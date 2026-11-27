Vremea continuă să se răcească, anunță ANM. În weekend, temperaturile scad față de zilele anterioare. Și în București va fi frig și va bate vântul. Temperatura maximă va fi de 8…9 grade, iar cea minimă de 1…3 grade. ANM a emis și o informare meteorologică de ultimă oră.

În țară vor fi precipitații, avertizează meteorologii. Mai întâi vor fi predominant sub formă de ploaie. Mai ales seara și noaptea – în Moldova, estul Transilvaniei și la munte -, local vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă de 2…5 cm.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Temperaturile maxime se vor încadra între 1 grad în nordul Moldovei și 13 grade pe litoral. Cele minime vor fi cuprinse între -3 și 7 grade. Izolat va fi ceață, transmite ANM.

ANM a emis și coduri galbene care vizează intensificări ale vântului, dar și ninsori consistente. Vântul va continua să prezinte intensificări în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei, cu rafale de 50…70 km/h.

În județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov, municipiul București și local în județele Ialomița și Constanța, intensificările de vânt vor fi asociate temporar cu ninsoare (cantități de 5…15 l/mp și izolat în sudul Munteniei 20 l/mp). Va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea local sub 100 m.

Va ninge consistent în Mehedinți, Dolj și Olt

În județele Mehedinți, Dolj și Olt va ninge consistent și se va depune strat de zăpadă de 15…20 de cm și izolat de peste 25 cm (echivalent în apă de 20…35 l/mp). Temporar, vântul se va intensifica cu rafale de 45…50 km/h, va viscoli ninsoarea și vizibilitatea va scădea sub 100 m.

Vineri, 27 noiembrie. Cum va fi vremea în țară, potrivit ANM

Vremea va fi predominant închisă astăzi, anunță ANM. Temporar vor fi precipitații. Ziua se vor înregistra mai ales în regiunile din jumătatea nordică a țării. Noaptea vor fi îndeosebi în sud și în est – cantități în general de 2…6 l/mp și, izolat, în regiunile sudice și estice peste 10 l/mp.

Precipitațiile vor fi predominant sub formă de ploaie. Mai ales seara și noaptea, în Moldova, estul Transilvaniei și la munte, local vor fi precipitații mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare.

Se va depune strat de zăpadă de 2…5 cm.

Izolat vor fi depuneri de polei.

Vântul va sufla slab și moderat. În a doua parte a intervalului se va intensifica treptat în regiunile sud-estice – viteze în general de 45…65 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 1 grad în nordul Moldovei și 13 grade pe litoral. Cele minime vor fi cuprinse între -3

și 7 grade. Izolat va fi ceață.

Vineri, 27 noiembrie. Cum va fi vremea în București

Astăzi, și în Capitală vom avea parte de o vremea predominant închisă. Mai ales seara și noaptea, temporar va ploua – cantități de apă de 1…5 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în a doua parte a intervalului – viteze de 45…55 km/h.