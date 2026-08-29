SPP-istul lui Nicușor Dan, celebrul Ionuț, a fost prezent la cea de-a 16-a ediție a show-ului BIAS – Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition, azi, 29 august. Tânărul a fost surprins în afara misiunii, ca spectator la eveniment.

În intervalul 28-29 august 2026 se desfășoară o altă ediție a evenimentului BIAS, la „Băneasa-Aurel Vlaicu”. Printre spectatori se află și celebrul Ionuț, SPP-istul lui Nicușor Dan. „Umbra” președintelui nu a lipsit de la acest moment, așa cum se poate observa din imaginile surprinse de Gândul.

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De altfel, de-a lungul ultimului an, tânărul l-a însoțit pe Nicușor Dan la diverse vizite. De exemplu, în primăvara acestui an, a fost implicat și în protocolul vizitei la București a liderului de la Kiev, Volodimir Zelenski. Mai exact, l-a însoțit pe președintele ucrainean în mașina oficială și chiar i-a deschis ușa la coborâre. Imaginile pot fi vizualizate AICI.

Peste 200.000 de oameni au fost prezenți la BIAS, anul acesta

Aproximativ 200 de piloți au oferit momente spectaculoase. Echipele din Turcia și Italia au impresionat publicul, alături de piloții români. La 74 de ani, lituanianul Jurgis Kairys a impresionat din nou publicul la BIAS. Veteranul acrobației aeriene a executat întoarceri spectaculoase și celebra figură „Cobra”, care i-a adus notorietate internațională.

Accesul în cadrul acestui eveniment a fost gratuit.

Peste 200.000 de persoane au participat la ediția din acest an a BIAS, un record de spectatori, potrivit organizatorilor. Publicul a urmărit demonstrații aeriene ale piloților din mai multe țări. Programul continuă cu evoluții ale piloților polonezi și ale Forțelor Aeriene Române, cu aeronave F-16 și Spartan, arată Stirileprotv.ro.

Spectacolul aerian se desfășoară între 10:00 și 21:00, la doar 230 de metri de public. Evenimentul se încheie cu un show de drone și focuri de artificii, urmat de un concert până la ora 22:00.

Sursă foto: Gândul, Mediafax Foto