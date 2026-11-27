Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au decis fuziunea Carrefour SA cu Supeco Investment, prima modificare internă după preluarea lanțului de magazine în vara acestui an. Carrefour SA va absorbi compania care operează magazinele Supeco Investment.

După fuziune, Carrefour SA va prelua toate activele și datoriile Supeco Investment. Compania absorbită va fi dizolvată fără lichidare și radiată de la Registrul Comerțului. Carrefour SA își va continua activitatea ca societate pe acțiuni de tip închis, arată Profit.ro.

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Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, fac prima schimbare internă la Carrefour

Proprietarii Dedeman simplifică structura de organizare a magazinelor Carrefour, prin reducerea numărului de firme. Noua structură ar urma să le permită să monitorizeze mai ușor activitățile separate. Supeco Investment este compania prin care Carrefour administra supermarketurile Supeco, un format de magazine de tip discount destinat atât persoanelor fizice, cât și firmelor.

Supeco are 28 de magazine în România și se află în top 20 al retailerilor alimentari după cifra de afaceri. Extinderea rețelei a fost limitată în ultimii ani, iar compania a revenit pe profit în 2024, după un deceniu de pierderi. Tranzacția prin care Pavăl Holding a preluat operațiunile Carrefour din România a fost finalizată.

Frații Pavăl pregătesc un nou brand care va înlocui sigla Carrefour. Rețeaua din România are 478 de magazine: 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de magazine Supeco. Primul magazin Carrefour a fost deschis în 2001, în cartierul Militari din București.

De altfel, Frații Pavăl ar fi decis să se extindă și pe piața imobiliară. Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, ar negocia cumpărarea unei părți din fosta platformă industrială ICMA, lângă magazinul din Pantelimon. După achiziția terenului fostei platforme Andami, cei doi ar viza o nouă extindere pe piața imobiliară. Ar fi în plan cumpărarea a cinci terenuri ale ICMA din Sectorul 3, cu o suprafață totală de 11.437 mp. Contractul ar urma să fie semnat în trimestrul al doilea din 2027, după încheierea procedurilor legale. Înțelegerea prevede și retragerea procesului privind mutarea unui post de transformare. Vezi mai multe detalii AICI.