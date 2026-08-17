Prima pagină » Actualitate » CCR a decis că “amendamentul Fritz” e constituțional. Președintele USR își poate pierde mandatul de primar, odată ce legea va intra în vigoare

CCR a decis că “amendamentul Fritz” e constituțional. Președintele USR își poate pierde mandatul de primar, odată ce legea va intra în vigoare

CCR a decis că “amendamentul Fritz” e constituțional. Președintele USR își poate pierde mandatul de primar, odată ce legea va intra în vigoare
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Curtea Constituțională a României a declarat constituțional amendamentul conform căruia persoanele declarate în stare de conflict de interese care dețin o funcție publică își pierd mandatul. Unul dintre aceste cazuri este și al lui Dominic Fritz, declarat în conflict de interese.

Miza este uriașă pentru liderul USR. Fritz are deja o hotărâre definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care a fost menținut raportul Agenției Naționale de Integritate ce constată existența unui conflict de interese administrativ. Pe 18 iunie 2026, ÎCCJ a respins recursul formulat de Fritz și a confirmat hotărârea Curții de Apel Timișoara.

Până acum, această decizie nu a dus automat la încetarea actualului său mandat. În baza legislației aflate în vigoare, prefectul de Timiș i-a aplicat lui Fritz sancțiunea disciplinară a diminuării indemnizației cu 10% pentru o perioadă de șase luni.

Noua Lege a integrității schimbă însă situația.

Ce urmează pentru Dominic Fritz

Dacă președintele României Nicușor Dan va promulga legea, din momentul intrării în vigoare Fritz are la dispoziție 30 de zile să își predea mandatul de primar al Timișoarei. În acest scenariu, vor avea loc alegeri locale anticipate la primăria municipiului.

Amendamentul care îl lovește direct pe Dominic Fritz

Prevederea contestată la CCR stabilește că aleșii aflați în funcție, în cazul cărora incompatibilitatea sau conflictul de interese au fost constatate definitiv anterior intrării în vigoare a noii legi, ajung să își piardă mandatul dacă perioada de interdicție de trei ani nu s-a împlinit.

Textul adoptat de Parlament prevede încetarea mandatului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a noilor dispoziții, în condițiile prevăzute de lege. Dominic Fritz se află exact într-o asemenea situație, după hotărârea definitivă pronunțată de ÎCCJ în luna iunie.

Tocmai din acest motiv prevederea a fost denumită, în spațiul politic, „amendamentul Fritz”.

USR și PNL au atacat textul la Curtea Constituțională, susținând că acesta încalcă principiul neretroactivității legii consacrat de articolul 15 din Constituție. O sesizare separată împotriva Legii integrității a fost formulată și de președintele Nicușor Dan.

De la împrumutul de 25.000 de lei la pierderea mandatului

Dosarul care îl urmărește acum politic pe Dominic Fritz își are originea în primul său mandat de primar.

Agenția Națională de Integritate a stabilit că, în anul 2020, edilul a aprobat un referat privind modificarea unui Plan Urbanistic Zonal. Documentația tehnică aferentă proiectului fusese realizată de firma unui arhitect care îl împrumutase pe Fritz cu 25.000 de lei pentru finanțarea campaniei electorale din 2020.

ANI a considerat că existența relației financiare, urmată de participarea primarului la emiterea actului administrativ, a creat un conflict de interese.

Fritz a contestat raportul ANI și a susținut că proiectul fusese pregătit în mandatul fostului primar Nicolae Robu, iar semnătura sa reprezenta practic continuarea unei proceduri administrative deja începute. Argumentele sale nu au convins însă instanțele. Curtea de Apel Timișoara a menținut raportul ANI, iar Înalta Curte a confirmat definitiv soluția pe 18 iunie.

Cutremur politic în USR

Miza depășește Primăria Timișoara. Dominic Fritz este și președintele USR, iar pierderea mandatului de primar ar reprezenta cea mai gravă lovitură politică primită de liderul partidului de la preluarea conducerii formațiunii.

USR a susținut în ultimele săptămâni că modificarea legislativă a fost construită special pentru înlăturarea lui Fritz. Înaintea ședinței CCR, mai mulți lideri ai partidului au ieșit public în apărarea acestuia, Cătălin Drulă afirmând că ținta disputei politice nu este doar primarul Timișoarei.

De cealaltă parte, PSD a acuzat USR și PNL că încearcă să își protejeze liderul prin contestarea Legii integrității și că pun astfel în pericol fondurile europene legate de jalonul din PNRR.

Miza de 770 de milioane de euro

Dosarul Fritz a ajuns să se intersecteze și cu una dintre cele mai importante mize financiare ale momentului. Legea integrității reprezintă un jalon din PNRR asociat unei sume de aproximativ 770 de milioane de euro, iar termenul pentru îndeplinirea acestuia este finalul lunii august.

