia exemplu de la fraţii moldoveni atunci când vine vorba despre cabine de vot actuale, în timp ce ale noastre au rămas la nivelul secolului al XIX-lea, consideră şeful AEP, Adrian Ţuţuianu.

„Voi avea întâlniri cu Uniunea Consiliilor Județene, cu asociațiile primarilor de municipiu, orașe, comune, să încercăm să facem o logistică electorală unitară. Același tip de cabine, același tip de urne, același mod de amenajare a secțiilor de vot. Aș vrea să nu mai avem cabine din-astea cu perdeluțe, nu iese cineva după perdeluță. Să avem urne care sunt transparente, eventual cu mecanisme care să permită numărarea buletinelor de vot incluse, introduse în urmă, în așa fel încât să asigurăm un plus de transparență la scrutinul electoral. Urne transparente, care de asemenea să arate exact cum s-a derulat procesul electoral”, a afirmat Ţuţuianu în cadrul conferinţei de presă de miercuri de la sediul instituţiei.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

