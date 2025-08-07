Prima pagină » Actualitate » Jurnalist american dat dispărut în timpul unei drumeţii în Norvegia, găsit după o săptămână de căutări: „S-a descurcat pe munte pe vreme foarte rea”

Jurnalist american dat dispărut în timpul unei drumeţii în Norvegia, găsit după o săptămână de căutări: „S-a descurcat pe munte pe vreme foarte rea”

07 aug. 2025, 10:21, Actualitate
Jurnalist american dat dispărut în timpul unei drumeţii în Norvegia, găsit după o săptămână de căutări: „S-a descurcat pe munte pe vreme foarte rea”
sursa foto: Facebook

Salvatorii din Norvegia l-au găsit în viață pe premiatul journalist de mediu, Alec Luhn, după ce el a dispărut în parcul national izolat Folgefonna și a supraviețuit aproape o săptămână singur în sălbăticie, cu o rană gravă la picior, conform The Guardian.

Luhn, un reporter de origine americană care a lucrat pentru The New York Times şi The Atlantic şi a fost corespondent regulat în Rusia pentru The Guardian din 2013 până în 2017, a fost dat dispărut luni, după ce acesta nu a reuşit prindă un zbor spre Marea Britanie de la Bergen.

În vârstă de 38 de ani, el își petrecuse vacanța cu sora sa în Norvegia și a pornit singur într-o drumeție de patru zile, la 31 iulie, de la de la centrul de activităţi în aer liber din Ullensvang, la marginea nordică a parcului, o zonă sălbatică de 550 km² din vestul Norvegiei, acolo unde se află unul dintre cei mai mari gheţari ai ţării.

Astfel, la conferința de presă de la spitalul Haukeland din Bergen, şeful serviciului de ambulanţă aeriană şi al centrului de traume, Geir Arne Sunde, a spus Luhn s-a rănit în seara în care a pornit la drum. „Este grav rănit, dar nu în stare critică”, a spus el. Echipele de salvare l-au găsit pe Luhn miercuri la ora locală 11.34, a precizat Crucea Roşie norvegiană.

„S-a descurcat pe munte pe vreme foarte rea timp de cinci zile, fără prea multă mâncare sau băutură”, a spus Sunde. „A fost foarte norocos„.

„Nu-mi amintesc fi găsit pe cineva în viaţă după atâtea zile„, a declarat Stig Hope, şeful echipei de conducere a operaţiunilor de la Folgefonna şi voluntar al Crucii Roşii.

Căutarea nu se termină întotdeauna aşadar astăzi, s-a terminat. Este o uşurare uriaşă pentru toţi cei care au luat parte la efort„.

O echipă voluntară de căutare și salvare de la Crucea Roșie, poliția, câini, echipe specializate în alpinism și drone s-au implicat în căutarea sa. De altfel, operațiunea a trebuit să fie suspendată luni seara târziu, iar apoi, din nou, marți, din cauza deteriorării rapide a condițiilor meteorologice, chiar și a precipitațiilor abundente.

Sunde a spus că Luhn a auzit elicopterele care îl căutau de mai multe zile, până ce unul dintre el l-a reperat, până la urmă.

Sora lui Luhn, Drew Gaddis, a confirmat într-o postare pe reţelele de socializare fratele ei a fost găsit în stare generală bună de sănătateşi a fost transportat la Bergen cu elicopterul. Aceasta a mulţumit poliţiei norvegiene, echipelor de personal şi voluntarilor implicaţi şi miilor de oameni care au contribuit la împărtăşirea veştilor despre căutare. Putem respira din nou!”, a spus ea.

Și Veronika Silchenko, soţia lui Luhn, a declarat pentru ziarul Verden Gans: „Suntem foarte, foarte fericiţi. Mulţumim mult tuturor celor din Norvegia care au ajutat la găsirea lui„.

Folgefonna este al treilea cel mai mare gheţar din Norvegia. El se află pe o peninsulă renumită pentru fiordurile, munţii, râurile, lacurile şi căderile de gheaţă. Acesta a fost un centru de aventură în sălbăticie încă din secolul al XIX-lea. Unele părţi sunt pustii şi pot fi înşelătoare, în special pe vreme rea.

