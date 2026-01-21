Prima pagină » Actualitate » Jos cu perdeluţa! Noul şef al AEP vrea cabine de vot transparente şi proces electoral la vedere

Jos cu perdeluţa! Noul şef al AEP vrea cabine de vot transparente şi proces electoral la vedere

Luiza Dobrescu
21 ian. 2026, 15:51, Actualitate

La următoarele alegeri, românii îşi vor oferi votul la vedere. Noul şef al Autorităţii Electorale Permanente, Adrian Ţuţuianu,  spune că vrea să schimbe logistica electorală şi va începe prin a da jos învechita perdeluţă de pe cabina de vot. 

Acesta are în vedere un sistem electoral şi o logistică mai transparente şi chiar îndeamnă românii să ia exemplu de la fraţii moldoveni atunci când vine vorba despre cabine de vot actuale, în timp ce ale noastre au rămas la nivelul secolului al XIX-lea, consideră şeful AEP, Adrian Ţuţuianu.

„Voi avea întâlniri cu Uniunea Consiliilor Județene, cu asociațiile primarilor de municipiu, orașe, comune, să încercăm să facem o logistică electorală unitară.

Același tip de cabine, același tip de urne, același mod de amenajare a secțiilor de vot. Aș vrea să nu mai avem cabine din-astea cu perdeluțe, nu iese cineva după perdeluță.

Să avem urne care sunt transparente, eventual cu mecanisme care să permită numărarea buletinelor de vot incluse, introduse în urmă, în așa fel încât să asigurăm un plus de transparență la scrutinul electoral.

Urne transparente, care de asemenea  să arate exact cum s-a derulat procesul electoral”, a afirmat Ţuţuianu în cadrul conferinţei de presă de miercuri de la sediul instituţiei.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Noul şef al AEP şi-a propus să scoată morţii de pe listele electorale. A găsit persoane de peste 100 de ani care figurau în viaţă şi apte de vot

🚨 AEP va propune reguli clare pentru publicitatea politică din online. Țuțuianu: „Legislația electorală din România este total depășită”

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Data exactă la care ar veni Sfârșitul Lumii în 2026, potrivit renumitului Heinz von Foerster. Calculele matematice care stau la baza previziunii
16:30
Data exactă la care ar veni Sfârșitul Lumii în 2026, potrivit renumitului Heinz von Foerster. Calculele matematice care stau la baza previziunii
REACȚIE George Simion: „Parlamentul European a votat trimiterea acordului Mercosur la CJUE. Să voteze și demiterea Ursulei”
16:27
George Simion: „Parlamentul European a votat trimiterea acordului Mercosur la CJUE. Să voteze și demiterea Ursulei”
ULTIMA ORĂ Tentativă de sinucidere la metrou. O femeie s-a aruncat în fața trenului, la stația Constantin Brâncoveanu
15:54
Tentativă de sinucidere la metrou. O femeie s-a aruncat în fața trenului, la stația Constantin Brâncoveanu
UTILE O ciupercă ne amenință casa și sănătatea iarna. Cum ne putem apăra eficient de mucegai
15:41
O ciupercă ne amenință casa și sănătatea iarna. Cum ne putem apăra eficient de mucegai
SONDAJ DE OPINIE INSCOP. AUR creşte la aproape 41%, în timp ce PSD, PNL şi USR scad. Ce arată cel mai nou sondaj de opinie
15:23
INSCOP. AUR creşte la aproape 41%, în timp ce PSD, PNL şi USR scad. Ce arată cel mai nou sondaj de opinie
UTILE Psiholog.  Cum să te „păcălești” să bei mai multă apă iarna. Care sunt beneficiile pe vreme rece
15:22
Psiholog.  Cum să te „păcălești” să bei mai multă apă iarna. Care sunt beneficiile pe vreme rece
Mediafax
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Digi24
SUA vor retrage personal din centre de comandă cheie ale NATO. Țările afectate (Surse Reuters)
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Ce nu s-a spus despre fetiţa salvată din lacul îngheţat. „Adevăratul erou este altcineva"
Mediafax
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Cancan.ro
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
Ce se întâmplă doctore
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
„Țeapă” la închirieri auto: A plătit pentru premium, a primit o mașină de buget
Descopera.ro
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Oamenii ar avea, de fapt, până la 33 de simțuri, indică o cercetare

Cele mai noi

Trimite acest link pe