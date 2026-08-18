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La 24 de ore după decizia CCR, Bolojan sare în apărarea lui Dominic Fritz și preia tot punctajul de partid de la USR

Luiza Dobrescu
La 24 de ore după decizia CCR, Bolojan sare în apărarea lui Dominic Fritz și preia tot punctajul de partid de la USR
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Ilie Bolojan comentează, marţi, pe Facebook, decizia de luni a Curţii Constituţionale în cazul „amendamentului Fritz”, în contextul în care „sunt în joc niște principii care trebuie să fie valabile pentru toți, indiferent cine suntem și ce funcție ocupăm”.

Premierul demis mai scrie că evenimentul de ieri, de la CCR, „deschide o discuție despre principii”.

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„Legea dispune numai pentru viitor”

„Decizia de ieri a Curții Constituționale în cazul modificărilor aduse Legii ANI deschide o discuție despre principii.

Faptul că decizia CCR este obligatorie nu înseamnă că nu putem discuta despre efectele ei.

Fac aceste precizări legate de cazul lui Dominic Fritz nu pentru că este primar sau președintele USR, ci pentru că sunt în joc niște principii care trebuie să fie valabile pentru toți, indiferent cine suntem și ce funcție ocupăm.

Legea dispune numai pentru viitor. Așa spune Constituția. Or, a schimba regulile jocului după ce jocul s-a încheiat nu se numește retroactivitate?”

„Azi este el. Mâine poate fi altcineva”

Ilie Bolojan mai spune că aşteaptă o motivare rapidă a magistraţilor CCR, mai ales că este curios să afle dacă ” se poate găsi o formă în care declarațiile de avere și interese ale demnitarilor să fie publicate.”

„La fel de important, legea nu trebuie folosită pentru a scoate din funcție o anumită persoană sau pentru a lovi un adversar politic. Până când Dominic Fritz nu a devenit țintă, pe nimeni nu a preocupat o asemenea modificare legislativă și, cu atât mai puțin, de azi pe mâine.

Azi este el. Mâine poate fi altcineva. Tocmai de aceea, principiile trebuie să fie mai importante decât persoana căreia i se aplică.

E în neregulă ca reglările de conturi politice să provoace riscul unei noi condamnări a României la CEDO.

Aștept motivarea și să aflu dacă, totuși, se poate găsi o formă în care declarațiile de avere și interese ale demnitarilor să fie publicate.

Sper că motivarea va fi rapidă, pentru ca Parlamentul să poată pune legea în acord cu decizia și să poată intra în vigoare până la 31 august, pentru a îndeplini jalonul PNRR.

Vendetele politice cresc riscul ca România să piardă bani și credibilitate.”

Deciziile CCR

Curtea Constituţională a României a decis, luni, că „amendamentul Fritz” din Legea ANI este constituțional. Acesta presupune încetarea de drept a funcției/demnitații publice la 30 de zile de la intarea în vigoare a legii pentru cei care sunt declarați definitiv în conflict de interese.

Judecătorii Curții Constituționale au mai hotărât că ”Amendamentul Mirabela Grădinaru”, cu referire la partenera lui Nicușor Dan, este neconstituțional în unanimitate. Amendamentul AUR, prevedea că „soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți are obligația de a depune declarația de avere și declarația de interese”.

A fost declarată neconstituțională sintagma „persoana care are relații asemănătoare celor dintre soți”; cu unanimitate , a fost declarată neconstituțională publicarea declarațiilor de interese financiare a soțului/soției, și cu majoritate – a funcționarilor/demnitarilor vizați de lege; cu majoritate, a fost declarată constituțională încetarea de drept a funcției/demnității publice la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

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