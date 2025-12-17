Prima pagină » Actualitate » Fenomen meteo neobișnuit: Este frig în orașe și cald în vârf de munte

Fenomen meteo neobișnuit: Este frig în orașe și cald în vârf de munte

17 dec. 2025, 20:15, Actualitate

Zilele acestea în România a apărut un fenomen meteo mai puțin obișnuit, a fost mai cald la peste 2.000 de metri altitudine decât în multe orașe din țară. Care este explicația oferită de meteorologi.

Fenomen meteo neobișnuit prezent în România

Fenomenul se numește inversiune termică și se produce atunci când aerul rece coboară la altitudini mici, iar aerul cald urcă spre crestele munților. Astăzi, la vârful Omu la ora 11 se înregistrau 8 grade Celsius, în vreme ce la Bâlea Lac, în Călimani, dar și în Carpații Orientali, termometrul arăta 6 grade cu plus.

La aceeași oră, la toate stațiile meteo din București, valoarea indicată era de -1 grad Celsius, iar aceeași temperatură se înregistra atât în Brașov, cât și în Cluj-Napoca. De Crăciun, meteorologii spun că nu va ninge la munte, stratul de omăt va fi cel depus până acum, însă administratorii pârtiilor au pornit tunurile de zăpadă pentru a pregăti sezonul de schi.

În zona de sud a țării, în special în Oltenia și în București, de Crăciun s-ar putea să ningă slab, însă nu se va depune strat suficient de zăpadă pe pământ, nici măcar pentru săniuș.

Ce este inversiunea termică

Inversiunea termică este un fenomen meteorologic în care temperaturile aerului cresc cu altitudinea, în loc să scadă așa cum este normal.

În mod obișnuit, aerul se răcește pe măsură ce urci în înălțime, dar în cazul inversiunii termice, un strat de aer mai cald se află deasupra unui strat de aer mai rece aflat aproape de sol.

În timpul iernii, inversiunea termică poate deveni un fenomen mai frecvent, datorită unor condiții meteorologice favorabile, cum ar fi vremea senină, cerul fără nori și vânt slab.

Aceste condiții permit aerului de la sol să se răcească mult mai repede decât aerul de la altitudini mai mari.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

UTILE Cafeaua ar putea încetini îmbătrânirea biologică la persoane cu tulburări severe. Ce spune un studiu
20:18
Cafeaua ar putea încetini îmbătrânirea biologică la persoane cu tulburări severe. Ce spune un studiu
NEWS ALERT Laura Codruța Kovesi intervine în scandalul momentului și invită la #rezistență: ”Am fost șocată de dezvăluirile din documentar / Procurorii și judecătorii pot conta pe mine
20:15
Laura Codruța Kovesi intervine în scandalul momentului și invită la #rezistență: ”Am fost șocată de dezvăluirile din documentar / Procurorii și judecătorii pot conta pe mine
ULTIMA ORĂ Susţinătorii ministrului Radu Miruţă sar cu bani să-l ajute să-şi plătească amenda de la AMEPIP. Radu Miruţă: „Nu-mi donaţi mie”
20:14
Susţinătorii ministrului Radu Miruţă sar cu bani să-l ajute să-şi plătească amenda de la AMEPIP. Radu Miruţă: „Nu-mi donaţi mie”
EXTERNE Un avion Boeing 737, găsit „pe butuci” după 13 ani de la dispariţie. Unde s-a aflat în tot acest timp
19:39
Un avion Boeing 737, găsit „pe butuci” după 13 ani de la dispariţie. Unde s-a aflat în tot acest timp
Armata #Rezist se regrupează. După Angi Șerban, revine în forță și protestatarul în chiloți. Florin Bădiță, fondatorul „Corupția Ucide”, vrea să-i recruteze chiar și pe susținătorii lui Georgescu
19:38
Armata #Rezist se regrupează. După Angi Șerban, revine în forță și protestatarul în chiloți. Florin Bădiță, fondatorul „Corupția Ucide”, vrea să-i recruteze chiar și pe susținătorii lui Georgescu
Mediafax
Cel mai lung drum drept din Europa nu are nicio curbă pe zeci de kilometri. Drumul este obiectiv turistic
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Cancan.ro
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Adevarul
Documentul cutremurător din arhiva Securității care confirmă ordinul lui Ceaușescu: „Se lichidează radical!”
Mediafax
Guvernul impune termen limită pentru taxe și impozite locale
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Cancan.ro
Câți ani va sta Vlad Pascu după gratii! Decizia finală a judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Omul care a interzis genetica: cum Trofim Lîsenko, favoritul lui Stalin, a provocat foamete și dezastru științific

Cele mai noi