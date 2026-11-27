Harta impozitelor locale pentru 2027. În anumite zone ale țării, românii ar putea plăti taxe mai mici aferente impozitelor locale. În alte circumstanțe, în unele orașe aceleași taxe ar putea fi mărite. Iată mai jos, în articol, detaliile.

Taxele și impozitele locale ar putea varia de la un oraș la altul în 2027. Unele primării propun majorări de până la 7,3%, altele reduceri, în timp ce Bucureștiul ia în calcul menținerea nivelului actual. Măsurile trebuie aprobate de consiliile locale.

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Taxele locale ar putea avea evoluții diferite în funcție de oraș și de categoria de contribuabili. La Petroșani, impozitul pe locuințe ar putea scădea cu o treime, iar la Iași unele taxe ar urma să crească cu 7,3%. La Constanța, proprietarii ar putea plăti mai mult pentru locuințe, dar șoferii ar putea scăpa de taxa anuală de 200 de lei.

Ce se întâmplă în Iași

De pildă, Primăria Iași propune indexarea unor taxe și impozite locale cu 7,3% în 2027, în funcție de rata inflației. Primarul Mihai Chirica a explicat joi, la Antena 3 CNN, motivele acestei decizii.

Mihai Chirica spune că indexarea cu 7,3% este prevăzută de Codul fiscal pentru taxele care nu au fost actualizate în 2026. Primarul susține că municipiul păstrează cota de impozitare de 0,08% și propune reducerea unor taxe speciale, inclusiv a celor pentru parcările de cartier.

„Este o propunere venită, să spunem, din aplicarea actualului Cod fiscal. Codul fiscal este o lege, evident, și are niște prevederi foarte clare. Noi am luat exact paragraful de lege care spune că acolo unde nu s-a aplicat indexare pentru taxele și impozitele locale aferente anului 2026, ci doar prevederea prin Legea Bolojan, prin mărirea unor baze de impozitare, se aplică inflația pentru taxele anului următor”, a explicat Chirica.

Ce se întâmplă în alte orașe din țară

La Constanța, impozitul pe locuințele persoanelor fizice ar putea crește de la 0,11% la 0,12%. Primăria propune și actualizarea unor taxe cu 7,3%, dar și eliminarea taxei anuale de 200 de lei pentru autoturisme.

La Târgu Mureș, impozitul pe locuințele persoanelor fizice ar putea crește de la 0,085% la 0,091%. La Turda, unele taxe, inclusiv cele pentru terenuri intravilane și autorizații, ar urma să fie indexate cu aproximativ 7,3%, însă modificările diferă în funcție de categorie. Propuneri de indexare a unor taxe cu 7,3% au apărut și în Salonta, Mangalia, Săveni, Buhuși și Ungheni. La Mangalia, însă, locuințele și autoturismele obișnuite sunt exceptate de la unele dintre majorările propuse.

În Novaci, indexarea cu 7,3% a impozitelor și taxelor locale pentru 2027 a fost deja aprobată. La Beiuș, proiectul prevede majorări de 7,3% sau 6,8%, în funcție de categoria de taxe. Sumele finale vor fi stabilite prin hotărârea adoptată.

Unde ar urma să scadă taxele

În schimb, există și câteva orașe în care taxele ar putea să scadă. La Petroșani, impozitul pe locuințe va scădea cu aproximativ 33%, după reducerea cotei de la 0,12% la 0,08%. Primarul Tiberiu Iacob-Ridzi a confirmat joi, la Antena 3 CNN, că măsura a fost deja aprobată.

„Noi deja am adoptat o hotărâre prin care am scăzut coeficientul despre care vorbea domnul Chirica, de la 0,12 la 0,08. În condițiile acestea, practic, impozitul pe locuințe la Petroșani va scădea cu aproximativ 33%. Prin ordonanța Bolojan din 2025 a fost scoasă această obligație de a mai majora cu inflația taxele și impozitele locale. Repet, impozitul pe locuințe, restul taxelor rămân la nivelul anului 2026”, a declarat primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacob-Ridzi.

La Hunedoara, Primăria propune reducerea impozitului pe locuințe de la 0,10% la 0,08%, în timp ce taxele pentru terenuri și autoturisme ar urma să rămână la nivelul din 2026. La Bacău, primarul propune eliminarea cotei adiționale de 50% pentru impozitul auto.

La Bacău, Primăria propune menținerea impozitelor pentru clădiri și terenuri și acordarea unei bonificații de 10% pentru plata anticipată integrală.

La Botoșani, impozitul pentru clădirile nerezidențiale deținute de persoane fizice ar putea scădea de la 1,3% la 1%. Taxa pentru locuințe ar rămâne la 0,10%, în timp ce anumite autoturisme cu motoare de peste 1.600 cmc ar putea fi taxate suplimentar cu 30%.

La Timișoara, Primăria propune eliminarea cotei adiționale de 16% pentru clădirile nerezidențiale deținute de persoane fizice. Impozitul ar rămâne la 1,3% din valoarea impozabilă. Taxele pentru locuințe și autoturisme ar urma să fie menținute la nivelul din 2026.

Ce se întâmplă cu taxele din București, Cluj-Napoca, Craiova

Pe de altă parte, există și orașe în care taxele ar urma să rămână la nivelul celor din 2026. În București, primarul general Ciprian Ciucu propune menținerea impozitelor și taxelor locale la nivelul din 2026, inclusiv pentru parcările de reședință și promovarea turistică. Aceeași măsură este prevăzută în proiectele din Cluj-Napoca, Brașov, Oradea și Ploiești.

La Craiova, Deva, Reșița și Lugoj, administrațiile locale nu propun majorarea sau indexarea taxelor și impozitelor pentru 2027. La Arad, Consiliul Local a aprobat deja menținerea nivelurilor din 2026, cu excepția ajustărilor legale pentru vehiculele de peste 12 tone.

Indexarea de 7,3%, propusă de mai multe primării pentru 2027, are la bază rata inflației din 2025. Totuși, aplicarea ei diferă de la o localitate la alta și în funcție de tipul impozitului. Sumele finale depind și de valoarea impozabilă, cotele locale și caracteristicile locuinței sau ale autoturismului. Astfel, reducerea unei cote cu 20% nu înseamnă automat o scădere similară a impozitului plătit.

Majoritatea proiectelor pentru taxele și impozitele locale din 2027 nu au fost încă aprobate. Sumele finale vor fi cunoscute după votul consiliilor locale. Contribuabilii le vor putea verifica la primării sau pe platforme precum Ghișeul.ro. Plata se face, de regulă, în două tranșe, până la 31 martie 2027 și 30 septembrie 2027, iar unele primării oferă reduceri pentru achitarea integrală până la primul termen.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