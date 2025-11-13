La câte puncte de penalizare rămâi fără permis în 2025. Ce abateri te pot lăsa pieton chiar și 90 de zile

În 2025, regulile privind suspendarea permisului de conducere în România rămân stricte, iar acumularea punctelor de penalizare poate lăsa șoferii fără dreptul de a conduce pentru perioade variabile, în funcție de gravitatea abaterilor. Permisul poate fi reținut atât în cazul săvârșirii unor contravenții rutiere grave, cât și atunci când un conducător auto cumulează 15 puncte de penalizare în interval de șase luni, conform legislației în vigoare, comprimă Playtech.

Permisul de conducere poate fi suspendat pentru diferite perioade, în funcție de tipul și gravitatea contravențiilor. Astfel:

Pentru cumulul de 15 puncte de penalizare, dreptul de a conduce se suspendă 30 de zile. Suspendarea începe din ziua următoare predării permisului, dar nu mai târziu de 30 de zile de la aplicarea ultimelor puncte.

Dacă șoferul cumulează din nou 15 puncte în următoarele 12 luni de la expirarea ultimei suspendări, suspendarea se aplică pentru 60 de zile.

În cazurile în care fapta a fost urmărită ca infracțiune contra siguranței circulației și a existat clasare sau renunțare la urmărirea penală, perioada de suspendare poate fi de 180 de zile, conform legislației.

Șeful poliției rutiere din județul sau municipiul București unde este înregistrat titularul permisului decide perioada de suspendare, iar contravenientul este notificat în scris în termen de 15 zile de la aplicarea ultimelor puncte de penalizare. Neprezentarea în termen de 5 zile pentru predarea permisului atrage majorarea duratei suspendării cu 30 de zile.

Contravenții grave care duc la suspendarea permisului

Există mai multe abateri care pot duce la suspendarea permisului:

Depășirea limitei legale de viteză cu peste 50 km/h sau 70 km/h, conform gravității, cu perioade de suspendare de 90 sau 120 de zile.

Conducerea sub influența alcoolului, dacă fapta nu constituie infracțiune.

Nerespectarea semnalelor semaforului, inclusiv trecerea la roșu sau nerespectarea priorității pietonilor.

Manevre periculoase pe autostradă, cum ar fi întoarcerea sau mersul înapoi, sau circulația pe banda de urgență fără justificare.

Nerespectarea regulilor privind trecerea la nivel cu calea ferată atunci când barierele sunt coborâte sau semnalele luminoase/sonore funcționează.

Conducerea vehiculului cu deficiențe la frâne sau direcție, punând în pericol siguranța rutieră.

În funcție de gravitatea contravenției, perioadele de suspendare se pot întinde de la 30 până la 120 de zile, iar în cazurile asociate accidentelor cu victime, suspendarea poate ajunge chiar la 150 de zile.