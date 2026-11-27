Comandamentul Central al SUA a anunțat pe 8 noiembrie un plan de blocare a liniilor de aprovizionare terestre ale Iranului, continuând astfel blocada navală impusă de luni de zile porturilor Republicii Islamice. Scopul grupului operativ Iron Gate („Poarta de Fier”) este de a împiedica Teheranul să folosească rute alternative pentru a transporta arme avansate, materiale cu dublă utilizare și produse energetice.

SUA și Israelul au declanșat un război total împotriva Iranului, în luna februarie. După blocarea Strâmtorii Ormuz, Teheranul s-a reorientat. Și-a îndreptat atenția către coridoarele nordice, în special prin Rusia, pentru a-și menține accesul la piețele externe și la proviziile critice.

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Această schimbare a crescut progresiv importanța rutei caspice. Washingtonul este forțat să ia măsuri suplimentare, se arată într-o analiză publicată de Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA).

Rusia și Iran, parteneriat strategic

Teheranul s-a bazat în principal pe industria sa internă de apărare pentru producția de arme. Acum se orientează tot mai mult spre nord pentru importuri, notează analistul politic Fuad Șahbazov, autorul articolului.

Coridorul caspic a devenit, astfel, o rută cheie pentru achizițiile militare și sprijinul logistic.

Totuși, inițiativa Iron Gate nu vizează în mod explicit comerțul cu arme dintre Rusia și Iran.

Dar atenția sa se va îndrepta, inevitabil, către rețelele logistice și de aprovizionare care folosesc canalele asociate Rusiei.

Este puțin probabil ca această inițiativă să limiteze pe deplin activitățile Iranului, având în vedere parteneriatul său strategic cu Moscova.

Proximitatea bazinului Mării Caspice față de Rusia, alături de distanța geografică față de SUA, reduce semnificativ capacitatea Washingtonului de a bloca rutele de aprovizionare și de a exercita o presiune susținută în regiune.

Washingtonul, presiuni asupra mai multor vecini ai Iranului, inclusiv Turcia, Pakistan și Irak

Pentru ca Iron Gate să aibă succes, SUA au nevoie de cooperarea statelor din jur. Washingtonul a făcut presiuni asupra mai multor vecini ai Iranului, inclusiv Turcia, Pakistan și Irak, pentru a reduce legăturile terestre cu Teheranul.

Ministerul de Externe al Rusiei a criticat cererile SUA. A susținut că acestea reprezintă o încălcare a dreptului internațional și o amenințare la adresa intereselor tuturor statelor riverane.

De asemenea, vecinii Iranului au rezistat în mare măsură apelurilor SUA. Se argumentează că izolarea Iranului ar implica costuri economice și de securitate semnificative.

Turcia, Irak, Pakistan și alte țări din imediata vecinătate a Iranului și-au exprimat îngrijorarea că politica Washingtonului ar putea provoca daune colaterale substanțiale stabilității regionale, precum și propriilor economii.

Totuși, Irakul a închis punctul de trecere a frontierei Al-Sheeb cu Iranul în luna octombrie.

Un nou acord energetic între Rusia lui Putin și Teheran?

Teheranul și-a intensificat eforturile de a-și aprofunda parteneriatul cu Rusia prin coridorul caspic.

Presa de stat iraniană a relatat – pe 11 noiembrie 2026 – că Putin a vorbit la telefon cu generalul-maior Mohsen Rezaei, consilierul militar al Liderului Suprem Mojtaba Khamenei.

Cele două părți au convenit să avanseze planurile pentru un nou gazoduct din Rusia către Iran.

Odată finalizat, proiectul este așteptat să aibă o capacitate anuală totală de 110 miliarde de metri cubi.

Interdependența energetică tot mai mare a celor două țări va deveni realitate.

Poate cel mai important aspect este că acordul îi oferă Iranului și dreptul de a revinde surplusul de gaze importate către alte țări, explică autorul analizei.

Rusia și Iranul vor să introducă Azerbaidjanul în ecuație

Gazoductul propus așteaptă finanțare și construcție. Teheranul și Moscova au convenit să urmărească un aranjament intermediar care implică Azerbaidjanul.

Conform acordului pe termen scurt, Rusia ar urma să furnizeze gaze naturale în nordul Azerbaidjanului. Iranul ar primi un volum echivalent din sudul țării.

Rusia și Iranul au folosit rutele caspice pentru exporturile de țiței, în ciuda dificultăților tehnice.

Azerbaidjanul este cea mai fezabilă „conductă” pentru gazele naturale.

Acesta este un semn al izolării Iranului față de marile rețele regionale de infrastructură.

Eforturile Washingtonului de a-și extinde influența asupra Iranului și de a perturba coridoarele de comunicații și comerț ale Teheranului în Marea Caspică ar putea crea, în mod neintenționat, oportunități pentru statele riverane.

Țări precum Azerbaidjan, Kazahstan și Turkmenistan își vor recalibra probabil pozițiile strategice în bazin.

Vor valorifica pragmatic situația pentru a-și promova propriile interese economice și de transport, se mai arată în analiza CEPA.