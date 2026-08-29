Prima pagină » Actualitate » SPP-istul lui Nicușor Dan, celebrul Ionuț, a fost prezent la BIAS. Cum a fost surprinsă „umbra” președintelui, în afara misiunii

SPP-istul lui Nicușor Dan, celebrul Ionuț, a fost prezent la BIAS. Cum a fost surprinsă „umbra” președintelui, în afara misiunii

SPP-istul lui Nicușor Dan, celebrul Ionuț, a fost prezent la BIAS. Cum a fost surprinsă „umbra” președintelui, în afara misiunii
Galerie Foto 10
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

SPP-istul lui Nicușor Dan, celebrul Ionuț, a fost prezent la cea de-a 16-a ediție a show-ului BIAS – Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition, azi, 29 august. Tânărul a fost surprins în afara misiunii, ca spectator la eveniment.

În intervalul 28-29 august 2026 se desfășoară o altă ediție a evenimentului BIAS, la „Băneasa-Aurel Vlaicu”. Printre spectatori se află și celebrul Ionuț, SPP-istul lui Nicușor Dan. „Umbra” președintelui nu a lipsit de la acest moment, așa cum se poate observa din imaginile surprinse de Gândul.

Sondaj Gândul

Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
SPP-istul lui Nicușor Dan, celebrul Ionuț, a fost prezent la BIAS. Cum a fost surprinsă „umbra” președintelui, în afara misiunii

SPP-istul lui Nicușor Dan, celebrul Ionuț, a fost prezent la BIAS 

De altfel, de-a lungul ultimului an, tânărul l-a însoțit pe Nicușor Dan la diverse vizite. De exemplu, în primăvara acestui an, a fost implicat și în protocolul vizitei la București a liderului de la Kiev, Volodimir Zelenski. Mai exact, l-a însoțit pe președintele ucrainean în mașina oficială și chiar i-a deschis ușa la coborâre. Imaginile pot fi vizualizate AICI.

Peste 200.000 de oameni au fost prezenți la BIAS, anul acesta

Aproximativ 200 de piloți au oferit momente spectaculoase. Echipele din Turcia și Italia au impresionat publicul, alături de piloții români. La 74 de ani, lituanianul Jurgis Kairys a impresionat din nou publicul la BIAS. Veteranul acrobației aeriene a executat întoarceri spectaculoase și celebra figură „Cobra”, care i-a adus notorietate internațională.

Accesul în cadrul acestui eveniment a fost gratuit.

Peste 200.000 de persoane au participat la ediția din acest an a BIAS, un record de spectatori, potrivit organizatorilor. Publicul a urmărit demonstrații aeriene ale piloților din mai multe țări. Programul continuă cu evoluții ale piloților polonezi și ale Forțelor Aeriene Române, cu aeronave F-16 și Spartan, arată Stirileprotv.ro.

Spectacolul aerian se desfășoară între 10:00 și 21:00, la doar 230 de metri de public. Evenimentul se încheie cu un show de drone și focuri de artificii, urmat de un concert până la ora 22:00.

