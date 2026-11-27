Partidul de extremă dreapta Vox atrage tot mai mulți alegători tineri înaintea alegerilor anticipate din Spania, programate pe 29 noiembrie. Costul ridicat al vieții, dificultățile economice, imigrația și propaganda ultranaționalistă promovată pe rețelele sociale contribuie la această tendință.

Tot mai mulți tineri spanioli își declară susținerea pentru partidul condus de Santiago Abascal, în perspectiva alegerilor legislative anticipate de duminică, potrivit unei analize realizate de France 24.

Printre aceștia se numără Andres, un student de 19 ani din Madrid, care va vota pentru prima dată și care consideră că liderul Vox „este, fără îndoială, cea mai logică alegere”. Tânărul a declarat că este catolic, se opune avortului, susține familia tradițională și respinge ceea ce el numește „ideologia LGBT+”.

Potrivit datelor publicate în luna noiembrie de Centrul Spaniol de Cercetări Sociologice (CIS), aproximativ 23,2% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani susțin Vox, comparativ cu 22% care preferă Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE), condus de premierul Pedro Sánchez.

La alegerile din 2023, doar 15,4% dintre alegătorii din aceeași categorie de vârstă au votat pentru formațiunea lui Santiago Abascal.

O evoluție similară se înregistrează și în rândul spaniolilor cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani. Sprijinul pentru Vox a crescut de la 15% la precedentul scrutin la 22% în sondajele din 2026.

Totodată, Partidul Popular (PP), creditat în sondajele citate de France 24 cu 31,5% din intențiile de vot, nu a exclus posibilitatea unei alianțe cu Vox. O asemenea coaliție ar reprezenta prima participare a extremei drepte la guvernarea centrală a Spaniei de la sfârșitul dictaturii lui Francisco Franco, în 1975.

Maria Elisa Alonso, politolog și cadru universitar la Universitatea din Lorena, specializată în politica spaniolă, explică această evoluție prin dificultățile economice ale noii generații și prin lipsa unei experiențe directe a perioadei dictaturii.

„Aceasta este o generație de tineri care se confruntă cu provocări economice semnificative și care nu au trăit niciodată dictatura”, a explicat specialista.

În opinia acesteia, o parte dintre tineri sunt receptivi la „narațiunea care dă vina pe imigranți pentru toate problemele țării”.

Chiriile uriașe și costul vieții alimentează nemulțumirile tinerilor spanioli

Pentru numeroși tineri din Spania, independența financiară și posibilitatea de a avea propria locuință au devenit obiective tot mai greu de atins.

Potrivit datelor Eurostat citate de France 24, spaniolii părăsesc locuința părinților, în medie, în jurul vârstei de 30 de ani, comparativ cu aproximativ 26 de ani la nivelul Uniunii Europene.

Una dintre principalele explicații este creșterea accelerată a chiriilor, în paralel cu dificultățile întâmpinate de tineri în achiziționarea unei locuințe. Spre exemplu, în Madrid, închirierea unui apartament de numai 50 de metri pătrați poate costa aproximativ 1.170 de euro lunar, potrivit datelor portalului imobiliar Idealista.

Suma reprezintă aproape jumătate din salariul mediu brut lunar de 2.460 de euro, raportat de Institutul Național de Statistică al Spaniei.

Pentru a răspunde crizei locuințelor, Vox propune relaxarea reglementărilor privind utilizarea terenurilor, reducerea impozitelor și combaterea ocupării ilegale a proprietăților. În paralel, formațiunea politică atribuie o parte dintre problemele economice politicilor promovate de stânga și imigrației.

Subiectul imigrației a devenit unul central în campania electorală, după ce peste 70.000 de migranți din Maroc ar fi ajuns, la sfârșitul lunii iulie, în enclava spaniolă Ceuta, din nordul Africii, potrivit relatărilor France 24. Majoritatea acestora s-au întors ulterior în țara de origine.

La mitingurile electorale, Santiago Abascal a criticat acordarea unor beneficii sociale imigranților și a pledat pentru introducerea unei politici de „remigrare”.

