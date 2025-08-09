Prima pagină » Actualitate » Jurnaliștii nu mor, doar obosesc… Zbor lin spre stele, Lucia!

Jurnaliștii nu mor, doar obosesc… Zbor lin spre stele, Lucia!

Adina Anghelescu
09 aug. 2025, 13:59, Actualitate
Jurnaliștii nu mor, doar obosesc… Zbor lin spre stele, Lucia!
Galerie Foto 6

Lucia Margareta Efrim a plecat, azi, pe ultimul drum ca să se odihnească departe de lumea dezlănțuită. Ceremonia înmormântării a avut loc la Cimitirul Bellu ortodox, unde a fost condusă spre locul de odihnă veșnică de un alai de prieteni și colegi care n-o vor uita niciodată.

Toto, așa cum o știm toți, a fost un om cu un suflet imens, o femeie puternică, un munte de iubire pe care a dăruit-o până în ultima clipă tuturor celor care au cunoscut-o și cărora le-a lăsat cele mai frumoase și prețioase amintiri. Așa cum a fost ea. O minunată care i-a unit până în ultima clipă pe toți cei cu care și-a trăit etapele vieții într-o efervescență binefăcătoare caracteristică doar jurnaliștilor dedicați.

Lucia Efrim. Emblematică pentru cunoscuta agenție MEDIAFAX, unde a fost redactor șef adjunct și de unde a plecat, în ultimii ani, să lucreze alături de politicienii făcători de legi, la Parlament. De acolo, la Ministerul Muncii și apoi consilier la Înalta Curte de Casație și Justiție. Așa a ales ea. Știa bine domeniul, cunoaștea oamenii.

De pe teren. Mai bine de 25 de ani de presă, zile și nopți de teren, zile și nopți de alergătură prin toată avalanșa de evenimente, toate rămân prinse în arhiva miilor de articole scrise de ea. Autorii nu mor niciodată. Ei doar obosesc și atunci când misiunea s-a încheiat, pleacă acolo unde este Cuvântul din care Dumnezeu a făcut trecătoarele lumi.

Lucia s-a născut în 2.02.1968, la Galați, acolo a învățat să scrie, la Școala Generală nr.7. A urmat liceul “Alexandru Ioan Cuza”, iar mai târziu, după Revoluție, a devenit licențiat în Drept.

Au rămas în urma ei sora și cei doi nepoți și noi, toți cei care am cunoscut-o și cărora ne-a dăruit bucuria unor momente de aur.

Mulțumim, Lucia! Ai fost lumină, ai fost iubire pentru toți! Dumnezeu să te odihnească în pacea unei lumi fără de durere și suspin!

Sursă foto: Arhiva personală

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Fosta jurnalistă Mediafax, Lucia Efrim, a murit: „Inima ei mare și generoasă a încetat să bată”

