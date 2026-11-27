Târgul de Crăciun din Piața Constituției își deschide porțile vineri, 27 noiembrie 2026, de la ora 17:00. Bucureștenii și turiștii sunt așteptați cu 133 de căsuțe, un brad înalt de 30 de metri, împodobit cu 171.000 de lumini LED, o roată panoramică și cinci zile consecutive de concerte în minivacanța de 1 Decembrie. Intrarea la târg este gratuită.

Organizat de Primăria Municipiului București, prin ARCUB, Târgul de Crăciun din Piața Constituției a ajuns la cea de-a 19-a ediție și va putea fi vizitat până pe 27 decembrie 2026.

”Timp de o lună, transformăm Piața Constituției în polul distracției. Concertele vor fi cu intrare liberă, așa că vă așteptăm într-un număr cât mai mare. Andra, Loredana, Horia Brenciu, Fuego, Vunk, Paula Seling, Alina Eremia, Lidia Buble, Elena Gheorghe, Alifantis & Zan, Ionuț Dolănescu, Damian Drăghici, Alina Sorescu, Florin Ristei, Bere Gratis, Gheorghe Zamfir, Bosquito și mulți alții vor fi pe scena mare din fața Palatului Parlamentului. Și, pentru că sărbătorim Crăciunul, cea mai frumoasă perioadă din an, nu vor lipsi ansamblurile folclorice și orchestrele populare din diferite zone ale țării, și nici corurile de copii.”, a transmis Primăria Municipiului București.

Evenimentul se desfășoară pe o suprafață de peste 20.000 de metri pătrați. La ediția de anul trecut, târgul a atras peste 1,5 milioane de vizitatori, dintre care aproximativ 30% au fost turiști străini.

Programul concertelor de la Târgul de Crăciun București, în minivacanța de 1 Decembrie

Fuego, Zdob și Zdub, Loredana, Vunk și Gheorghe Zamfir se numără printre artiștii care vor urca pe scena din Piața Constituției în primele cinci zile ale târgului.

Vineri, 27 noiembrie 2026

18:00 – Corul de Copii Radio;

19:00 – Alina Sorescu & Picii lu’ Soreasca;

20:00 – Fuego;

21:00 – Zdob și Zdub.

Sâmbătă, 28 noiembrie 2026

18:30 – The Kryptonite Sparks;

19:30 – Toulouse Lautrec;

20:30 – Bere Gratis & Gheorghe Zamfir.

Duminică, 29 noiembrie 2026

19:00 – Alexandra Ungureanu Band;

20:00 – OCS;

21:00 – Vunk.

Luni, 30 noiembrie 2026

19:00 – Shining Stars by Amalia Niță;

20:00 – Nadir;

21:00 – Loredana & Banda Agurida.

Marți, 1 decembrie 2026

19:00 – Florin Grigore & Star Music Band;

19:45 – Valeria Arnăutu și Grupul Vocal „Vlăstarele Cântecului Românesc”;

20:30 – Spectacolul „Cu România în suflet”, cu Ioana-Maria, Doinița și Ionuț Dolănescu, Orchestra „Rapsozii Moldovei” și invitații speciali.

Concertele vor continua în weekendurile din luna decembrie. Printre artiștii anunțați pentru această ediție se mai numără Andra, Horia Brenciu, Paula Seling, Alina Eremia, Lidia Buble, Elena Gheorghe și Damian Drăghici.

133 de căsuţe, bunătăţi de sezon şi cadouri de Crăciun

Atmosfera de sărbătoare va fi completată de 133 de căsuțe cu produse tradiționale, decorațiuni, obiecte de artizanat și cadouri realizate manual. Vizitatorii vor putea descoperi creații ale meșteșugarilor români și se vor putea bucura de aromele specifice Crăciunului: cozonaci, turtă dulce, ciocolată de casă, castane coapte, vin fiert, ciocolată caldă și multe alte bunătăți de sezon.

”În centrul decorului festiv se va afla bradul de Crăciun de 30 de metri, luminat de 171.000 de LED-uri, înconjurat de instalații luminoase și decorațiuni tematice. Roata panoramică, caruselul și trenulețul vor aduce un plus de distracție pentru vizitatorii de toate vârstele.

Pentru cei mici, Casa lui Moș Crăciun va fi unul dintre cele mai îndrăgite locuri ale târgului. În căsuța decorată și pictată manual, copiii vor putea participa la activități creative, vor descoperi personaje de poveste și vor putea lăsa scrisori cu dorințele lor pentru Moș Crăciun. Între 12 și 24 decembrie, Moșul va fi prezent pentru a-i întâlni pe copii și pentru fotografii de neuitat”, se arată pe site-ul arcub.ro.

Programul de vizitare

Târgul de Crăciun Bucureşti va fi deschis zilnic, între 27 noiembrie şi 27 decembrie 2026, după următorul program: • 27 noiembrie, ziua deschiderii: 17:00–22:00 • Luni–vineri: 12:00–22:00 • Sâmbătă–duminică: 10:00–22:00 Roata panoramică, caruselul şi trenuleţul vor funcţiona în acelaşi interval cu târgul.

Casa lui Moş Crăciun va fi deschisă în perioada 4-27 decembrie, de luni până vineri, între 12:00-14:00 şi 17:00-22:00, iar în weekend, între 10:00–13:00 şi 17:00–22:00. Moş Crăciun îi va întâmpina pe copii în perioada 12–24 decembrie, în programul Casei lui Moş Crăciun.

Accesul la Târgul de Crăciun Bucureşti este gratuit.