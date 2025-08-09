Jurnaliștii nu mor, doar obosesc… Zbor lin spre stele, Lucia!

Lucia Margareta Efrim a plecat, azi, pe ultimul drum ca să se odihnească departe de lumea dezlănțuită. Ceremonia înmormântării a avut loc la Cimitirul Bellu ortodox, unde a fost condusă spre locul de odihnă veșnică de un alai de prieteni și colegi care n-o vor uita niciodată.

Toto, așa cum o știm toți, a fost un om cu un suflet imens, o femeie puternică, un munte de iubire pe care a dăruit-o până în ultima clipă tuturor celor care au cunoscut-o și cărora le-a lăsat cele mai frumoase și prețioase amintiri. Așa cum a fost ea. O minunată care i-a unit până în ultima clipă pe toți cei cu care și-a trăit etapele vieții într-o efervescență binefăcătoare caracteristică doar jurnaliștilor dedicați.

Lucia Efrim. Emblematică pentru cunoscuta agenție MEDIAFAX, unde a fost redactor șef adjunct și de unde a plecat, în ultimii ani, să lucreze alături de politicienii făcători de legi, la Parlament. De acolo, la Ministerul Muncii și apoi consilier la Înalta Curte de Casație și Justiție. Așa a ales ea. Știa bine domeniul, cunoaștea oamenii.

De pe teren. Mai bine de 25 de ani de presă, zile și nopți de teren, zile și nopți de alergătură prin toată avalanșa de evenimente, toate rămân prinse în arhiva miilor de articole scrise de ea. Autorii nu mor niciodată. Ei doar obosesc și atunci când misiunea s-a încheiat, pleacă acolo unde este Cuvântul din care Dumnezeu a făcut trecătoarele lumi.

Lucia s-a născut în 2.02.1968, la Galați, acolo a învățat să scrie, la Școala Generală nr.7. A urmat liceul “Alexandru Ioan Cuza”, iar mai târziu, după Revoluție, a devenit licențiat în Drept.

Au rămas în urma ei sora și cei doi nepoți și noi, toți cei care am cunoscut-o și cărora ne-a dăruit bucuria unor momente de aur.

Mulțumim, Lucia! Ai fost lumină, ai fost iubire pentru toți! Dumnezeu să te odihnească în pacea unei lumi fără de durere și suspin!

Sursă foto: Arhiva personală

