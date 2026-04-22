Prima pagină » Actualitate » Jucătorul de la Rapid, Kader Keita, urmărit penal pentru ucidere din culpă. Ce au transmis procurorii

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a dispus extinderea acțiunii penale pentru fotbalistul Kader Keita. Acesta este urmărit penal pentru infracțiunea de ucidere din culpă.

Fotbalistul Kader Keita, cercetat pentru ucidere din culpă

 Potrivit unui comunicat emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, procurorul a dispus ca acțiunea penală să fie extinsă pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă. 

 „La data de 22.04.2026 procurorul a dispus extinderea acțiunii penale pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. (1) și (2) din Codul penal față de inculpatul K.A.K., constând în aceea că, la data de 03.03.2026, ora 05:46, inculpatul a condus autoturismul marca pe o stradă din mun. București, sector 2, fără a acorda prioritate de trecere, accidentând-o pe persoana vătămată I.F., angajată în traversarea străzii, pe trecerea pentru pietoni marcată și semnalizată corespunzător, ulterior, la data de 07.04.2026, rezultând decesul victimei, în timp ce aceasta se afla internată la Spitalul Clinic de Urgență București”, se arată în comunicat.   

Victima lui Kader Keita a murit în spital la o lună de la accident

Pe data de 3 martie 2025, acesta a fost implicat într-un accident rutier. El a lovit cu mașina o femeie în vârstă de 67 de ani care era angajată într-o traversare regulamentară pe trecerea de pietoni.  

Jucătorul a fost identificat rapid, iar Judecătoria Sectorului 2 a dispus atunci luarea măsurii controlului judiciar fără cauțiune. Ulterior, procurorii au făcut apel și au cerut arestarea jucătorului, însă Instanța a respins apelul. El a rămas sub control judiciar pentru perioada stabilită inițial, adică 60 de zile.  

La o lună de la incident, victima în vârstă de 67 de ani a decedat la spital. 

