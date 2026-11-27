Comandamentul Central al SUA a anunțat pe 8 noiembrie un plan de blocare a liniilor de aprovizionare terestre ale Iranului, continuând astfel blocada navală impusă de luni de zile porturilor Republicii Islamice. Scopul grupului operativ Iron Gate („Poarta de Fier”) este de a împiedica Teheranul să folosească rute alternative pentru a transporta arme avansate, materiale cu dublă utilizare și produse energetice.
SUA și Israelul au declanșat un război total împotriva Iranului, în luna februarie. După blocarea Strâmtorii Ormuz, Teheranul s-a reorientat. Și-a îndreptat atenția către coridoarele nordice, în special prin Rusia, pentru a-și menține accesul la piețele externe și la proviziile critice.
Această schimbare a crescut progresiv importanța rutei caspice. Washingtonul este forțat să ia măsuri suplimentare, se arată într-o analiză publicată de Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA).
Teheranul s-a bazat în principal pe industria sa internă de apărare pentru producția de arme. Acum se orientează tot mai mult spre nord pentru importuri, notează analistul politic Fuad Șahbazov, autorul articolului.
Coridorul caspic a devenit, astfel, o rută cheie pentru achizițiile militare și sprijinul logistic.
Este puțin probabil ca această inițiativă să limiteze pe deplin activitățile Iranului, având în vedere parteneriatul său strategic cu Moscova.
Proximitatea bazinului Mării Caspice față de Rusia, alături de distanța geografică față de SUA, reduce semnificativ capacitatea Washingtonului de a bloca rutele de aprovizionare și de a exercita o presiune susținută în regiune.
Pentru ca Iron Gate să aibă succes, SUA au nevoie de cooperarea statelor din jur. Washingtonul a făcut presiuni asupra mai multor vecini ai Iranului, inclusiv Turcia, Pakistan și Irak, pentru a reduce legăturile terestre cu Teheranul.
Ministerul de Externe al Rusiei a criticat cererile SUA. A susținut că acestea reprezintă o încălcare a dreptului internațional și o amenințare la adresa intereselor tuturor statelor riverane.
Totuși, Irakul a închis punctul de trecere a frontierei Al-Sheeb cu Iranul în luna octombrie.
Teheranul și-a intensificat eforturile de a-și aprofunda parteneriatul cu Rusia prin coridorul caspic.
Presa de stat iraniană a relatat – pe 11 noiembrie 2026 – că Putin a vorbit la telefon cu generalul-maior Mohsen Rezaei, consilierul militar al Liderului Suprem Mojtaba Khamenei.
Poate cel mai important aspect este că acordul îi oferă Iranului și dreptul de a revinde surplusul de gaze importate către alte țări, explică autorul analizei.
Gazoductul propus așteaptă finanțare și construcție. Teheranul și Moscova au convenit să urmărească un aranjament intermediar care implică Azerbaidjanul.
Conform acordului pe termen scurt, Rusia ar urma să furnizeze gaze naturale în nordul Azerbaidjanului. Iranul ar primi un volum echivalent din sudul țării.
Eforturile Washingtonului de a-și extinde influența asupra Iranului și de a perturba coridoarele de comunicații și comerț ale Teheranului în Marea Caspică ar putea crea, în mod neintenționat, oportunități pentru statele riverane.
Peisajul geopolitic în evoluție din bazinul Mării Caspice ar putea permite SUA să își consolideze treptat parteneriatele cu Azerbaidjan, Kazahstan și Turkmenistan pentru a face comerțul și tranzitul energetic prin bazin mai sigure și mai stabile.