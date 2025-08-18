Jurnalistul Patrick André de Hillerin se alătură echipei GÂNDUL

Cunoscutul jurnalist Patrick André de Hillerin, cu o experiență de 35 de ani în presa din România, se alătură echipei Gândul.

Patrick André de Hillerin va semna, săptămânal, un editorial în care va aborda principalele subiecte ale realității sociale, politice și nu numai.

Patrick André de Hillerin (PAH) scrie în presă din 1990, încă de la vârsta de 19 ani, și a spus de la bun început că asta și-a dorit să facă și asta face.

Patrick André de Hillerin a debutat odată cu manifestația maraton din Piața Universității, în revista Ligii Studenților, apoi a continuat în „săptămânalul incomod” Cațavencu.

Este membru fondator al Academiei Cațavencu și apoi al Cațavencii.

Patrick André de Hillerin a mai publicat în Libertatea, Săptămâna Financiară și Dilema și a scris pentru emisiuni de televiziune precum Jurnalul Academiei Cațavencu, Starea Nației sau România 9.

