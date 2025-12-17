Fenomen meteo neobișnuit: Este frig în orașe și cald în vârf de munte

Zilele acestea în România a apărut un fenomen meteo mai puțin obișnuit, a fost mai cald la peste 2.000 de metri altitudine decât în multe orașe din țară. Care este explicația oferită de meteorologi.

Fenomen meteo neobișnuit prezent în România

Fenomenul se numește inversiune termică și se produce atunci când aerul rece coboară la altitudini mici, iar aerul cald urcă spre crestele munților. Astăzi, la vârful Omu la ora 11 se înregistrau 8 grade Celsius, în vreme ce la Bâlea Lac, în Călimani, dar și în Carpații Orientali, termometrul arăta 6 grade cu plus.

La aceeași oră, la toate stațiile meteo din București, valoarea indicată era de -1 grad Celsius, iar aceeași temperatură se înregistra atât în Brașov, cât și în Cluj-Napoca. De Crăciun, meteorologii spun că nu va ninge la munte, stratul de omăt va fi cel depus până acum, însă administratorii pârtiilor au pornit tunurile de zăpadă pentru a pregăti sezonul de schi.

În zona de sud a țării, în special în Oltenia și în București, de Crăciun s-ar putea să ningă slab, însă nu se va depune strat suficient de zăpadă pe pământ, nici măcar pentru săniuș.

Ce este inversiunea termică

Inversiunea termică este un fenomen meteorologic în care temperaturile aerului cresc cu altitudinea, în loc să scadă așa cum este normal.

În mod obișnuit, aerul se răcește pe măsură ce urci în înălțime, dar în cazul inversiunii termice, un strat de aer mai cald se află deasupra unui strat de aer mai rece aflat aproape de sol.

În timpul iernii, inversiunea termică poate deveni un fenomen mai frecvent, datorită unor condiții meteorologice favorabile, cum ar fi vremea senină, cerul fără nori și vânt slab.

Aceste condiții permit aerului de la sol să se răcească mult mai repede decât aerul de la altitudini mai mari.

Recomandările autorului: