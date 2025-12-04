Prima pagină » Știri » Meteorologii au emis un cod portocaliu, informare meteo de ultimă oră. Ce zone din România vor fi afectate. ANM, pentru Gândul: „Interval mai lung de timp”

Cristian Lisandru
04 dec. 2025, 10:29, Știri
Dimineață cețoasă în București, dar fără precipitații. Începutul de decembrie aduce o vreme de toamnă, în cele mai multe regiuni ale țării, iar Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe coduri galbene de ceață și intensificări ale vântului în județele Ilfov, Galați, Caraș-Severin, Alba, Tulcea și Suceava.

Cum va fi vremea astăzi, 4 decembrie 2025, a transmis pentru Gândul Mihaela Iuteș, meteorologul de serviciu al ANM.

„Astăzi, valorile termice se situează ușor peste mediile multianuale specifice datei.

Vom mai avea parte de înnorări în regiunile sudice și estice, pe alocuri vor fi și ploi slabe sau burniță.

  • În celelalte zone, cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe pe parcursul nopții. Va ploua local în Banat, în Crișana și Transilvania.
  • La altitudini mari ne așteptăm să avem parte și de precipitații mixte, lapoviță și, trecător, ninsoare.

În ceea ce privește vântul, avem parte de o informare meteorologică pentru un interval mai lung de timp.

Temperaturile maxime – în general între 7 și 15 grade, iar în cursul nopții între 0 și 12 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral”, a transmis, pentru Gândul, Mihaela Iuteș, meteorolog de serviciu al ANM.

Informare meteorologică ANM

  • Interval de valabilitate: 4 decembrie, ora 10 – 6 decembrie, ora 22
  • Fenomene vizate: intensificări temporare ale vântului

„Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei de joi (4 decembrie) în sud-vestul țării, precum și în zonele de munte, vineri (5 decembrie) în sud, centru și est, iar sâmbătă (6 decembrie) îndeosebi în sud-est. Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar la munte, în special în zona înaltă, rafalele vor fi de peste 60…80 km/h”, transmite ANM.

12 grade la Constanța, 0 grade la Miercurea Ciuc

În Dobrogea, la ora 07:00, potrivit ANM, s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură din țară. Au fost 12 grade la Constanța și 11 grade la Sulina.

  • La polul opus – 0 grade Celsius – s-a aflat Miercurea Ciuc.
  • A plouat doar la Vaslui, la ora 07:00, iar ceața era prezentă în Moldova și în sudul României, acolo unde nu a lipsit nici burnița.

Temperaturi înregistrate în România la ora 07:00, potrivit ANM

  • În această dimineață, au fost 8 grade la Oradea și 7 grade la Arad și Timișoara.
  • Au fost 7 grade Celsius și la Baia Mare, iar la Cluj s-au înregistrat 4 grade.

La București, la aceeași oră, au fost 7 grade Celsius și cer acoperit, iar craiovenii au avut parte de aceeași temperatură. Au fost 9 grade la Călărași, 8 grade la Buzău și la Râmnicu Vâlcea, 5 grade la Deva și 8 grade la Brăila.

