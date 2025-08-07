Jurnalist american dat dispărut în timpul unei drumeţii în Norvegia, găsit după o săptămână de căutări: „S-a descurcat pe munte pe vreme foarte rea”

Salvatorii din Norvegia l-au găsit în viață pe premiatul journalist de mediu, Alec Luhn, după ce el a dispărut în parcul national izolat Folgefonna și a supraviețuit aproape o săptămână singur în sălbăticie, cu o rană gravă la picior, conform The Guardian.

Luhn, un reporter de origine americană care a lucrat pentru The New York Times şi The Atlantic şi a fost corespondent regulat în Rusia pentru The Guardian din 2013 până în 2017, a fost dat dispărut luni, după ce acesta nu a reuşit să prindă un zbor spre Marea Britanie de la Bergen.

În vârstă de 38 de ani, el își petrecuse vacanța cu sora sa în Norvegia și a pornit singur într-o drumeție de patru zile, la 31 iulie, de la de la centrul de activităţi în aer liber din Ullensvang, la marginea nordică a parcului, o zonă sălbatică de 550 km² din vestul Norvegiei, acolo unde se află unul dintre cei mai mari gheţari ai ţării.

Astfel, la conferința de presă de la spitalul Haukeland din Bergen, şeful serviciului de ambulanţă aeriană şi al centrului de traume, Geir Arne Sunde, a spus că Luhn s-a rănit în seara în care a pornit la drum. „Este grav rănit, dar nu în stare critică”, a spus el. Echipele de salvare l-au găsit pe Luhn miercuri la ora locală 11.34, a precizat Crucea Roşie norvegiană.

„S-a descurcat pe munte pe vreme foarte rea timp de cinci zile, fără prea multă mâncare sau băutură”, a spus Sunde. „A fost foarte norocos„. „Nu-mi amintesc să fi găsit pe cineva în viaţă după atâtea zile„, a declarat Stig Hope, şeful echipei de conducere a operaţiunilor de la Folgefonna şi voluntar al Crucii Roşii. „Căutarea nu se termină întotdeauna aşa – dar astăzi, s-a terminat. Este o uşurare uriaşă pentru toţi cei care au luat parte la efort„.

O echipă voluntară de căutare și salvare de la Crucea Roșie, poliția, câini, echipe specializate în alpinism și drone s-au implicat în căutarea sa. De altfel, operațiunea a trebuit să fie suspendată luni seara târziu, iar apoi, din nou, marți, din cauza deteriorării rapide a condițiilor meteorologice, chiar și a precipitațiilor abundente.

Sunde a spus că Luhn a auzit elicopterele care îl căutau de mai multe zile, până ce unul dintre el l-a reperat, până la urmă.

Sora lui Luhn, Drew Gaddis, a confirmat într-o postare pe reţelele de socializare că fratele ei a fost găsit „în stare generală bună de sănătate” şi a fost transportat la Bergen cu elicopterul. Aceasta a mulţumit poliţiei norvegiene, echipelor de personal şi voluntarilor implicaţi şi miilor de oameni care au contribuit la împărtăşirea veştilor despre căutare. „Putem respira din nou!”, a spus ea.

Și Veronika Silchenko, soţia lui Luhn, a declarat pentru ziarul Verden Gans: „Suntem foarte, foarte fericiţi. Mulţumim mult tuturor celor din Norvegia care au ajutat la găsirea lui„.

Folgefonna este al treilea cel mai mare gheţar din Norvegia. El se află pe o peninsulă renumită pentru fiordurile, munţii, râurile, lacurile şi căderile de gheaţă. Acesta a fost un centru de aventură în sălbăticie încă din secolul al XIX-lea. Unele părţi sunt pustii şi pot fi înşelătoare, în special pe vreme rea.

