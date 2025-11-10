Județul în care s-au dat peste 1.200 de AMENZI, într-o săptămână, pentru pietoni și bicicliști indisciplinați

Polițiștii rutieri din Constanța au desfășurat, în perioada 3 – 9 noiembrie 2025, o amplă acțiune de prevenire a accidentelor cauzate de indisciplina pietonilor, bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete.

Astfel, în doar șapte zile, au fost aplicate 1.262 de sancțiuni, în valoare totală de aproape 290.000 de lei.

„În perioada 3-9 noiembrie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au desfășurat o acțiune pentru prevenirea accidentelor cauzate de indisciplina pietonală, a bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete. Reamintim că, în județul Constanța, aceasta constituie una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere. De asemenea, scopul acestor acțiuni este promovarea unui comportament responsabil în trafic prin însușirea normelor rutiere”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța potrivit Replica Online.

În urma activităților desfășurate, au fost aplicate 1.262 de sancțiuni contravenționale, 884 dintre acestea fiind aplicate pietonilor, 327 bicicliștilor și 51 conducătorilor de trotinete electrice.

Pentru siguranța tuturor participanților la trafic, polițiștii recomandă pietonilor să se asigure înainte de a traversa drumul public și să coboare de pe bicicletă/trotinetă atunci când se deplasează pe marcajul pietonal.

De asemenea, trebuie știut că vârsta minimă pentru utilizatorii de biciclete/trotinete electrice, conform legii, este de 14 ani.

FOTO – Replica Online