Imediat după scandalul absenței de la Ziua Marinei au apărut IMAGINI în presă cu Nicușor Dan la mănăstire

După scandalul absenței de la Ziua Marinei, au apărut imediat imagini în presă cu Nicusor Dan la manastire.

Lipsa lui Nicușor Dan de la Ziua Marinei a contrariat pe toată lumea. Prezența președintelui este o uzanță împământenită de ani în protocolul ceremoniei.

În imaginile prezentate de Antena 3 CNN, președintele apare alături de soție și copii, participând la slujba dedicată Sfintei Fecioare Maria, protectoarea Marinei Române.

Ei stau în mulțime, înconjurați de mai multe persoane care asistă la momentul religios.

„Domnul presedinte m-a anunţat că nu o să vină la Ziua Marinei azi, e într-o perioadă de concedii, e în ţară, va fi alături de români în altă parte, veţi vedea pe parcusul zilei de azi. E decizia dânsului, pe care o respect”, a declarat ministrul Apărării Ionuț Moșteanu, vineri, la Constanța.

Ministrul a adăugat că șeful statului nu va fi prezent la festivităţile de la Constanţa, dar „va fi alături de români în altă parte”.

Cu toate că nu va participa la festivităţile de la Constanţa, Nicușor Dan a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Marinei Române. Discursul a fost citit de către consilierul pe probleme de apărare și siguranță națională, Cristian Diaconescu.

„Ziua Marinei Române este una dintre sărbătorile de suflet ale națiunii noastre. Ceremoniile devenite tradiționale la malul Mării Negre aduc laolaltă români veniți din toată țara să se bucure de festivitățile pregătite în cinstea marinarilor noștri. Vă transmit tuturor salutul meu călduros și cele mai bune gânduri! Dincolo de evenimentele organizate aici, Ziua Marinei este o zi a unității naționale, pentru că acest moment special reușește să ne apropie oriunde ne-am afla. Marinarii noștri sunt cei care poartă pavilionul tricolor pe mările și oceanele lumii. De aceea, sărbătorim astăzi și oamenii extraordinari dedicați acestei cariere, dar onorăm și simbolurile națiunii noastre. Atât timp cât stăm împreună în jurul valorilor noastre naționale suntem mai puternici. Atât timp cât ne reamintim că avem un trecut care ne leagă, un prezent pentru care ne mobilizăm eforturile și energiile creative, atunci sunt sigur că și viitorul va fi mai bun pentru România”, a transmis Nicușor Dan.

