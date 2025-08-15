Întâlnirea Trump – Putin a pus pe jar o întreagă planetă! O situație de menționat în acest context, este faptul că jurnaliștii aflați în Anchorage, Alaska, au fost cazați pe stadionul Alaska Airlines Center, special reamenajat ca punct de cazare temporară. Organizatorii summitului liderilor Rusiei și SUA au precizat că au fost nevoiți să apeleze la această măsură, datorită interesului fără precedent generat de viitoarea întâlnire.

Toți ochii ațintiți pe Alaska!

Pe fondul anunțului întrevederii așteptată de o lume întreahă, toate hotelurile din Anchorage, oraș care găzduiește pentru prima dată un eveniment de un asemenea nivel și de o asemenea amploare, au fost rezervate instantaneu.

În acest context, prețurile de cazare au crescut și ele brusc, iar locuitorii orașului au început chiar să își închirieze locuințele celor care nu au mai găsit locuri la hotel.

Plăcuță decorată cu tricolorul rusesc și inscripția „Приветствуем гостей”

Din Rusia, cu un avion special, au sosit în Anchorage aproape cincizeci de jurnaliști: echipe TV ale principalelor canale, reporteri de radio, de presă scrisă și agenții de știri, potrivit informațiilor Tass, citată de Mediafax.ro.

Deși a trebuit să apeleze la o astfel de improvizare, organizatorii au încercat să facă acest punct de cazare cât mai confortabil posibil. Mai exact, la intrare, vizitatorii erau întâmpinați de o plăcuță decorată cu tricolorul rusesc și inscripția „Приветствуем гостей / Welcome guests” („Bun venit, oaspeți”).

Fiecare jurnalist a primit un pat pliant individual cu o pernă în husă și o pătură. Cearceafurile, dintr-un motiv necunoscut, nu erau incluse. Între rândurile de paturi au fost amplasate paravane, împărțind spațiul în boxe de câte două locuri.

Delegația rusă a aterizat la baza din Alaska

O aeronavă a guvernului rus tocmai a aterizat în Alaska, la Baza Comună Elmendorf-Richardson, înainte de întâlnirea dintre președintele Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, programată pentru vineri 15 august.

Avionul a plecat de la Moscova la ora locală 7:50 și a aterizat pe Aeroportul Internațional Anchorage. A intrat în spațiul aerian american în jurul orei 5:15. Site-ul de urmărire a avioanelor Flightradar24 spune că transportă delegația rusă pentru întâlnire.

Fostul consilier al Kremlinului Abbas Gakliamov crede că summitul nu va duce la o oprire completă a luptelor, ci la un „armistițiu aerian” care ar putea exclude atacurile asupra zonelor din spatele frontului.

