La ce distanță de gardul casei trebuie preparat „grătarul” de Paște. Amenda poate ajunge și la 2.500 lei.

La ce distanță de gardul casei trebuie preparat „grătarul” de Paște

Reguli stricte pentru tradiționalele grătare în ziua de Paște. Este vorba de un avertisment dur al autorităților, care merge până la amendă, informează România TV.

Cei care nu respectă normele de siguranță riscă amenzi de până la 2.500 lei. Grătarul trebuie să fie amplasat la 3 METRI de casă și de gard și să fim în permanență cu ochii pe fum.

Autoritățile avertizează că focul deschis reprezintă un pericol real, existând riscul de incendiu și de producere a fumului care poate „inflama” spiritele vecinilor. Astfel, cei care vor să se bucure de un grătar trebuie să respecte anumite reguli.

Riscuri reale de incendiu

Este vorba, în primul rând, despre o atenționare din partea autorităților către cetățeni, care se poate transforma, evident, și într-o amendă destul de usturătoare.

Autoritățile avertizează că focul deschis implică riscuri reale, precum izbucnirea unui incendiu, producerea de fum deranjant pentru vecini sau alte situații care pot avea urmări grave.

Amenda poate ajunge la mii de lei dacă, în cazul unui grătar făcut în curte, nu sunt respectate câteva reguli simple și de bun-simț.

În primul rând, grătarul trebuie amplasat la o distanță de 2–3 metri față de casă și gard, pentru a evita riscul de incendiu. De asemenea, focul trebuie supravegheat în permanență, iar fumul nu trebuie să le „mute nasul” vecinilor.

Mediafax Foto / Alexandru Dobre