Sursă foto: Gândul, Mediafax Foto

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

DECIZIE AUR anunță cinci prioritățile legislative pentru noua sesiune parlamentară. Ce obiective și-a stabilit formațiunea condusă de George Simion
19:17
AUR anunță cinci prioritățile legislative pentru noua sesiune parlamentară. Ce obiective și-a stabilit formațiunea condusă de George Simion
EMISIUNI Duminică 30 august, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII- MAFIA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN
19:00
Duminică 30 august, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII- MAFIA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN
VIDEO Lacul Techirghiol aproape că se evaporă. S-a retras zeci de metri de la mal din cauza secetei. Localnicii, deranjați de mirosul puternic
18:50
Lacul Techirghiol aproape că se evaporă. S-a retras zeci de metri de la mal din cauza secetei. Localnicii, deranjați de mirosul puternic
TENSIUNI Scandal la pasajul peste A0. Primarul din Berceni a blocat lucrările și a mutat balizele: „Luni mă găsiți spânzurat și pe mine și pe băieți, de pod”
18:35
Scandal la pasajul peste A0. Primarul din Berceni a blocat lucrările și a mutat balizele: „Luni mă găsiți spânzurat și pe mine și pe băieți, de pod”
APĂRARE Discuții româno-americane privind securitatea regională, la Ministerul Apărării Naționale. Importanța strategică a Mării Negre, pe agendă
18:13
Discuții româno-americane privind securitatea regională, la Ministerul Apărării Naționale. Importanța strategică a Mării Negre, pe agendă
JUSTIȚIE Aproape 10 ani de închisoare pentru tânărul de 19 ani care, în vara lui 2025, a luat la bătaie un livrator nepalez în Cluj-Napoca. Ce sentință a primit și la cât se ridică daunele morale
17:50
Aproape 10 ani de închisoare pentru tânărul de 19 ani care, în vara lui 2025, a luat la bătaie un livrator nepalez în Cluj-Napoca. Ce sentință a primit și la cât se ridică daunele morale
Mediafax
„Panică de iarnă”. Depozitele de gaze ale UE, la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani
Digi24
Epuizare, baze distruse, armament compromis: de ce rolul SUA în Orientul Mijlociu va fi, probabil, regândit de Trump
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Prosport.ro
Imaginile verii cu David Popovici! Și-a luat o „bijuterie” nouă, de 160.000 de euro
Adevarul
Povestea cuplului care a renunțat la oraș pentru o casă cu grădină și fântână: „Ne lipsea atmosfera cu care am crescut“
Mediafax
Nebunie în cluburi: pastile de ecstasy cu fața lui Donald Trump. Autoritățile avertizează că pot ucide
Click
Experimentul unui român divorțat. Ce s-a întâmplat când a ieșit în oraș purtând din nou verigheta: „E flirt fără presiune, e atracție?”
Digi24
Cine este Mette-Marit, noua regină a Norvegiei. Controversele stârnite de „Cenuşăreasa” familiei regale GALERIE FOTO
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are 1800 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Cât a plătit Gabriela Cristea pentru injecțiile de slăbit. Prețul unui an de tratament este uriaș: „Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
O mașină din Mad Max, construită din două modele complet diferite, se vinde pe eBay
Descopera.ro
Ce este un material misterios și roșiatic observat pe Pluto?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Un papirus carbonizat din Herculaneum a fost citit fără să fie desfăcut. Tehnologia care deschide biblioteca pierdută a Antichității
ULTIMA ORĂ Ce au decis Putin și Lukașenko după întâlnirea de la Moscova. Rusia și Belarus consolidează „Statul Unional”, după vizita șefului CIA
19:06
Ce au decis Putin și Lukașenko după întâlnirea de la Moscova. Rusia și Belarus consolidează „Statul Unional”, după vizita șefului CIA
Premieră de război în țară, trecută pe sub radar de oficialii români. Americanii au testat lângă Brașov „drona-fantomă” care poate aproviziona soldații și care poate opera când semnalul dispare. În SUA, subiectul a fost dezbătut pe larg. În România, liniște
18:55
Premieră de război în țară, trecută pe sub radar de oficialii români. Americanii au testat lângă Brașov „drona-fantomă” care poate aproviziona soldații și care poate opera când semnalul dispare. În SUA, subiectul a fost dezbătut pe larg. În România, liniște
JUSTIȚIE Péter Magyar anunță procuroarea care va prelua marile anchete anticorupție. Este „piesa centrală” a ofensivei împotriva oligarhiei din Ungaria
18:13
Péter Magyar anunță procuroarea care va prelua marile anchete anticorupție. Este „piesa centrală” a ofensivei împotriva oligarhiei din Ungaria
FLASH NEWS Trump îl amenință pe noul premier al Marii Britanii cu privire la viitorul Insulelor Falkland. Ce urmărește președintele SUA
18:06
Trump îl amenință pe noul premier al Marii Britanii cu privire la viitorul Insulelor Falkland. Ce urmărește președintele SUA
INFRASTRUCTURĂ Podul Calicilor din București va fi reconstruit. Primăria Capitalei anunță noi lucrări de peste 63 de milioane de lei. Cum va arăta zona
17:37
Podul Calicilor din București va fi reconstruit. Primăria Capitalei anunță noi lucrări de peste 63 de milioane de lei. Cum va arăta zona
AUTO Contractul auto se schimbă. Ce trebuie să verifice românii înainte să cumpere o mașină second-hand
17:36
Contractul auto se schimbă. Ce trebuie să verifice românii înainte să cumpere o mașină second-hand

Cele mai noi

Trimite acest link pe