CCR a decis că “amendamentul Fritz” e constituțional. Președintele USR își poate pierde mandatul de primar, odată ce legea va intra în vigoare

Curtea Constituțională a României a declarat constituțional amendamentul conform căruia persoanele declarate în stare de conflict de interese care dețin o funcție publică își pierd mandatul. Unul dintre aceste cazuri este și al lui Dominic Fritz, declarat în conflict de interese.

Miza este uriașă pentru liderul USR. Fritz are deja o hotărâre definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care a fost menținut raportul Agenției Naționale de Integritate ce constată existența unui conflict de interese administrativ. Pe 18 iunie 2026, ÎCCJ a respins recursul formulat de Fritz și a confirmat hotărârea Curții de Apel Timișoara.

Până acum, această decizie nu a dus automat la încetarea actualului său mandat. În baza legislației aflate în vigoare, prefectul de Timiș i-a aplicat lui Fritz sancțiunea disciplinară a diminuării indemnizației cu 10% pentru o perioadă de șase luni.

Noua Lege a integrității schimbă însă situația.

Ce urmează pentru Dominic Fritz

Dacă președintele României Nicușor Dan va promulga legea, din momentul intrării în vigoare Fritz are la dispoziție 30 de zile să își predea mandatul de primar al Timișoarei. În acest scenariu, vor avea loc alegeri locale anticipate la primăria municipiului.

Amendamentul care îl lovește direct pe Dominic Fritz

Prevederea contestată la CCR stabilește că aleșii aflați în funcție, în cazul cărora incompatibilitatea sau conflictul de interese au fost constatate definitiv anterior intrării în vigoare a noii legi, ajung să își piardă mandatul dacă perioada de interdicție de trei ani nu s-a împlinit.

Textul adoptat de Parlament prevede încetarea mandatului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a noilor dispoziții, în condițiile prevăzute de lege. Dominic Fritz se află exact într-o asemenea situație, după hotărârea definitivă pronunțată de ÎCCJ în luna iunie.

Tocmai din acest motiv prevederea a fost denumită, în spațiul politic, „amendamentul Fritz”.

USR și PNL au atacat textul la Curtea Constituțională, susținând că acesta încalcă principiul neretroactivității legii consacrat de articolul 15 din Constituție. O sesizare separată împotriva Legii integrității a fost formulată și de președintele Nicușor Dan.

De la împrumutul de 25.000 de lei la pierderea mandatului

Dosarul care îl urmărește acum politic pe Dominic Fritz își are originea în primul său mandat de primar.

Agenția Națională de Integritate a stabilit că, în anul 2020, edilul a aprobat un referat privind modificarea unui Plan Urbanistic Zonal. Documentația tehnică aferentă proiectului fusese realizată de firma unui arhitect care îl împrumutase pe Fritz cu 25.000 de lei pentru finanțarea campaniei electorale din 2020.

ANI a considerat că existența relației financiare, urmată de participarea primarului la emiterea actului administrativ, a creat un conflict de interese.

Fritz a contestat raportul ANI și a susținut că proiectul fusese pregătit în mandatul fostului primar Nicolae Robu, iar semnătura sa reprezenta practic continuarea unei proceduri administrative deja începute. Argumentele sale nu au convins însă instanțele. Curtea de Apel Timișoara a menținut raportul ANI, iar Înalta Curte a confirmat definitiv soluția pe 18 iunie.

Cutremur politic în USR

Miza depășește Primăria Timișoara. Dominic Fritz este și președintele USR, iar pierderea mandatului de primar ar reprezenta cea mai gravă lovitură politică primită de liderul partidului de la preluarea conducerii formațiunii.

USR a susținut în ultimele săptămâni că modificarea legislativă a fost construită special pentru înlăturarea lui Fritz. Înaintea ședinței CCR, mai mulți lideri ai partidului au ieșit public în apărarea acestuia, Cătălin Drulă afirmând că ținta disputei politice nu este doar primarul Timișoarei.

De cealaltă parte, PSD a acuzat USR și PNL că încearcă să își protejeze liderul prin contestarea Legii integrității și că pun astfel în pericol fondurile europene legate de jalonul din PNRR.

Miza de 770 de milioane de euro

Dosarul Fritz a ajuns să se intersecteze și cu una dintre cele mai importante mize financiare ale momentului. Legea integrității reprezintă un jalon din PNRR asociat unei sume de aproximativ 770 de milioane de euro, iar termenul pentru îndeplinirea acestuia este finalul lunii august.

Ședința CCR de luni a fost marcată și de scandalul provocat de întâlnirea dintre președinta Curții, Simina Tănăsescu, și premierul Ilie Bolojan. Potrivit informațiilor publicate de Gândul, mai mulți judecători constituționali i-au cerut explicații președintei CCR, iar ulterior dosarul privind Legea integrității a fost preluat de judecătorul Csaba Asztalos, Simina Tănăsescu nemaifiind raportor.