Ședința CCR de luni a fost marcată și de scandalul provocat de întâlnirea dintre președinta Curții, Simina Tănăsescu, și premierul Ilie Bolojan. Potrivit informațiilor publicate de Gândul, mai mulți judecători constituționali i-au cerut explicații președintei CCR, iar ulterior dosarul privind Legea integrității a fost preluat de judecătorul Csaba Asztalos, Simina Tănăsescu nemaifiind raportor.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Grindeanu anunță convocarea de urgență a Parlamentului pentru a modifica legea integrității în acord cu decizia CCR. Ce spune despre „amendamentul Fritz”
17:28
Grindeanu anunță convocarea de urgență a Parlamentului pentru a modifica legea integrității în acord cu decizia CCR. Ce spune despre „amendamentul Fritz”
VIDEO Incendiu de proporții la o hală de deșeuri și mase plastice din județul Prahova. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert
17:26
Incendiu de proporții la o hală de deșeuri și mase plastice din județul Prahova. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert
FLASH NEWS Bolojan refuză să răspundă de ce statul român nu-și plătește olimpicii
16:10
Bolojan refuză să răspundă de ce statul român nu-și plătește olimpicii
STATISTICĂ Consumul de energie electrică al populației a scăzut cu 11,8% în primele 6 luni ale anului. Ce se întâmplă cu producția din hidrocentrale
16:00
Consumul de energie electrică al populației a scăzut cu 11,8% în primele 6 luni ale anului. Ce se întâmplă cu producția din hidrocentrale
EXCLUSIV Scenariul lui Cristoiu: Dominic Fritz ar putea pleca și din conducerea USR după decizia CCR care i-ar putea lua mandatul de primar
15:43
Scenariul lui Cristoiu: Dominic Fritz ar putea pleca și din conducerea USR după decizia CCR care i-ar putea lua mandatul de primar
ALERTĂ Culturi calamitate în Dolj. Irigațiile sunt în continuare oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării
15:36
Culturi calamitate în Dolj. Irigațiile sunt în continuare oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării
Mediafax
Politicienii germani vor să schimbe legea care „îi protejează” de insulte
Digi24
Hacker inventiv, prins în Sinaia cu numere de înmatriculare diplomatice: Șoferul avea montat un sistem prin care plăcuțele se roteau
Cancan.ro
Ei sunt frații care s-au înecat în Olimp. Ce mesaj i-au trimis Vlad și Ionuț mamei lor, înainte de tragedie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Adevarul
Anomalie pe piața energetică. De ce produc prosumatorii cu fotovoltaice energie record abia după oprirea Reactorului 2
Mediafax
CCR A DECIS pe Legea integrității! Ce se întâmplă cu prevederea privind PARTENERII demnitarilor
Click
Ce l-a scos din sărite pe un turist aflat pe litoralul românesc: „Efectiv jur că sunt momente în care simt că nu mai pot”
Digi24
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine a sunat la urgențe
Cancan.ro
Cei 3 pești aparent sănătoși, care însă ne distrug creierul. Vlad Ciurea trage un semnal de ALARMĂ
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice și-a făcut Andreea Popescu după divorțul de Rareș Cojoc! „Mi-a căzut părul enorm”. Fanii nu o mai recunosc!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum arată Ferrari CZ26, cel mai nou model UNICAT realizat de italieni?
Descopera.ro
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mesaj pe ușa unui vecin: Felicitări! Nu știu ce-i faci soției tale…
Descopera.ro
Fazani, diplomați și gloanțe. Vânătorile lui Ceaușescu care ascundeau și riscuri
FLASH NEWS Ce a decis CCR, în premieră, în legătură cu limitele de competență ale Guvernului demis. Explicațiile lui Toni Neacșu
19:01
Ce a decis CCR, în premieră, în legătură cu limitele de competență ale Guvernului demis. Explicațiile lui Toni Neacșu
REACȚIE Fostul președinte al Academiei Române desființează informațiile false despre Mihai Viteazul, cu ocazia comemorării marelui domnitor
18:57
Fostul președinte al Academiei Române desființează informațiile false despre Mihai Viteazul, cu ocazia comemorării marelui domnitor
FINANCIAR Financial Times: Inteligența Artificială a creat o nouă generație de miliardari în Silicon Valley. Pe ce își cheltuiesc averile
18:55
Financial Times: Inteligența Artificială a creat o nouă generație de miliardari în Silicon Valley. Pe ce își cheltuiesc averile
RĂZBOI Ce se întâmplă dacă Vladimir Putin atacă un stat NATO. Alianța a elaborat un plan de război cu Rusia
18:29
Ce se întâmplă dacă Vladimir Putin atacă un stat NATO. Alianța a elaborat un plan de război cu Rusia
FLASH NEWS USR acuză Curtea Constituțională că ar face jocurile PSD-ului, după decizia privind „amendamentul Fritz”
18:13
USR acuză Curtea Constituțională că ar face jocurile PSD-ului, după decizia privind „amendamentul Fritz”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 18 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
18:03
Marius Tucă Show începe marți, 18 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu

Cele mai noi

Trimite acest link pe