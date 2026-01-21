Prima pagină » Actualitate » Noul şef al AEP şi-a propus să scoată morţii de pe listele electorale. A găsit persoane de peste 100 de ani care figurau în viaţă şi apte de vot

Noul şef al AEP şi-a propus să scoată morţii de pe listele electorale. A găsit persoane de peste 100 de ani care figurau în viaţă şi apte de vot

Luiza Dobrescu
21 ian. 2026, 13:43, Actualitate

Până în acest an, 14.410 de persoane cu vârsta de peste 100 de ani, şi decedate, au figurat ca votanţi în Registrul Electoral. Noul preşedinte al Autorităţii, Adrian Ţuţuianu, spune că lucrurile se vor schimba, începând cu 2026, în ceea ce priveşte evidenţa persoanelor cu drept de vot în România care figurează în baza de date a AEP.

Pe lângă acestea, ar mai fi şi 133.995 de persoane care se încadrează la categoria de vârstă 90-99 de ani şi care, de asemenea, majoritatea sunt decedate. Tot ce trebuie făcut este să fie găsite actele care justifică radierea acestora din registru, a mai spus Ţuţuianu în cadrul conferinţei de presă, de miercuri, de la sediul instituţiei.

Şeful AEP a mai spus că, printre propunerile pe care le are în vedere, se numără şi aceea ca documentul de bază al evidenţei electorale să fie Registrul Electoral.

”Considerăm că există un număr excesiv de categorii de evidenţe electorale cu caracter permanent, extrase sau copii ale acestora, care se gestionează de entităţi publice şi se utilizează în secţiile de votare. Vom propune ca în viitor documentul de bază, evidenţă electorală, să fie Registrul Electoral”.

Potrivit lui Ţuţuianu, 734.195 de români, care figurează în viaţă şi că ar avea vârste între 80-89 de ani, în realitate sunt persoane decedate sau din aceia care au interzis dreptul de vot sau de a fi ales. În aceeaşi situaţie se află şi cei peste 14.000 de români cu vârste peste 100 de ani

”Peste 100 de ani în acest registru sunt 14.410 persoane, evident cvasi majoritatea lor sunt decedate şi va trebui să găsim documentele care justifică radierea lor din registrul electoral. Presupune acest lucru o colaborare cu primăriile şi cu structurile de specialitate din Ministerul de Interne. Ca unul care am lucrat în administraţia publică-locală, vă spun că sunt lucruri generate în special de necomunicarea la timp a actelor de stare civilă, în special a celor care consemnează decesul la locul de naştere al persoanei respective şi asta ţine într-o bună măsură de administraţia publică-locală”, a mai spus Adrian Ţuţuianu.

Trebuie avut în vedere şi faptul că sunt cetăţeni români care au decedat în străinătate, dar actele de stare civilă nu au fost comunicate, iar aceste persoane rămân în Registrul Electoral. Problema trebuie rezolvată de către fiecare administraţie publică locală care trebuie să caute documentele, prin Starea Civilă, apoi să le comunice Secretarului Primăriei, pentru radierea defunctului din Registrul Electoral.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

🚨 AEP va propune reguli clare pentru publicitatea politică din online. Țuțuianu: „Legislația electorală din România este total depășită”

Adrian Țuțuianu este, oficial, șeful AEP, începând de astăzi. Mandatul său este de opt ani

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Rareș Bogdan o ridiculizează pe Ursula von der Leyen: „Românii au o vorbă: prostia şi domnia se plătesc”
14:40
Rareș Bogdan o ridiculizează pe Ursula von der Leyen: „Românii au o vorbă: prostia şi domnia se plătesc”
REȚETE Cum prepari rețeta spaniolă de fasole cu cârnați. Trucul ca boabele să nu se spargă deloc
14:35
Cum prepari rețeta spaniolă de fasole cu cârnați. Trucul ca boabele să nu se spargă deloc
FLASH NEWS Ultimul dintre ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner a fost adus în țară, din Indonezia
14:30
Ultimul dintre ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner a fost adus în țară, din Indonezia
CINEMA „Albă ca Zăpada” și „Războiul lumilor” conduc topul filmelor nominalizate la Zmeura de Aur 2026. Și The Weeknd e nominalizat pentru un titlu
14:20
„Albă ca Zăpada” și „Războiul lumilor” conduc topul filmelor nominalizate la Zmeura de Aur 2026. Și The Weeknd e nominalizat pentru un titlu
EXTERNE A crezut că l-a întâlnit pe bărbatul visurilor, dar a rămas fără 80.000 de dolari în cont. Escrocheria care a lăsat-o pe o pensionară fără bani
13:45
A crezut că l-a întâlnit pe bărbatul visurilor, dar a rămas fără 80.000 de dolari în cont. Escrocheria care a lăsat-o pe o pensionară fără bani
TURISM Unul dintre cele mai spectaculoase sate din Europa este amplasat pe o stâncă, nu departe de Barcelona
13:45
Unul dintre cele mai spectaculoase sate din Europa este amplasat pe o stâncă, nu departe de Barcelona
Mediafax
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Digi24
SUA vor retrage personal din centre de comandă cheie ale NATO. Țările afectate (Surse Reuters)
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Ce nu s-a spus despre fetiţa salvată din lacul îngheţat. „Adevăratul erou este altcineva"
Mediafax
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Cancan.ro
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
Ce se întâmplă doctore
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul tanc american M1E3 are cockpit de Formula 1. Anunțul armatei
Descopera.ro
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Oamenii ar avea, de fapt, până la 33 de simțuri, indică o cercetare
CONTROVERSĂ La Davos, instinctele de secol 19 ale lui Trump se vor ciocni cu incertitudinea secolului 21. Atlantic Council: „Epicentrul celui mai grav conflict economic transatlantic din istoria contemporană”
14:28
La Davos, instinctele de secol 19 ale lui Trump se vor ciocni cu incertitudinea secolului 21. Atlantic Council: „Epicentrul celui mai grav conflict economic transatlantic din istoria contemporană”
ULTIMA ORĂ România are bani de război, nu și de pace. Nicușor Dan refuză invitația lui Trump de a intra în Consiliul de Pace din motive financiare – Surse
14:22
România are bani de război, nu și de pace. Nicușor Dan refuză invitația lui Trump de a intra în Consiliul de Pace din motive financiare – Surse
ULTIMA ORĂ Horațiu Potra a făcut plângere împotriva Penitenciarului Rahova
13:59
Horațiu Potra a făcut plângere împotriva Penitenciarului Rahova
LIVE 🚨 Trump a ajuns la Davos. SUA impun o nouă ordine mondială? Ziua decisivă pentru NATO, UE, Ucraina și Groenlanda
13:46
🚨 Trump a ajuns la Davos. SUA impun o nouă ordine mondială? Ziua decisivă pentru NATO, UE, Ucraina și Groenlanda
VIDEO Anunț important despre Autostrada cu tuneluri din vestul României: în ce stadiu este Lotul Lugoj-Deva
13:29
Anunț important despre Autostrada cu tuneluri din vestul României: în ce stadiu este Lotul Lugoj-Deva
SPORT Un patron din Superliga, ironii către Gigi Becali și FCSB. „Credeam că vine cu tăvălugul. Fotbalul nu se face la televizor”
13:25
Un patron din Superliga, ironii către Gigi Becali și FCSB. „Credeam că vine cu tăvălugul. Fotbalul nu se face la televizor”

Cele mai noi

Trimite acest link pe