Citește și

ACTUALITATE Câte ore de somn îți trebuie, de fapt, în funcție de vârstă
14:37
Câte ore de somn îți trebuie, de fapt, în funcție de vârstă
ULTIMA ORĂ Sebastian Burduja, preşedinte PNL Bucureşti, SEMNAL direct pentru alegerile la Primăria Capitalei: „Suntem condamnați să facem asta și pe mai departe”
14:36
Sebastian Burduja, preşedinte PNL Bucureşti, SEMNAL direct pentru alegerile la Primăria Capitalei: „Suntem condamnați să facem asta și pe mai departe”
ACTUALITATE Cu ce poți curăța mașina de spălat rufe pentru a prelungi viața aparatului electrocasnic. Cum scapi de mirosurile neplăcute din cuvă
14:31
Cu ce poți curăța mașina de spălat rufe pentru a prelungi viața aparatului electrocasnic. Cum scapi de mirosurile neplăcute din cuvă
EXTERNE Volodimir Zelenski reacționează după anunțul întâlnirii istorice dintre Trump și Putin de pe 15 august și spune că Ucraina nu va ceda teritorii
14:25
Volodimir Zelenski reacționează după anunțul întâlnirii istorice dintre Trump și Putin de pe 15 august și spune că Ucraina nu va ceda teritorii
ACTUALITATE Care este diferența dintre BULION și pasta de tomate. Mulți fac această confuzie
13:58
Care este diferența dintre BULION și pasta de tomate. Mulți fac această confuzie
ULTIMA ORĂ ÎNTÂLNIREA așteptată de o întreagă planetă, criticată de un oficial ucrainean / Umbre și lumini la trei ani şi jumătate de la începutul războiului
13:50
ÎNTÂLNIREA așteptată de o întreagă planetă, criticată de un oficial ucrainean / Umbre și lumini la trei ani şi jumătate de la începutul războiului
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele
Cancan.ro
Concurenta de la Insula Iubirii care a făcut 4 ani de închisoare în Penitenciarul Gherla. Producătorii Antena 1 au ascuns acest lucru
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Zilele când moartea a coborât din cer. Povestea cumplită a unui atac fără precedent în istoria umanității
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Cancan.ro
S-a aflat tot adevărul! Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu. Alți politicieni au avut de suferit din cauza lui
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
StirileKanalD
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
S-a născut „cel mai BĂTRÂN BEBELUȘ” din lume. Cu câți ani este mai mic decât părinții săi?
Capital.ro
S-a stins un mare actor. A fost cunoscut pentru performanțele sale memorabile pe scenă, film și televiziune
Evz.ro
CFR, pericol public. Două copile, rănite în trenul companiei de stat
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
FOTO Fiul lui Mihai Leu a avut un accident în raliul creat în memoria tatălui său. Mașina campionului a fost distrusă
RadioImpuls
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”. Reacția lui Edy Chereji, co-fondatorul festivalului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Carl Jung explică de ce anumiți oameni te enervează. Iritarea față de alții este un semn din subconștient
METEO Meteorologii Accuweather anunță o lună septembrie cum nu prea a mai fost, în România. Ce se întâmplă în București
14:43
Meteorologii Accuweather anunță o lună septembrie cum nu prea a mai fost, în România. Ce se întâmplă în București
OPINIE Pastila lui Cristoiu: Momentul istoric din 15 august 2025. E o întâlnire ruso-americană dedicată tuturor problemelor dintre America și Rusia
13:47
Pastila lui Cristoiu: Momentul istoric din 15 august 2025. E o întâlnire ruso-americană dedicată tuturor problemelor dintre America și Rusia
ACTUALITATE Cât costă cazarea pentru o noapte în orașul supranumit „perla Deltei Dunării”, în august 2025. Este una dintre cele mai vechi așezări din țară
13:46
Cât costă cazarea pentru o noapte în orașul supranumit „perla Deltei Dunării”, în august 2025. Este una dintre cele mai vechi așezări din țară
ACTUALITATE Ministrul Sănătății anunță că un spital modern prinde contur la Tecuci, cu o investiție de 190 de milioane de lei
13:46
Ministrul Sănătății anunță că un spital modern prinde contur la Tecuci, cu o investiție de 190 de milioane de lei
ALERTĂ ÎMPUȘCĂTURI în zona turistică Time Square! Haos și panică, după ce un tânăr a tras în oameni / Mobilizare a poliției la fața locului
13:16
ÎMPUȘCĂTURI în zona turistică Time Square! Haos și panică, după ce un tânăr a tras în oameni / Mobilizare a poliției la fața locului
REACȚIE Bogdan Cojocaru, lider PSD Iași: „Guvernul Bolojan frânează Moldova și vine cu restricţii şi schimbări care paralizează activitatea administraţiilor”
13:09
Bogdan Cojocaru, lider PSD Iași: „Guvernul Bolojan frânează Moldova și vine cu restricţii şi schimbări care paralizează activitatea administraţiilor”