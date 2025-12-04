Prima pagină » Vremea » Ciclonul Cassio a lovit Europa: Avertizări cod roșu de furtuni în Italia. Cum este afectată România

Ciclonul Cassio a lovit Europa: Avertizări cod roșu de furtuni în Italia. Cum este afectată România

04 dec. 2025, 20:52, Vremea
Ciclonul Cassio a lovit Europa: Avertizări cod roșu de furtuni în Italia. Cum este afectată România
sursa foto: Facebook ANM

În aceste zile, Europa este lovită de un ciclon mediteranean, denumit Cassio, care aduce cantități uriașe de ploi în țări ca Italia, Grecia și Austria. Și în România se simt efectelor, conform ANM.

Ciclonul mediteranean denumit Cassio de Serviciul Meterologic Italian și Dieter, de către Universitatea din Berlin, s-a format pe 2 decembrie, în sudul bazinului Mării Mediterane, ca urmare a interacțiunii dintre aerul cald și umed de origine mediteraneană și o masa de aer mai rece, inițial cu caracteristici polare, care a pătruns în special în straturile superioare ale atmosferei dinspre nord-vestul continentului. Astfel, cea mai scăzută valoare a presiunii înregistrată în centrul acestui ciclon a fost de 999 hPa, în timp ce, cele mai afectate țări sunt Italia, Bosnia și Herțegovina, Croația, Grecia și Austria, îndeosebi în privința cantităților mari de apă și a intensificărilor de vânt.

Prin urmare, în sud-estul Italiei, în mai puțin de 12 ore, s-au cumulat mai mult de 60 l/mp, iar vântul a depășit viteze de 70 km/h.

Acest ciclon, deși aflat la distanță considerabilă de România, datorită caracteristicilor fizico-geografice locale, determină intensificări de vânt în partea sud-vestică a țării. În acest sens au fost emise mesaje de avertizare cod roșu și portocaliu și de atenționare cod galben în principal pentru data de 4 decembrie.

  • Cod roșu Italia (Basilicata și Puglia) furtuni și cantități de apă
  • Cod portocaliu Grecia – furtuni și cantități de apă
  • Cod portocaliu Croația, Serbia și România intensificări ale vântului
  • Cod galben Italia, Croația, Bosnia și Herțegovina furtuni, cantități de apă, intensificări ale vântului
  • Cod galben Grecia și Macedonia cantități de apă

Din a doua parte a zilei de joi, 4 decembrie, ciclonul Cassio se va angaja pe o traiectorie meridianală, forțat de circulația intens sudică din troposfera medie, și va traversa coasta Mării Adriatice. Pe parcursul nopții (4/5 decembrie) odată pătruns pe continent, treptat se va oclude, se arată pe pagina de Facebook a ANM.