Autorul recomandă:

DISPARIȚIE misterioasă rezolvată după 15 ani. Descoperire șocantă făcută de noii proprietari în timp ce își renovau casa

Citește și

VIDEO Moment istoric- Garda îi prezintă ultimul onor președintelui Ion Iliescu. Se înclină drapelul
12:10
Moment istoric- Garda îi prezintă ultimul onor președintelui Ion Iliescu. Se înclină drapelul
VIDEO Ionuț Moșteanu nu participă la funeraliile lui Ion Iliescu. Ce a trimis MApN la catafalcul primului președinte de după Revoluție
12:04
Ionuț Moșteanu nu participă la funeraliile lui Ion Iliescu. Ce a trimis MApN la catafalcul primului președinte de după Revoluție
ACTUALITATE Muzicianul Eddie Palmieri, de opt ori câștigător al premiului Grammy, a murit la vârsta de 88 de ani, după o „boală prelungită”
11:15
Muzicianul Eddie Palmieri, de opt ori câștigător al premiului Grammy, a murit la vârsta de 88 de ani, după o „boală prelungită”
REACȚIE Andrei Caramitru reacționează dur în ziua funeraliilor lui Ion Iliescu: „Să vă fie RUȘINE vouă cu doliu național. Eu o să beau șampanie”
11:11
Andrei Caramitru reacționează dur în ziua funeraliilor lui Ion Iliescu: „Să vă fie RUȘINE vouă cu doliu național. Eu o să beau șampanie”
ACTUALITATE A murit presedintele interimar al Myanmarului. Myint Swe suferea de tulburări neurologice și neuropatie periferică
11:00
A murit presedintele interimar al Myanmarului. Myint Swe suferea de tulburări neurologice și neuropatie periferică
ACTUALITATE Nina Iliescu nu va participa la FUNERALII / Nu a fost prezentă nici la priveghi
10:53
Nina Iliescu nu va participa la FUNERALII / Nu a fost prezentă nici la priveghi
Mediafax
Ion Iliescu părăsește pentru ultima dată Palatul Cotroceni
Digi24
Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către ruși. Urmează jefuirea unui magazin. Vladimir Putin: „Provocări”
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Prosport.ro
„Milionari și bogătași îi scriu și îi oferă excursii în Europa”. Femeia care a declanșat isteria între bărbații cu bani după ce s-a despărțit de logodnic
Adevarul
1.000 de oameni ar putea fi trimiși în spațiu, într-o cutie de metal, pentru 250 de ani. „Nu se va mai întoarce niciodată”
Mediafax
Planeta noastră arde: Iulie 2025, a treia cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată pe Pământ
Click
Tragedia cumplită din familia lui Ion Iliescu. Povestea dramatică a fost marturisită chiar de fostul președinte: „A făcut infarct și a murit acolo”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
O țară din UE a cumpărat atât de mult aur în 2025 încât acum are rezerve mai mari decât Banca Centrală Europeană
Digi24
VIDEO China a prezentat cei mai noi roboți „lupi” militari care pot ataca în „haită”
Cancan.ro
Nina nu va participa la înmormântarea lui Ion Iliescu. Care este motivul
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
observatornews.ro
EXCLUSIV. Interviu dat de Iliescu înainte de a pleca de la Cotroceni, în 2004: "Aveţi ceva să vă reproșaţi?"
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
Un român de 40 de ani a murit în Italia! Bărbatul a fost lovit din plin de un autoturism în timp ce se afla pe bicicletă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferi, atenție! Limitele de viteză în localitate în 2025: Ce riști dacă nu ești la curent!
Descopera.ro
Sfârșitul Universului se apropie mai repede decât credeai? 😱 Vezi detalii!
Capital.ro
S-a stins o legendă a muzicii. Marele artist ne-a părăsit. Ne lasă pe toți cu ochii în lacrimi
Evz.ro
Prognoza meteo vine cu vești bune pentru românii care sunt în concediu
A1
Flacăra ispitei s-a aprins la vila băieților! Ella și Teo, apropiere îndrăznețe. Ce s-a întâmplat la Insula Iubirii
Stirile Kanal D
Ion Iliescu, condus pe ultimul drum. Slujba de înmormântare s-a terminat. Cortegiul se îndreaptă spre Cimitirul Militar Ghencea III - LIVE VIDEO
Kfetele
Nina Iliescu nu este prezentă la Palatul Cotroceni. Cum și-a luat rămas bun soția lui Ion Iliescu și ce gest a făcut
RadioImpuls
Ce faci în weekendul 9-10 august 2025. Topul evenimentelor care vor avea loc în București: Cinema sub stele, Summer Well, Anatolian Food Fest și multe altele pe care nu trebuie să le ratezi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, aici am făcut noi prima oară dragoste
Descopera.ro
Ce este „sindromul Nobel” și de ce atât de mulți laureați îl dezvoltă?