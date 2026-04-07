Femeia care a fost lovită de jucătorul Rapidului a murit la spital. Încadrarea juridică pentru fotbalist se schimbă

Femeia în vârstă de 68 de ani, care a fost lovită pe trecerea de pietoni de jucătorul Rapidului, Kader Keita, a murit la spital. Ea era internată de mai bine de o lună la Spitalul Floreasca din București, ar după o lungă suferință a încetat din viață. Pentru Kader Keita asta înseamnă că i se va schimba încadrarea juridică și urmează a fi judecat pentru ucidere din culpă, relatează Știri pe surse.

Conform legii, procurorii nu vor mai avea nevoie de o plângere prealabilă, ca urmare a decesului victimei încadrarea urmând a se schimba automat.

Pe data de 3 martie 2026, în jurul orei 5:45, Brigada Rutieră a fost alertată, prin apel la SNUAU 112, cu privire la prezența unei femei întinse pe carosabil, la intersecția străzilor Gherghiței și Zamfir Nicolae din Sectorul 2, aceasta prezentând leziuni la nivelul capului.

La fața locului a intervenit un echipaj de prim ajutor, care a transportat femeia la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale suplimentare, aceasta declarând inițial că ar fi căzut.

Ulterior, în jurul orei 07:00, Brigada Rutieră a fost informată de către o unitate spitalicească că, în camera de gardă, a fost adusă o femeie prezentând leziuni ce par a fi consecința implicării într-un accident rutier.

În acest context, pentru clarificarea situației de fapt la unitatea spitalicească s-a deplasat o echipă de cercetare, din cadrul Brigăzii Rutiere.

Polițiștii l-au prins ulterior pe jucător și l-au dus la audieri

În paralel, polițiștii din cadrul Biroului Accidente cu Autori Necunoscuți al Brigăzii Rutiere au stabilit cu certitudine că femeia, în vârstă de 67 de ani, a fost victima unui accident rutier, iar conducătorul auto implicat a părăsit locul faptei fără încuviințarea poliției.

În urma activităților desfășurate de polițiștii din cadrul Biroului Accidente cu Autori Necunoscuți, a fost identificat autorul accidentului, un tânăr în vârstă de 26 de ani, aflat în prezent în custodia poliției pentru continuarea cercetărilor, potrivit Brigăzii Rutiere a Capitalei.