Maria Elisa Alonso consideră că mesajele formațiunii exploatează nemulțumirile unei părți a generației tinere.

„Mesajul partidului Vox este foarte simplu. Nu există, de fapt, o platformă politică. Totul este vina imigrației. Ei asociază imigrația cu criminalitatea”, a spus Alonso.

Nemulțumirile legate de nivelul de trai nu se traduc însă exclusiv în susținerea partidului de extremă dreapta. Începând de la sfârșitul lunii septembrie, sute de mii de spanioli, printre care numeroși tineri, au participat la manifestații împotriva crizei locuințelor.

Protestele au căpătat amploare după cazul lui Maricarmen Abascal, o pensionară în vârstă de 87 de ani, evacuată din apartamentul în care locuise timp de 71 de ani. Femeia a decedat ulterior la spital.

Revendicările manifestanților s-au extins treptat, vizând scăderea puterii de cumpărare, majorarea salariilor și deteriorarea serviciilor publice. Mobilizarea a culminat cu o grevă generală, organizată pe 11 noiembrie.

Cum folosește Vox TikTok și Instagram pentru a atrage tinerii. Diferențe între bărbați și femei

Rețelele sociale ocupă un loc important în strategia de comunicare a partidului condus de Santiago Abascal.

Vox distribuie frecvent pe TikTok, Instagram și X videoclipuri scurte despre patriotism, identitate națională, familia tradițională și mesaje împotriva feminismului. Totodată, o publicație apropiată formațiunii a fost acuzată de răspândirea unor informații false în mediul online.

Potrivit unei investigații a France 24, în mediul online au circulat acuzații nefondate de fraudă electorală atribuită imigranților, după publicarea unui articol privind presupuse înregistrări frauduloase într-o localitate din apropierea Madridului.

„Există o lipsă de gândire critică în rândul unor tineri spanioli, o dificultate în a discerne ce este adevărat, ce este fals și ce constituie manipulare”, a avertizat Maria Elisa Alonso.

Datele sociologice indică și o diferență între preferințele electorale ale tinerilor bărbați și cele ale femeilor din aceeași categorie de vârstă. Aproximativ un sfert dintre bărbații cu vârste sub 35 de ani intenționează să voteze pentru Vox, potrivit unui sondaj realizat de institutul 40dB și publicat de Cadena SER.

În rândul femeilor din aceeași categorie de vârstă, susținerea pentru Vox se situează în jurul valorii de 20%, în timp ce aproximativ 32% dintre acestea preferă Partidul Socialist al premierului Pedro Sánchez.

Diferențele dintre cele două categorii de alegători apar și în contextul propunerilor legislative promovate de Vox.

Formațiunea dorește abrogarea unei legi adoptate în 2004 pentru protejarea femeilor împotriva violenței, precum și reducerea finanțării organizațiilor feministe care oferă sprijin victimelor.

Partidul contestă, de asemenea, prevederile legii adoptate în 2023, care permite schimbarea juridică a genului pe baza autodeterminării.

Potrivit unui studiu publicat de CIS în 2023, peste jumătate dintre bărbații spanioli cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani considerau că politicile privind egalitatea de gen au „mers prea departe” și că acestea îi discriminează.

„Unii tineri bărbați văd femeile ca pe o amenințare la adresa lor și doresc să revină la societatea spaniolă așa cum era acum cincizeci de ani”, a explicat Alonso.

Santiago Abascal promovează frecvent și imagini asociate masculinității tradiționale, fiind fotografiat călare, în echipament de vânătoare sau purtând arme, simboluri pe care formațiunea le asociază cu tradițiile și viața rurală.

„Toate acestea găsesc ecou în rândul tinerilor care caută, la rândul lor, o modalitate de a se afirma pe sine și de a-și afirma masculinitatea”, a explicat politologul.

Specialista atrage însă atenția că tinerii spanioli nu formează un bloc electoral omogen, chiar dacă se confruntă cu dificultăți economice similare.